Sobella Mejías: Lo más importante en las elecciones es que los ciudadanos estén atentos en los centros de votación #20Jun

Que la mayoría de los centros de votación sean de una o dos mesas o que el Consejo Nacional Electoral esté creando nuevos centros, tiene que llamarnos la atención; pero, lo más importante en las elecciones es que los ciudadanos estén atentos en los centros de votación.

La declaración fue hecha a El Impulso por la doctora Sobella Mejías, secretaria general seccional de Acción Democrática en resistencia en el estado Lara y quien tiene el mérito de haber desarrollado una gran experiencia en el CNE, donde trabajó hasta alcanzar su jubilación tras haber llegado a ser rectora principal.

El tema de que las máquinas pueden ser manipuladas se puede llamar una leyenda urbana, expuso. El sistema puede ser automatizado o manual, pero si no están los testigos, ni tampoco los electores pendientes en los centros de votación, es posible que se hagan desastres porque ese es un asunto cultural.

Cuando yo estuve en el CNE, hasta que me desempeñé como rectora, no recuerdo que alguien me haya llegado a decir que la auditoría no coincidiera; es decir, entre el resultado que arrojó la máquina y el contraste que se hace con el acta de votación y los comprobantes.

La primera auditoría la hace el propio ciudadano cuando vota, porque la máquina expide un comprobante de su voto, el cual es secreto y el elector escoge su candidato, luego de lo cual se le ofrece votar. Es un proceso muy sencillo y el votante sabe qué hacer.

El comprobante queda en la caja de resguardo y cuando finaliza el proceso de votación es obligatorio realizar la auditoría o lo que se conoce como control ciudadano de la mesa. Cuando funciona una sola mesa hay que realizar la auditoría en el cien por ciento y si son dos, el cincuenta por ciento, y así sucesivamente. Una vez que se cierra el proceso, la máquina imprime el acta de votación y luego se hace un sorteo. Se coteja lo que refleja el acta con los comprobantes que están en la caja de resguardo. Repito que cuando fui rectora del CNE nadie me llegó con una denuncia de que no coincidieran las actas con los votos y, por tanto, es preciso que sean los ciudadanos los primeros interesados en estar pendientes de las elecciones en los centros de votación, enfatizó la doctora Sobella Mejías.

