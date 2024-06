COLUMNA Ajedrez para todos (34) #15Jun

- Publicidad -

CUANDO EL MI JORGE SZMETAN DESOBEDECIÓ A GM MIGUEL NAJDORF

Argentina ha tenido y formado muchos Grandes Maestros (GM) por ello entre 1950 y 1970 su equipo olímpico fue sub campeón mundial, sólo superada por la poderosa escuadra de la Unión Soviética (URSS). En estos torneos donde se representa la bandera y el orgullo de cada país los equipos olímpicos se forman con 4 jugadores principales, 2 suplentes o reservas, un capitán y un delegado.

Para las décadas entre 1970 y 2000 con las nuevas generaciones el nivel del ajedrez argentino bajó notablemente, no obstante que hubo jóvenes ajedrecistas valiosos como el personaje de hoy el MI Jorge Szmetan (Buenos Aires 1950- Bs Aires 2015) quien representó exitosamente a Argentina en 3 olimpíadas: la de Niza (1974), la de Haifa (1976) y la de Buenos Aires (1978). La mejor actuación del MI Szmetan fue en la de Buenos Aires, “Fue profeta en su tierra, en su Buenos Aires querido” ya que terminó invicto con record de 3 ganados, 8 empates y cero derrotas. Por cierto que en esta olimpíada el equipo de Venezuela enfrentó al de Argentina perdiendo 3,5 a 0,5 (MI Julio Ostos hizo tablas con Jaime Enma, Szmetan le ganó al MN Amado Dounia, Bronstein le ganó a MI Antonio Fernández y Grinberg derrotó a Mervin González).

La anécdota que les traigo hoy la tomé del libro “Historia del Ajedrez Olímpico Argentino”, La Generación Plateada 1950-1976”, cuyos autores son Sergio Negri y Enrique Arguiñariz (2018) y ocurrió en la olimpiada de Niza (Francia, 1974) cuando el equipo argentino le tocó enfrentar a la poderosa Unión Soviética y en el tablero 3 el match era: Blancas: GM y ex campeón mundial Tigran Petrosian vs Negras: MI Jorge Szmetan quien enfrentó a Petrosian de tú a tú, veamos la partida y sus comentarios:

1.d4 Cf6, 2. c4 c5, 3. d5 b5! (movida que marca el gambito Volga o Gambito Benko).

Dice Szmetan: “yo había tomado, desde el día anterior, la decisión de tratar de jugar algo diferente a Petrosian, pero contaba con la férrea oposición del GM Najdorf quien era el capitán del equipo: “Ché, estás loco, ¿Cómo se te ocurre jugarle un gambito a Petrosian? Te va a comer el peón y después te va a ganar con el peón de más”. Mejor juégale un Defensa Ortodoxa y trata de aguantar”. (Por lo que se deduce que Najdorf daba por perdida esa partida; sin embargo, agrega Szmetan: “Yo no me dejé convencer, y los hechos me dieron la razón”. 4.cxb5 a6, 5. bxa6 Axa6, 6. Cc3 d6, 7.bCf3 g6, 8.Cd2 Da5 9. g3 Ag7, 10. Ag2 O-O, 11. O-O, Cbd7, 12. Dc2 Ce8!? (interesante movida, la cual se le ocurrió a Szmetan en esta partida), 13. Cb3 Dc7, 14. Tb1 Cef6, 15. Cd2 Da5, 16. b3 Tfb8, 17. a3 Ce8, 18. Ab2 Cc7, 19. Tfc1 Ce5, 20. B4 cxb4, 21. Axb4 Dxb4, 22. Cce4 Cf3+, 23. Axf3 Axb2, 24. Txb2 Dxb2, 25. Dxb2 Txb2, 26. Txc7…..”Aquí Petrosian me propuso Tablas!,” dice Szmetan. Si la partida hubiese sido de un torneo individual yo hubiese rechazado las tablas, pero era una olimpíada, torneo por equipos, así que no podía tomar la decisión de aceptar las tablas solo, así que tenía que consultarlo con Miguel Najdorf, pero no estaba cerca de mi tablero, así que fui a hablar con Gaspar Soria quien era el Presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) quien al ver que me acercaba a él me preguntó: ¿Ya perdistes? NO, le dije, por el contrario, estoy mejor que Petrosian pero él me ofreció tablas” y Soria respondió: “Acéptalas, porque estamos perdiendo el match 2 a 1.

¿Qué enseñanzas nos da esta partida?: 1. Szmetan había estudiado y preparado muy bien la apertura “Gambito Benko”, así que tenía confianza en lo que iba a jugar, incluso contra un ex campeón mundial como Petrosian. 2. No es bueno contradecir al capitán del equipo en un torneo, lo mejor es hablar en privado con él e informarle porque estás seguro de enfrentar bien a tu rival con esa apertura y 3. Sin duda que Jorge Szmetan era un gran jugador argentino, muy lamentable su muerte prematura.

MI YNOJOSA APONTE FELIX: EL MEJOR VENEZOLANO EN EL TORNEO CONTINENTAL, MEDELLIN, MAYO 2024

Recién finalizó en Medellín, Antioquia, Colombia, el Torneo Continental o Panamericano de ajedrez cuyo campeón fue el GM colombiano García Pantoja, Roberto con 9,5 ptos de 11 posibles. Participaron 3 venezolanos: MI Feliz Ynojosa A., Samuel Bobadilla y Fabián Vivas, de ellos quien tuvo la mejor actuación fue el Maestro Internacional Ynojosa Aponte quien logró 8 puntos de 11 posibles, finalizando empatado con otros jugadores entre los puestos 12º. al 23º. Y por sistema de desempates ocupó finalmente el puesto 17º. La actuación de Ynojosa fue así: 7 partidas ganadas, 2 empatadas o tablas y 2 derrotas (ante el MI de USA Wan Justin en ronda 5 y ante el GM cubano, juega ahora para USA Fidel Corrales Jiménez en la 1º. Ronda, derrota que evitó que Ynojosa finalizara entre los 10 mejores de América). Ynojosa tuvo 2 importantes tablas: contra el GM Terry Renato (Perú) y contra el experimentado GM ruso/ norteamericano Gregory Kaidanov. Desde esta columna deseo los mejores éxitos a Ynojosa en futuros torneos.

¿Comentarios o preguntas?

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

