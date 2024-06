RETACITOS #16Jun

- Publicidad -

Comienza a generar preocupación e inquietud entre la dirigencia sindical y los trabajadores venezolanos, el problema que viene tomando fuerza a nivel internacional, como es el impacto que está teniendo la Inteligencia Artificial (IA), como la denominaremos ahora, en los puestos en los que laboran los trabajadores tradicionales, tema que hasta estos momentos había pasado desapercibido para la gran mayoría de los venezolanos, quienes tienen toda su atención puesta en las venideras elecciones presidenciales del 28J. La semana pasada se produjo una declaración de un economista refiriéndose a esta materia, al señalar que el mercado laboral venezolano es precario con alta informalidad y sueldos bajos. Mientras en el mundo se discute sobre el impacto de la IA en el ámbito laboral, asegura el experto que el uso cada vez mayor de la Inteligencia Artificial (IA) generativa hace que muchos trabajadores se preocupen por su impacto en sus trabajos. Hemos tenido información que indica que en una gran empresa transnacional, decidieron modificar los esquemas de trabajo tradicionales y sustituirlos por modernos sistemas de IA, lo que generó el despido inmediato de más de 250 trabajadores, sin otra explicación que el trabajo se podía realizar a través de IA en lugar de tener a tanta gente empleada. Revela el experto venezolano que Brent Orrell, de AEI, explica que el 57% de los trabajadores en Estados Unidos espera que la IA cambie pronto sus trabajos y el 36% teme que los reemplace por completo. Mientras que algunos estudios predicen que la IA podría automatizar el 40% de la jornada laboral promedio y automatizar parcialmente tareas en recursos humanos. Lo cierto es que es un tema candente al que no se puede perder de vista en las décadas por venir, por las implicaciones que tendría en una economía como la venezolana.

***

Entre las tantas promesas pre electorales que ha venido haciendo el gobierno en los últimos meses, la que ha generado más ruido es la que tiene que ver con compromiso de revisar el problema de la tributación, incluyendo la avidez fiscal, en el marco de una anunciada reforma tributaria, reclamación que ha venido siendo un clamor de la empresa privada a lo largo de los años y que, por una u otra razón, el régimen ha hecho caso omiso, por lo que llama la atención como es que de nuevo la promesa se saca de las gavetas, se le quita el polvo correspondiente y se presenta como una de las primeras prioridades del régimen, en el supuesto negado, que llegue a imponerse en las elecciones del 28J, aun cuando en esta oportunidad pareciera la tarea cuesta arriba porque el país se cansó, ya no aguanta más y sabe que se está jugando a Rosalinda. Los empleadores, ante este nuevo impuesto denominado Ley de Pensiones, que necesariamente será trasladado a los precios de los bienes y servicios, manifiestan su preocupación, por cuanto la aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal de pagar tributos, entre ellos IGTF, IVA, ISRL, impuestos municipales, tasas aeroportuarias, patentes de industria y comercio y realmente, como ya lo han advertido los más connotados economistas del país, este tributo limitara las posibilidades de realizar aumentos a los trabajadores, estimulara la informalidad y conducirá al cierre de muchas pequeñas empresas que no podrán cumplir con estas obligaciones, ya que en general se estima que más del 60% del ingreso de las empresas del país se destina al pago de impuestos, siendo Venezuela una de las naciones con mayor carga tributaria en el mundo de la economía. Por supuesto es muy fácil hacer promesas y la Vicepresidenta fue la que dijo en la inauguración de Fedeindustria que existía disipación del gobierno de acometer una nueva reforma tributaria, pero no hay que olvidar que del dicho al hecho hay mucho trecho y que acometer esta tarea no es soplar y hacer botellas, así que amanecerá y veremos.

***

¿Quién de los venezolanos que aún tenemos la suerte de poseer un carro, no importa que no sea de último modelo, pero que por lo menos te lleve y traiga del trabajo y te permita hace algunas diligencias como hacer mercado, comprar las medicinas, no se ha visto en la necesidad en algún momento de rogar a Dios por los servicios de un mecánico? Gino Fileri, presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (Canatame), advierte que lamentablemente el 70% de los talleres mecánicos que operan en el país son informales y es allí donde acude la mayoría de los usuarios que disponen de los recursos. Un taller formalmente instalado que paga sus impuestos, servicios, local, empleados y sus costos de operación están sustentados en esta estructura de costos, no se puede dar el lujo de hacer rebajas. Por otra parte casi más del 90% de los vehículos que circulan en todo el país solamente disponen del Seguro de Responsabilidad Civil, porque es obligatorio, ya que los seguros para los vehículos, incluyendo los más económicos, desaparecieron desde hace varios años. La situación de los talleres mecánicos es muy particular, por cuanto la industria del ensamblaje automotriz en Venezuela virtualmente desapareció, en estos momentos hay un ligero repunte en las ventas de carros nuevos, pero en su mayoría son importados; mientras tanto el parque automotor nacional integrado por alrededor de 4 millones 600 mil unidades tienen entre 15 y 25 años de obsolescencia y es allí donde está su principal mercado, pero con un salario mínimo cercano a los 4 dólares mensuales, los venezolanos prefieren ir a los talleres que operan en la calle y que solo hace pequeñas reparaciones, por lo cual hay que tener mucho cuidado con los repuestos, comprarlos en negocios de reconocida solvencia, porque también aquí hay mucha piratería.

***

Estamos muy agradecidos cuando en la sesión del martes de esta semana vimos que los parlamentarios de la AN 2015 se ocuparon de la crisis sistemática que padecen los jubilados y pensionados en Venezuela, como consecuencia de la ineficiencia del régimen de Nicolás Maduro, cuya asignación mensual se mantiene desde hace más de dos años en 130 bolívares. Sin embargo, todos los participantes se limitaron a ratificar y a certificar lo que estamos viviendo diariamente los afectados por esta situación, luego de haber dedicado más de la mitad de nuestras vidas a trabajar en beneficio de esta nación. De tal manera que el discurso no trajo nada nuevo, sino que repitió lo que sabemos hasta el cansancio. Muy satisfechos hubieran quedado los pensionados y jubilados del IVSS, si se hubiesen aportado algunas nuevas ideas para proponerlas al gobierno después del 28J, porque si se produce el cambio que todos estamos esperando, debemos suponer que por no ser ningún muchacho de 30, seguramente en algún momento va a mirarse en el espejo de los abuelos y a lo mejor, entre sus primeros decretos, dictará algunos que los ayuden a sobrellevar los años de vida que les puedan quedar, sí así lo hiciera Dios y la Patria os premiará, de lo contrario se lo cuestionará. Sabemos que tendrán muchas cosas que atender en los primeros 100 días de gobierno, pero tenemos confianza en que alguna persona de su entorno más cercano, en algún momento le dirá no te olvides de los abuelos que tienen muchas esperanza puestas en tu gestión, así que permíteles que se recojan y no sigan en la calle pasando trabajos.

***

Las cosas en Mercabar siguen de mal en peor, continúa el sindicato de Mercabar y sus afiliados denunciando la ausencia de controles de fiscalización en el área de peaje, principal punto de recaudación de dinero. Todavía ese departamento sigue en manos de la Doña, según una fuente muy de prestigio en ese departamento la dizque Doña posee en el peaje una caja chica contentiva de solo dólares, divisas que según cuenta la fuente cada personaje rojo, rojito va y pasa su tarjeta personal y cambia dólares en Bolívares, por supuesto que los bolívares van a una cuenta personal. Siguen insistiendo en que tiene que caerles contraloría o que la dirección de Mercabar coloque controles en todas las áreas. Esto lo señalan porque quieren achacarle siempre al área de romana, (en esas área de romana trabajan solo empleados fijos y de muchos años de servicio). En esa área se recaudan diariamente solo como 20 o 30 $ diario y a veces nada, también en esa área los trabajadores antiguos exigen controles de fiscalización y nada, pero si colocan controles de fiscalización en todas las áreas de trabajo eso sería un cuchillo para su propia garganta y en el peaje donde se recauda la mayor parte de dinero no les conviene. Está semana pasada, el domingo 09 de junio a las 8 am una comisión del CPNB llegó al área de romana y se llevó detenido a un compañero de trabajo con la excusa de solo preguntas. En ese lugar de la romana cuando llegó la comisión estuvieron presentes dos altos ejecutivos de Mercabar apoyando dicho proceso ilícito , ilícito porque el trabajador estaba en sus labores y los cuerpos de seguridad no mostraron ninguna citación ni orden de un tribunal , al trabajador lo soltaron luego de muchas horas de interrogatorio. Los cuerpos policiales alegaron solo rutina. Por supuesto que de ahora en adelante hacen responsable directamente al “precursor” , a su secretaria privada (o el segundo frente), a la Doña que maneja el área de peaje , al señor jefe de operaciones, por lo que a los trabajadores (as) del área de romana de lo que les pase. Por supuesto que están en proceso de denunciarlos ante los organismos del estado.

***

Está muy claro que el venezolano dejó atrás aquella pasividad y temor que infundían los desadaptados «colectivos» que los mantenían sometidos e intimidados permanentemente. Incluso ya muchos de ellos se han alejado del «proceso» en razón de incumplimientos y decepciones. Pudimos observar a través de videos que recorren las RRSS como el propio pueblo de un sector en la isla de Margarita se decidió a sacar de la vía cuyo trayecto recorrería a su paso la caravana de MCM a un pesado camión que colocaron allí los «oficialistas» para impedir su paso. Es el empoderamiento del mismo pueblo que exige y respira aires de libertad que se negó a seguir humillado y acosado por los representantes del odio y la maldad, se les acabó su tiempo. Aun cuando se observan estas reacciones populares en contra de la violencia, persisten personajes en no dejar de aplicar esos métodos del amedrentamiento. Tenemos el caso del envío de una ciudadana con un amplio prontuario policial exconcejal (NP) a quien sorprendentemente quienes la conocen no se explican cómo no es «huésped» del amplio «hotel» en zonas del sector Uribana y quien muy orgullosa expresa que llegó a los sectores de San Francisco y Santa Isabel dizque por órdenes del Burgomaestre iribarrense a «poner orden» a la manera que ella lo sabe hacer y para ello se buscó a un «indeseable» por mala conducta apodado el «tuqueque» para cumplir su cometido. Este sujeto ya en anteriores oportunidades ha amenazado con armas de fuego a vecinos del sector, como en una ocasión en las pasadas primarias de Octubre, ocurrió con la dirigente (DC). Muy mal para el señor Alcalde a quien señalan como el responsable de cualquier situación irregular que ocurra en contra de ciudadanos y dirigentes opositores de los sectores mencionados al igual que el gobernador del estado. Ya los abogados están finiquitado el escrito que será consignado y elevado ante el Fiscal General de la República. En realidad no entendemos la necesidad de los gobernantes de verse involucrados en hechos tan bochornosos y delicados como lo son las violaciones a los derechos humanos.

***

De nuevo se le hace el llamado al fiscal general de la República Tarek William Saab, toda vez que el famoso caso del sector Sabana Grande, carretera Panamericana Parroquia Trinidad Samuel del municipio Torres, la señora DGB sigue siendo víctima de unas personas crueles y psicópatas, el caso duerme en la fiscalía de Carora, porque tardan meses para hacer un simple informe de las vejaciones y atrocidades qué sufre la señora en mención. Todo este calvario lo viene sufriendo desde el año 2009 y aun no hay una respuesta clara, le han invadido su parcela, la han golpeado miles de veces, y no hay justicia para ella, lo último que sucedió esta semana es que no le permitieron que le llenarán el tanque con agua, agua que escasea, agua que ellos le han robado con mangueras, en esta oportunidad una de las invasoras (CT) y su tía (lT), no permieron el ingreso del camión cisterna a la propiedad de la señora Diana una dama de 80 años que reside junto a su hijo discapacitado, aunque ya había pagado por el agua, tiene que hacer un recorrido de más de un kilómetro para traer un poquito de agua, ya qué es lo que puede cargar debido a sus brazos cansados, hasta cuando estas psicópatas seguirán atormentando a la señora Diana, donde está la justicia de la fiscalía de Carora, qué pasa con la fiscalía de Barquisimeto que no actúa con prontitud, a pesar de demostrar la propiedad de las tierras, hoy no tiene justicia, le robaron las mangueras, no tiene luz, porque ni Corpoelec, ni Hidrolara se han pronunciado a pesar de los muchos escritos de reinstalación de los servicios Exp superior de Barquisimeto DFS-07432-120 23 (16-128645-42708) LAPFS-3442-2023 fiscalía 4ta, aquí están los números de los expedientes..

C O R T I C O S

El estado Lara toda la vida ha sido una entidad que es atípica desde el punto de vista de los procesos electorales, siempre actúa de manera distinta al comportamiento nacional, por eso es que ante el comportamiento de algunos sectores, que habían perdido la brújula y que todos saben quiénes son en la región, ya que pueblo pequeño infierno grande, es por lo que se acuerda, cuando todavía hay tiempo, la realización de una “Cumbre Electoral” en la región, cuyo objetivo era sentarlos a todos en una misma mesa, escuchar sus planteamientos y preocupaciones y recordarles que solo tenemos un gigantesco enemigo por delante al cual derrotar y el que solo saldrá tratando de imponer sus condiciones, así que después que salga, ya se verá como se enderezan las cargas, pero en principio hay que tener claro este objetivo.

La “Casa azul» de UNT en Lara no solamente está solvente, sino que las autoridades del partido tienen en su poder la documentación que así lo hace constar. Nos cuentan que ya ahora le han instalado aires acondicionados y sigue mejorando, e incluso nos informan que uno de los más criticones y que puso ni una puya para adquirir el inmueble, pero vive reclamando que se aclare su compra, ahora hasta le han asignado una oficina en ese inmueble, que no tienen otros que también lo merecen. En todo caso, tranquiliza saber que las cuentas están en orden y en manos de Manuel, quien es el que debe tenerla, así que a dejarse de mezquindades y a seguir trabajando por Edmundo para todo el mundo.

La visita de MCM a Carora el pasado 28 dejó un amargo sabor para todos los partidos opositores qué jugaron al fracaso de la visita, el coordinador de Gana, hizo lo posible para que esta se suspendiera toda vez que no acepto que el punto por el dispuesto no fuera escogido, gritando a todo pulmón que no daría apoyo, los organizadores de la pre-gira se inclinaron por la del Comando de Vente, ya que habían tomado en cuenta centros de votación cercanos al sitio y conglomeración de sectores populares, a pesar de no contar con recursos la ciudadanía se activó dejando de lado los tradicionales partidos políticos, que fueron arrasados por la emoción, la algarabía y la fuerza de voluntad para conquistar la libertad. Tomen su pastillita de “Ubicated”.

Los últimos números de campo recabados por el PSUV en Lara, llaman a preocupación ya que el 1×10 no está dando los resultados esperados, ya que los numeritos obtenidos de acuerdo a la consulta realizada el 1 de junio, evidencian un pésimo resultado. El mejor posicionado es el municipio Jiménez, lo que significa que los de mayor potencial electoral como Iribarren, Torres y Palavecino el PSUV tiene muy poca influencia en la comunidad, es decir que las expectativas en general de los 9 municipios estan muy por debajo de lo que se esperaba, sobre todo porque no les han resuelto los principales problemas planteados a las comunidades y estas están pasando facturas.

Por cierto que ha sido una gran sorpresa que el presidente rector del CNE, se considere un “reyecito”, no respeta que está al frente de un organismo colegiado, sino que toma las decisiones en nombre del organismo sin consultar con el resto de los directivos, llegándose incluso a comentar que no realizan ningún tipo de reunión desde el mes de marzo de este año. Al parecer las diferencias son notorias y ya se han estado publicado en las redes y en los medios de comunicación, donde se ha dicho que el jefecito rector no se la lleva bien con el segundo de a bordo, quien es el que conoce toda la logística del organismo; también se habla de presuntas discrepancias de criterios entre los representantes de la oposición en el CNE, lo cierto es que internamente aquello es un “arroz con mango”.

Hace una semana la dirección de Mercabar prescindió de los servicios de unos trabajadores con muchos años de antigüedad y personas de avanzada edad sin explicación alguna. Uno de los botados y muchos años de edad presuntamente cayó en depresión y en el alcoholismo y cuenta que cada vez que se emborracha dizque le da porque quiere acabar con su vida y por supuesto ya se sabe quiénes son los principales responsables, si esto en un supuesto negado, llegase a acontecer. Por cierto, está semana la empresa dió a todos sus trabajadores (as) el uniforme. Tenían desde la época de JCS que no cumplían con esta cláusula , cuál es la sorpresa que entregaron una Chemise y una gorra que dice por todos lados Luis Jonás Reyes, esfuerzo y tiempo perdido.

El trabajo presentado por El Impulso sobre el problema de la desinformación en muchas comunidades, incluyendo unas que no están tan retiradas de los grandes centros poblados, pone en evidencia que algo está fallando entre las organizaciones políticas que hacen vida en la región o es que la dirigencia no se quiere ensuciar los zapatos o tal vez el número de votantes no es suficientemente representativo. La gente de AD en resistencia es la que nos mantiene informados del trabajo que realiza por todo el estado Lara, pero el resto de las organizaciones es como si no existieran, así que en estos mes y medio que falta para las elecciones deben ponerse los patines e ir casa por casa explicándole a la gente la enorme trascendencia que implica salir a votar el 28J, insistimos en que el triunfalismo es un muy mal enemigo y a estas alturas no se puede aceptar que ningún venezolano este desinformado de lo que esta pasando en el país.

Los «centinelas» del histórico «Ayacucho» nos hacen saber en esta ocasión detalles de eventos ocurridos en su limítrofe «Casa Blanca» agregan que, «fue una reunión muy cerrada entre el ‘Inefable» con unos miembros de la dirección política de su entorno más íntimo. En la misma les hizo saber del desastre organizativo que están viviendo como organización, colocando como ejemplo los casos de las parroquias Catedral y Santa Rosa en donde solo les habría quedado el 4% para colocar el padrón electoral, situación producida por la gran fuga de la militancia blanca hacia otros factores de apoyo a la candidatura de Edmundo González».

Continúan los «informados cuidadores» del vetusto parque, «al finalizar la reunión se dirigieron algunos de los presentes a conversar en los bancos de la plaza oyéndoles decir a dos de ellos: «no entendemos el por qué si el ‘Inefable» conociendo ése astronómico desastre que ha producido la «segunda de a bordo» y que tantas veces se les ha dicho y denunciado pero que no hacen caso, la otra persona involucrada en la conversación le expresó, «es que el «el vice» ha dicho que aun sabiendo de la incapacidad de la susodicha compañera para ejercer ésa posición no la sustituye porque ella es la que le maneja las cuentas del airtem y es la que sabe sus claves y elabora los pagos y todo eso, ya que él no sabe «ni pío» de ésas «cosas» ya que ni un pago móvil lo sabe hacer». Por otra parte pusieron el tema de lo que estaría haciendo su nuevo aliado el «sargento de Nirgua», que al seguir con sus «aprendizajes rojitos» supuestamente estaría pagando a razón de 40$ a ciertas personas para ofrecer su padrón electoral al comando de campaña» para tampoco verse «desnudo» de no dar su aporte electoral. En verdad es como se entera la gente de cosas bajo la mirada del monumento ecuestre del insigne «Mariscal patriota».

Las evidentes rencillas que se observan en el seno de Vente Venezuela Lara, deben de ser subsanadas, porque no se puede hablar de unidad y salir a buscar votos en nombre de ella, cuando están demostrando que las diferencias existen. Luis Rodríguez está haciendo exitosamente el trabajo que le han encomendado, pero esto no implica que se desconozca que quien fue designado como Jefe de la organización a nivel regional es Enrique Ferreira y si ambos están halando la carreta en el mismo sentido, de llevar a Edmundo González Urrutia a la Presidencia, el único obstáculo esta en Miraflores y es el enemigo a enfrentar. Así que señores a trabajar y no permitir que aspiraciones personales se pongan por encima de los intereses de algo superior que se llama Venezuela. Ya habrá tiempo de debatir lo que se hará en el 2025.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

