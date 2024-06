El venezolano identifica a la dupla Machado-González Urrutia como una fórmula confiable para conducir el cambio político  #13Jun

- Publicidad -

Más que como gran electora, el pueblo ve a María Corina Machado como la gran conductora. La figura de MCM está asociada al hecho de reconstruir los valores que deben conducir el proceso. La Venezuela que seremos está en los valores que transmite este liderazgo”, de allí que el hecho que no sea candidato no minimiza su liderazgo. Lo está reafirmando.

Así se desprende del estudio Pulso Comunitario, realizado por el Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP), que se presentó este jueves en el evento “Perspectivas políticas y sociales de cara a la elección presidencial”, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) de la UCAB en el marco de la V edición del Congreso de Derecho y la Semana empresarial de la UCAB 2024.

Para este trabajo, que permitió obtener una apreciación amplia del fenómeno político a nivel nacional, se hicieron grupos focales en occidente: Zulia, Barinas y Táchira;

centro-occidente: Aragua y Lara; sur: estado Bolívar; oriente: estado Sucre; región capital: municipios Libertador, Baruta, Sucre, Chacao, La Guaira y la región Guarenas-Guatire.

Alexander Campos y Mirla Pérez, director y subdirectora del CIP, respectivamente, indicaron que el análisis profundizó en la cotidianidad: persona, familia y comunidad. Se destacó la relación vecinal y desde ahí se evaluó tanto la ocupación comunal como la vida comunitaria. Asimismo, se revisaron las percepciones políticas y cómo se va produciendo la aceptación de un candidato como Edmundo González (EG), que surge de la nada y se posesiona a partir del impulso dado por María Corina Machado. Por otro lado, esta última se catapulta al mostrar continuamente que sus propios intereses políticos están alineados con los intereses superiores de la población y a su servicio.

El gobierno ya no es quien define

Señalaron Moreno y Pérez que la situación en la que se encuentra la estructura comunal pudiese estar indicando que el régimen no cuenta o no puede confiarse en ella para realizar el inmenso trabajo que requiere un eventual fraude como el que es presumible que busquen realizar. “Las comunidades están percibiendo el desmantelamiento de la estructura comunal y con esa percepción viene el convencimiento que ya no tienen la fuerza para el control comunitario. Lo que se traduce en que el miedo que puedan haber producido hoy es mucho menor y, en algunos casos, prácticamente inexistente”.

A juicio de los investigadores, la estructura comunal parece desactivada, pero esto no basta para derrotar el sistema, ni para ganar las elecciones, hay que sumarla. “Consideramos que esta podría ser una posible audiencia para el resto de la campaña. La gente percibe que es María Corina la que marca la pauta de lo político y que el régimen reacciona ante esa pauta. No quiere decir que perciban que el gobierno está acorralado, pero sí que ya no es quien define totalmente lo que aquí pueda o no estar pasando”.

Dos de los aspectos que llamaron la atención del estudio es que la gente no compró el discurso del régimen en el que culpa a las sanciones de la situación de crisis, ni del agravamiento que ellos intuyen se avecina. Se está sintiendo que hay señales que indican que podemos estar entrando a vivir situaciones o circunstancias muy parecidas a la crisis de 2017 o 2019. Y estas señales van generando en las personas no sólo preocupación, sino angustia.

En esta etapa se está imponiendo el valor de la Unidad. Una unidad lograda por el liderazgo de MCM, en un proceso que empezó con las primarias y que se selló con la designación de Edmundo González.

A Edmundo González se le reconocen muchos atributos: honesto, sereno, preparado, pero lo que destacan los participantes del estudio, es que cuenta con el respaldo de Machado. El venezolano está asimilando sin mucho ruido una campaña con una dupla presente. Si hay alguna confusión no está en las calles, sino que se intenta transmitir artificialmente por redes o en el discurso “inteligente” de los analistas. “En la visión de la gente, ellos se acoplan muy bien y los están viendo, por el momento, como un equipo. Las personas no ven a Edmundo como competencia de MCM”.

Es importante destacar que una de las diferencias fundamentales al comparar el liderazgo actual de MCM con liderazgos anteriores, es su influencia en todos los espectros políticos, incluido el chavismo. “El oficialista común le reconoce a MCM el liderazgo y en muchos casos le seduce. Es en el oficialista militante, el más ideologizado, en quien se percibe un rechazo más acentuado”.

El estudio también destaca que la palabra “fenómeno” para describir lo que está sucediendo con el movimiento político liderado por MCM es cada vez más utilizada. El grueso de la opinión se inclina a pensar que el cambio sólo es posible si es impulsado por MCM. Sin ella, Edmundo no ganaría las elecciones. Y esta es una seguridad transversal a todos los sectores.

El venezolano está asumiendo su responsabilidad directa en el cambio político

Por su parte, el director del CEPyG de la UCAB, Benigno Alarcón, al presentar los escenarios políticos de cara a la elección presidencial del próximo 28 de julio, destacó que la oposición pareciera estar hoy en su mejor momento político y electoral, mientras que -por lo contrario- el gobierno luce en su peor momento con una brecha difícil de superar, a través de las prácticas tradicionales de fraude y sin deslegitimar el proceso de elección.

Reconoció que las sanciones debilitaron de manera significativa la maquinaria político-clientelar y de control social del gobierno. La reducción significativa de ingresos para el Fisco, trajo como consecuencia la disminución de los “beneficios” otorgados a la población, desmejora del CLAP, pérdida del poder adquisitivo del salario y pensiones míseras, entre otras cosas.

Por el otro lado, la elección primaria realizada el pasado mes de octubre sin participación del Consejo Nacional Electoral (CNE), puede ser vista como un acto fundacional que reconfigurar a la oposición y legitimó a un nuevo liderazgo que representa y conecta con la demanda por un cambio político. En ese sentido, Alarcón advierte que para ganar la elección es esencial preservar la identificación líder-candidato (Machado-González).

A su modo de ver, si la oposición llega con su candidato al 28 de julio es muy probable que se produzca un “stunning election” –es decir, una elección sorprendente- con el triunfo de la oposición y el dilema para el gobierno entre reconocer o no los resultados. En este sentido, destacó que los estudios de opinión más recientes indican una diferencia a favor de la candidatura opositora de al menos 3 millones de votos, una diferencia que hace muy cuesta arriba desconocer o manipular el resultado.

En ese punto, subrayó que el venezolano, más allá de lo que las encuestas tradicionales pueden registrar, pareciera haber asumido la responsabilidad directa (locus de control interno) de producir el cambio político. Eso es algo que se palpó claramente en la primaria de 2023 y se está viendo ahora con la organización de la población en comanditos y estructuras para defender el voto. “Un fraude electoral o una decisión que saque a la oposición de la elección podría originar una escalada importante del conflicto en las calles”.

Según el director del CEPyG-UCAB, el desenlace de la elección dependerá en buena medida de una combinación de presión internacional e interna para la defensa de la democracia a fin de subir los costos a un intento de mantenerse en el poder por la fuerza.

Por otra parte, sostuvo que la permanencia de Maduro en el poder generaría una ola migratoria igual o mayor a coyunturas previas como las de 2014, 2017 o 2019. Y esto es algo que deben estar analizando países fronterizos, como Colombia y Brasil; y otros que han recibido grandes cantidades de migrantes venezolanos, como Estados Unidos, Perú y España.

Al terminar su presentación, Alarcón señaló que luego de este proceso, si el gobierno logra mantenerse en el poder, es predecible una mayor autocratización para asegurar su estabilización.

