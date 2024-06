AN 2015 cuestiona crisis sistemática que padecen los jubilados y pensionados en Venezuela #11Jun

- Publicidad -

La crisis sistemática que padecen los jubilados y pensionados en Venezuela, como consecuencia de la ineficiencia de Nicolás Maduro, cuya asignación mensual se mantiene desde hace más de dos años en 130 bolívares, fue tema del debate de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 debatido este martes.

Diputada Flores: “En Venezuela hoy es imposible envejecer con una pensión digna”

La diputada Sandra Flores (Primero Justicia), condenó la “crisis sistemática y perversa” que padecen los pensionados y jubilados de Venezuela, por la ineficiencia e incapacidad de quienes ostentan el poder. Recordó que un jubilado, que pasó la mayor parte de sus años trabajando en la administración pública para contribuir con el desarrollo del país, hoy devenga 130 bolívares mensuales, equivalentes a $3,56 a la tasa oficial, monto que alcanza apenas para comprar una jeringa y gasas. Lamentablemente en Venezuela, enfatizó, hoy no es posible envejecer con una pensión digna.

“Hablamos de jubilados, pensionados que están en sus 60, 70, 80 años o más, que requieren medicamentos especiales y una alimentación adecuada para mantener su salud”, acotó, y que hoy son absolutamente dependientes de familiares y vecinos. Aunque muchos no corren con esa suerte y terminan falleciendo a consecuencia del hambre o de enfermedades no tratadas. Sin embargo, dijo, hay esperanza de cambio con Edmundo González, quien conoce y padece esta misma crisis porque él es un jubilado de la administración pública que percibe los mismos 130 bolívares que los demás.

Diputado Veloz: “Los mecanismos para garantizar la debida protección social están contemplados en la Constitución”

Mientras que el parlamentario Rafael Veloz (Voluntad Popular), advirtió sobre el agravamiento de las condiciones de vida de pensionados y jubilados en Venezuela, pero también de los pensionados que viven en el exterior y cuyas asignaciones, por parte del Seguro Social, fueron paralizadas en enero de 2016. No obstante reconoció la batalla que viene adelantando desde hace años la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados de Venezuela para hacer valer sus derechos constitucionales.

Tras 10 años en el poder, dijo el diputado, Nicolás Maduro se enteró de que en Venezuela existen pensionados y jubilados, al promover “un parapeto denominado Ley de Protección Social de los Pensionados por el bloqueo antiimperialista y la creación de un Ministerio de Adultos Mayores Pensionados y Jubilados. Esto no es más que una burla, porque los mecanismos para resolver los problemas del hambre y garantizar la debida protección social están contemplados en la Constitución”. Aquí denunció nuevamente el carácter discriminatorio del Bono de Guerra Económica que no recibe la totalidad de los trabajadores y del Bono de Alimentación que no perciben los pensionados del Seguro Social. Dicha injusticia, reconoció, ha impulsado a pensionados y jubilados a incorporarse a las estructuras creadas para defender los votos el próximo 28 de julio: el 600K, la Gran Alianza Nacional y los comanditos.

Diputado Salazar: “A través de la manipulación no podrán tapar el sol con un dedo”

Para el diputado José Ricardo Salazar (Acción Democrática), hoy pensionados y jubilados viven en una situación de pobreza extrema, aunque la mayoría de ellos contribuyó a construir uno de los países con mayor tasa de crecimiento y movilidad social de América Latina. “Hoy el régimen de Nicolás Maduro, en su ejercicio de demagogia y de campaña electoral, pretende reconocer la situación en la que él mismo los ha sumido. Cree que a través de la manipulación y de ofrecimientos puede tapar el sol con un dedo”, manifestó.

Desde la Asamblea Nacional 2015, recordó, se hicieron esfuerzos para atender a este sector de la población tan vulnerable. Una de las primeras iniciativas adoptadas desde el punto de vista legal, fue aprobar una ley que garantizara el suministro de alimentos y medicinas para todos los pensionados y jubilados. Pero dicho instrumento fue engavetado e invalidado por el TSJ. “Denunciamos el abuso que comete el régimen de Maduro contra pensionados y jubilados. Nada de lo que ofrece se cumple, pero lo peor es que no hay políticas que compensen la situación en que se encuentran. Esos $3,5 son inamovibles para un régimen que tiene recursos para gastar en publicidad, corrupción, ventajismo y campaña”.

Diputado Hernández: “Es necesario aprobar una Ley de Seguridad Social Integral”

El diputado José Hernández (Un Nuevo Tiempo), reconoció que la seguridad social de pensionados y jubilados es un tema “grave y neurálgico” para el país, dada su magnitud. Además del ingreso miserable que perciben mensualmente, no hay incentivos que los amparen al término de su vida laboral activa, y esto aplica por igual para quienes laboran tanto en el sector público como en el sector privado. “La mayoría termina percibiendo las limosnas del Estado y algunos otros, como el caso de los jubilados, reciben un poco más, amparados por sus contrataciones colectivas”.

A su parecer, los artículos 80 (el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías) y 86 de la Constitución (toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo,) se han convertido en letra muerta para este régimen que los ha “baypaseado” en 25 años. “Quienes han cumplido con los requisitos (tiempo de trabajo, cotizaciones y edad), quedan a la intemperie, recibiendo migajas del Estado y de los privados”. Por ello, aseveró, “es necesario implementar una legislación clara que hable de la seguridad social integral, que no soslayar ni se vaya por las ramas, una Ley de Seguridad Social Integral” que garantice la atención médica de trabajadores y sus familiares. El nuevo gobierno que asumirá en 2025 tendrá que ocuparse de este problema. “De algún lado saldrán los recursos para atender esta emergencia”, señaló, y criticó la oferta electorera del CLAP especial para los adultos mayores.

Diputada Figuera: “No ha habido sensibilidad del régimen para prestar atención y asistencia sanitaria digna”

La presidente de la Asamblea Nacional Dinorah Figuera, intervino para señalar que esta AN 2015 tiene moral para hablar del tema y dio testimonio fiel de la lucha emprendida desde 2016 al promover leyes en beneficio de los pensionados y jubilados, cuyo ejecútese no se logró porque el régimen de Maduro atentó en su contra.

Reconoció la labor del diputado Arnoldo Benítez y los miembros de la Comisión de Desarrollo Social, por acompañar la lucha en las calles de pensionados y jubilados a fin de que se les reconozcan sus legítimas aspiraciones. “No ha habido sensibilidad del régimen para prestar atención y asistencia sanitaria digna”, enfatizó, al tiempo de aplaudir a la federación que agrupa a pensionados y jubilados porque durante años han sido movilizadores y han batallado en las calles como pocos, siendo perseguidos por exigir sus reivindicaciones sociales.

