Especial | VIDEO Motorizados: Los protagonistas fatales del asfalto venezolano #12Jun

Los accidentes de moto en Venezuela representan una grave problemática de salud pública, siendo la principal causa de muerte por accidentes de tránsito en el país. Las estadísticas revelan un panorama preocupante: miles de personas fallecen o resultan heridas cada año, dejando un saldo de dolor y luto en las familias venezolanas

Las motocicletas se han convertido en un medio de transporte popular en Venezuela, especialmente en las zonas urbanas. Sin embargo, este aumento en su uso ha venido acompañado de un incremento preocupante en la cantidad de accidentes de tránsito que involucran a estos vehículos.

Reporte: Aumentan accidentes de tránsito en Lara

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Seguridad Vial (OSV), los motorizados encabezan las estadísticas de víctimas fatales en accidentes viales. Solo en enero de 2024, 39 hombres que conducían motos perdieron la vida en las calles del país, cifra que supera con creces la de cualquier otro tipo de usuario vial.

Las causas de estos accidentes son diversas, pero entre las más comunes se encuentran la imprudencia vial, el exceso de velocidad, la falta de uso del casco de seguridad y la conducción bajo la influencia del alcohol.

Imprudencia de los motorizados en Lara

El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, en su informe anual del pasado 31 de enero, encendió las alarmas al revelar un preocupante aumento en las lesiones personales ocasionadas por la imprudencia de los motorizados en la región.

Reporte: Periodista Luis Daniel Cambero

«Hago un llamado a la reflexión a mis amigos motorizados. Es fundamental que cuidemos nuestra integridad. Lamentablemente, hemos visto casos de motorizados que impactan contra postes porque conducen a velocidades extremas. Este tipo de acciones imprudentes sólo pueden tener consecuencias nefastas», enfatizó.

Pereira también destacó la importancia de la campaña de uso del casco iniciada el año pasado, cuyos resultados han demostrado una disminución en las lesiones craneoencefálicas y traumatismos en la cabeza. Sin embargo, advirtió que «si se conduce a velocidades excesivas, como 100 km/h, ni siquiera el casco puede garantizar la seguridad del conductor».

Acrobacias con motocicletas: ¿Letalidad en dos ruedas?

El pasado 8 de junio, Nicolás Maduro decretó como Deporte Nacional las acrobacias con motocicletas, conocidas en Venezuela como «Motopiruetas».

“Tenemos que acabar con la discriminación, con la represión y con cualquier forma de maltratos a los motopiruetas». Declaro y firmo a «los motopiruetas» como Deporte Nacional de Venezuela. ¡A partir de hoy!”, enfatizó Maduro.

Tras conocerse esta orden, la directora de Asotránsito, Lilian Romero, señaló que la falta de reglamentos y educación vial está siendo un peligro para la sociedad venezolana.

“A mí me duelen esos jóvenes, porque no son mi familia pero me duele verlos en el pavimento porque no sabían el riesgo que estaban viviendo. Estamos haciendo las cosas mal, no estamos resguardando la vida de los jóvenes”, manifestó Romero

Romero indicó en una entrevista para VPITV, que la población venezolana está aprendiendo de las motopiruetas «por medio de canales de YouTube y entre sus propios compañeros».

“Si nombras esto como deporte, tenías que haber tenido ya a los instructores. Edúcalos y después entregarle la licencia. Si invertí para enseñarle motopirueta, invierto como ente gubernamental y monto una escuela de transporte para enseñarle a los jóvenes que se están incorporando con la moto a la vialidad. Esa si era una solución, eso sí es querer al pueblo venezolano”, enfatizó

