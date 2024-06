¿Está Colombia infravalorada de cara a la Copa América 2024?

- Publicidad -

El 20 de junio comienza la Copa América. Históricamente, los favoritos siempre han sido Argentina, Brasil y Uruguay, sin embargo, hay precedente de que Colombia ganó la Copa América 2001, celebrada en su país. ¿Pero hay chances de ver al país cafetalero proclamado campeón de nuevo en el torneo? ¿No es Colombia más favorita que Brasil? ¡Veámoslo!

¿Está Colombia entre los 5 máximos favoritos a ganar la Copa América?

Sí, pero algunas de las mejores casas de apuestas Copa América 2024 la colocan por debajo de México. Sus cuotas a ganador Copa América 2024 son desorbitadas, en algunos casos bastante por encima de 10 a 1. ¿Pero es Colombia inferior a México? Ciertamente, México viene de jugar increíble tras la incorporación de Jaime Lozano. Vive en el éxito:

Campeón de la Copa Oro 2023.

Finalista de la CONCACAF Nations League.

Sin embargo, históricamente no ha logrado grandes resultados en la Copa América salvo una final en el 93 ante una Argentina intratable que veía como emergían figuras clave del fútbol de los años 90: Diego “Cholo” Simeone, Gabirle Batistuta o Fernando Redondo. Colombia, por otro lado, sí ha llegado a triunfar en la Copa América (recordemos el 2001).

Pero ya no se trata de que la estadística esté más inclinada hacia los cafetaleros, sino, más bien, del momento de forma actual de Colombia. Es la única selección de la CONMEBOL que todavía no ha perdido un partido en la Fase de Clasificación para el Mundial 2026. Y no solo eso, llega a esta Copa América con casi 30 partidos sin conocer la derrota. ¡Increíble!

Los amistosos de marzo frente a España y Rumanía mostraron a un equipo solvente

Aunque es verdad que el tramo final de su amistoso frente a Rumanía dejó dudas (encajaron dos goles rápidamente en los minutos finales), su partido contra España en Wembley fue espectacular. La 2ª parte, de hecho, fue un despliegue físico y técnico que tumbó a La Roja europea. Ganaron por un solo gol (Daniel Muñoz), pero pudieron ser más.

Contra España se vio a una Colombia que aspira a todo, muy seria en ambos lados de la cancha y con gran capacidad de sacrificio sin balón. A ello se le suma la descomunal calidad de Luis Díaz, su gran inteligencia. Y por si esto pudiera ser poco, tienen a un James Rodríguez que, aunque lejos del de 2014, sigue conservando todo el talento de siempre.

¿Es Colombia favorita en el Grupo D?

En esta Copa América, los chicos de Néstor Lorenzo estarán en un grupo en el que lucharán por los ¼ de final contra Brasil, Paraguay y Costa Rica. Esta última es la más floja del Grupo D y probablemente quede última una vez se completen las fechas de la Fase de Grupos. Paraguay es ligeramente inferior a Colombia. ¿Pero qué ocurre con La Canarinha?

Por historia, Brasil es superior, pero, actualmente, no lo es. El equipo verdeamarelo viene sufriendo lo indecible desde hace tiempo. Sí, nadie duda de su capacidad ofensiva: Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior, Endrick, Gabriel Martinelli… Pero tienen un problema en el mediocampo (falta de creatividad) y, sobre todo, en defensa: muy endebles atrás.

Además, Eder Militao, que es el único que podía elevar el nivel de la zaga llega entre algodones tras haberse perdido casi toda la temporada con el Real Madrid por una grave lesión. El rendimiento de Brasil en la Fase de Clasificación para el Mundial 2026 está siendo malo. Tanto es así, de hecho, que hace poco cambiaron de seleccionador: Dorival Júnior.

Colombia 5-1 Estados Unidos: Los Cafeteros barren a los anfitriones

Otra prueba más del gran estado de forma es uno de los últimos amistosos de preparación para la Copa América 2024 que ha protagonizado Colombia. Y es que ha ganado por 5 goles a 1 al Team USA. Todo ello pese a que las casas de apuestas le dan a ambos combinados un 6 % de probabilidades de ganar el campeonato. Pero qué diferencia de nivel se ha visto.

Cuando se redactaba este contenido, Colombia aún tenía que disputar un partido más de preparación ante otro participante de la Copa América 2024: Bolivia. Se espera otro gran resultado, pero, aunque no se diera, el combinado colombiano llega con mucha confianza. Los cruces serán complicados (Uruguay o Estados Unidos), pero no tienen nada que temer.

Y eso que Colombia disputará el torneo con dos ausencias importantes. Falcao que, con 38 años ya, tal vez no vuelva a vestir la chamarra de la selección. De momento, seguirá siendo el máximo goleador histórico con 36 goles. Por otro lado, uno de los grandes líderes de la defensa, Juan Cuadrado, tampoco estará. Esto dice mucho de la calidad del equipo actual.

