Venezuela debe garantizar el voto de sus connacionales en el exterior, sin importar su estatus migratorio, dice CIDH #18Jun

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alzado su voz en defensa de los derechos políticos de los venezolanos que residen fuera de su país. En un comunicado emitido hoy, la CIDH expresó su preocupación por los obstáculos que enfrentan estos connacionales para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales.

La Constitución de Venezuela establece, según señala la organización, que todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar, siempre que no estén inhabilitados. Sin embargo, los consulados venezolanos han impuesto una barrera inesperada: la exigencia de una visa de residente como única prueba válida para inscribirse en el registro electoral.

Esto ha dejado a muchos venezolanos en el extranjero en una situación precaria, ya que no todos cuentan con este tipo de visa. La CIDH recuerda que, millones de migrantes venezolanos cuentan con una documentación migratoria diferente o no han regularizado su estatus, sin embargo, no debería impedir que sean parte del proceso electoral.

Eugenio Martínez, reconocido periodista especializado en temas electorales, ya se había pronunciado hace semanas sobre la situación y la calificó como «lamentable». Según sus investigaciones, solo 508 personas lograron inscribirse como nuevos electores durante el operativo de Registro Electoral fuera de Venezuela. En contraste, aproximadamente 6,000 venezolanos pudieron cambiar su centro de votación al exterior. Estas cifras son insignificantes si consideramos que más de 4.5 millones de compatriotas viven en el extranjero.

«Criminalizar la migración»

Desde la organización consideran como medida «arbitraria» que «afecta la integridad de la elección presidencial» el hecho de exigir a los extranjeros venezolanos una visa de residente para inscribirse en el Registro Electoral.

«Asimismo, considerar inhabilitadas a votar a quienes no tienen visas de residencia representa una forma de criminalizar la migración pues, en la práctica, equipara a quienes salieron del país», acusa la comisión.

Petición de la CIDH a Venezuela

Ante tal situación, la CIDH insiste al gobierno venezolano que adopte «medidas necesarias» para que la población que está fuera del país sudamericano pueda inscribirse y «votar en condiciones de igualdad con las demás nacionales», siempre y cuando «cumplan con los requisitos constitucionales».

«La CIDH reitera que un compromiso genuino con la democracia exige que el Estado reestablezca de manera inmediata la separación e independencia de los poderes públicos», destaca.

