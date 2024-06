OPINIÓN Explosión en el Running #18Jun

- Publicidad -

“Vosotros corríais bien; ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?” Gal.5:7.

Les cuento. Hace días tuve el gusto de ver con mi esposa la película CACERÍA IMPLACABLE, por una conocida cablera o PANTALLA, método este muy de moda y necesario hoy día. El argumento central de dicha película presentaba la tragedia acaecida en el MARATÓN DE BOSTÓN en el año 2013. Atentado terrorista perpetrado por grupos desadaptados. Individuos, enemigos de esta actividad que en ese momento reunió más de 30 mil corredores de todo el mundo. Un verdadero, hermoso e inigualable espectáculo deportivo el cual tiene la particularidad de reunir, en unas cuantas horas a toda la familia.

Definitivamente LAS CARRERAS DE CALLE eran y siguen siendo, un verdadero deleite para las personas que participamos, en especial para todos los que pasamos de los 60 años. Mis estimados, esto quiere decir que si no ganamos premios en metálico, si no subimos al podio, si ni siquiera nos toman en cuenta, igual somos muy felices de correr y recibir la medalla de participación. La bonita franela o franelilla que identifica la empresa patrocinante y sobre todo vivir el tan anhelado pase por la raya de llegada. Por otro lado, ver y sentir la cara de felicidad de nuestros AMADOS que nos esperan para felicitarnos. Nuestras esposas, hijos, nietos, nueras y yerno abrazarnos cuando cruzamos la meta, es un premio muy especial. ¡SOMOS GANADORES!

Lamentablemente esta hermosa y saludable actividad del RUNNING, como La Maratón de Boston ha sufrido desde hace tiempo una Explosión de inconciencia, de oportunismo para publicitar productos o actividades comerciales. Yo diría de avaricia. EXPLOTAR la pasión, el amor y la “FIEBRE” diría yo, de cientos de nosotros que no podemos pagar carreras de 25, 30 0 35 dolores. Perdón DOLARES.

Les comento. Pregunté a varias personas líderes de esta actividad en BARQUISIMETO la razón de los altos precios a pagar para participar en las CARRERAS y la Licenciada MILAGOS MEJÍAS, connotada líder de este movimiento me dijo lo siguiente.

“¡Saludos Sr William! Es totalmente cierto lo que usted dice. Ya es una cuestión mercantilista más que promoción deportiva. Considero que las empresas que quieran vender su imagen como promotores del Deporte, deberían hacerlo más accesible. Esos montos son difíciles para el corredor popular. De paso que no clasifican las categorías como debe ser y excluyen a los mayores de 50 años en adelante, que somos quienes llenamos las carreras. Los élites están contados. No pasan de 10 y son los que siempre premian a costa de los corredores populares. Hemos hecho protestas silenciosas, en el sentido que no participamos en las carreras que como mínimo, ofrezcan las categorías Master. De paso las instituciones benéficas, como Fanca, que es la actividad más cercana, por eso la nombro, también cae en esa discriminación hacia los corredores Master. Igual la carrera del Hupaz. Los organizadores deben tomar conciencia y asesorarse sobre eso y aceptar la asesoría. Muchas veces es porque no les importa o les preocupa no tener premiación para todos. Son varios factores que se deben analizar. Buenísimo que usted escriba un artículo” Licda. Milagros Mejías.

Parafraseando el versículo bíblico “Vosotros corríais bien; ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?” Señores patrocinante ustedes en el pasado lo hacían bien. Accesible el costo para todos. Y definían justamente las categorías según la edad. ¿Qué sentimiento de negocio redondo los apartó de esa conducta del pasado? Para reflexionar y cambiar.

¡Hasta el próximo ARTÍCULO Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

