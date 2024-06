R E T A C I T O S #23Jun

- Publicidad -

Siempre se nos dijo que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecáramas) era la cúpula del poder económico en Venezuela a lo largo de toda su existencia y es la creencia que aún se mantiene, aún cuando la verdad sea dicha, es más la bulla que la cabulla porque Venezuela es otra, las cosas han cambiado y hay una visión distinta de esta realidad. Nos consta porque lo vivimos que el presidente de la Federación, durante toda la época de la IV República tenía en un mueble detrás de su escritorio, un “telefono rojo” que se comunicaba directamente con el Presidente de la República en Miraflores, mecanismo que seguramente llegó a su final con la llegada del Comandante Galáctico al Palacio de Misia Jacinta y a partir de allí esas relaciones directas dejaron de existir o fueron muy limitadas. Recordamos que se crearon Comisiones, Consejos y Ministerios y nunca ni siquiera se le consultó a la empresa privada su criterio o su parecer. Tampoco desde el alto gobierno nunca se le dio repuesta a las observaciones de los empresarios, porque el estado estaba “buchón” con la renta petrolera y el sector privado era un escollo que había que debilitar a como diera lugar y comenzó la persecución y el acoso que redujo el parque industrial de 12.760 empresas a solo 2.200 que aún sobreviven y trabajan a un 37% de su capacidad instalada; sin embargo, los empresarios mantuvieron su posición digna, nunca bajaron la cérviz y se limitaron a ver como la economía sólida y robusta de Venezuela se volvía “añicos”. Transcurridos 25 años de Revolución, el balance oficial es muy negativo, con más de 7,5 millones de venezolanos que han abandonado el país en busca de oportunidades que no les brindó Venezuela, ninguna obra portentosa que les pueda servir de bandera, por el contrario hasta con la industria petrolera acabaron, que recibieron con una empresa que era la tarcera en el ámbito mundial, con vara alta en la OPEP, todo eso se perdió con la revolución y hoy afortundadamente existe la esperanza de cambio de rumbo político a partir del 28 de julio que Venezuela en general anhela.

***

El movimiento empresarial venezolano, en la medida en que el Estado fue perdiendo su poder, comenzó un proceso de cambios que se inició con Jorge Botti, Jorge Roing, Ricardo Cussano y Francisco Martínez quienes comenzaron a tender puentes con los dirigentes y sindicalistas locales que tenían ascendiente en barrios como Catia, Antimano, Carapita y fueron invitados a reuniones en la Federación, con la visión que en estas zonas existía un enorme poder económico, del cual una gran mayoría de líderes nacionales parecían no darse cuenta y de esta manera a estos lideres de los barrios los vimos sentarse en el Directorio de Fedecámaras a exponer sus observaciones y criterios y allí comenzó la democratización del movimiento empresarial. También comenzó el acercamiento del alto mando de la Federación, con la organizaciones de base en el interior del país, con miras a ir reduciendo progresivamente las desigualdades que existían y donde los dirigentes regionales no se atrevían a sentarse en la mesa con el directorio de Fedecámaras, todo lo cual ha quedado en el pasado. El movimiento empresarial se ha empoderado de tal manera que el crecimiento registrado en la economía en el año 2022 y comienzos del 2023, fue producto del esfuerzo propio de los empresarios nacionales que ya no dependían de papa Estado, porque este estaba virtualmente en la carraplana, no tenía renta petrolera y sus ingresos estaban apenas si le alcanzaban para pagar la nómina del sector público, los presupuestos de las Universidades se disminuyeron, no hubo más investigación, tampoco recursos para comedores estudiantiles, becas, salarios decentes y justos para los docentes y lamentablemente esta ha sido la herencia de la revolución, de allí que el 90% de las encuestas recojan que el 80% del pueblo quiere un cambio.

***

La denuncia que formula la dirigente del Movimiento Simón Rodríguez, si se toma en toda su dimensión, es de una gravedad superlativa, ya que eso de decir con los números en la mano, que “Venezuela se quedó sin maestros” no es ninguna concha de ajos o un señalamiento sin sentido, sino que tiene una gran significación. En efecto, la reducción de docentes a nivel nacional ha afectado principalmente las áreas más sensibles para la formación: lengua, ciencias naturales y matemática”, reveló la profesora Raquel Figueroa, fundadora y dirigente nacional del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR), al anunciar una nueva graduación de docentes. La Upel es la principal institución universitaria para la formación docente en el país. La dirigente del MESR describe la situación como crítica, a partir de las siguientes cifras. En el año 2010 esta universidad, con varias sedes en distintos estados, formaba a 106 mil docentes. Once años más tarde, en 2022, apenas registraba 43 mil inscritos. “No tenemos el dato de cuantos están inscritos este año, pero la cohorte que egresa del IPC nos da una idea”. Para 2024 la cohorte de graduados que la UPEL, cuyo acto de grado se realizó el miércoles, 19 de junio, ofrece a Caracas apenas cuatro docentes de Matemática, ocho de Biología y doce para la asignatura Física. “Ni uno solo impartirá Química”, advirtió la profesora. De los 135 graduandos solo dos optan por el título en Lengua y Literatura y solo cuatro darán clase en primaria. Resultando lo más preocupante de estas historia que la asociación civil con la Escuela realizó un estudio en 72 centros educativos en 2022 e identificó que el 43% de los planteles tiene falta de profesores, sobre todo en educación inicial y primaria. Esto indica que más del 50 % de los docentes han abandonado las aulas. “Este año, eso ha empeorado. Venezuela se quedó sin maestros”, en lo que constituye un alerta que debe llamar a la más prioritaria atención de todo el país, porque sin maestros y sin educación el país seguirá al garete aun con un nuevo gobierno.

***

El contrabando siempre ha sido uno de los más grandes enemigos de la economía de cualquier país en el mundo, hasta el extremo de lograr, sobre todo en el área del comercio, el cierre de cientos de negocios ante la posibilidad de poder competir en igualdad de condiciones con el comercio formal, que paga sus impuesto, los alquileres de locales, servicios, además es un factor de estímulo para la informalidad, sin que se conozca hasta ahora en el mundo ningún país que haya logrado estadios superiores de desarrollo a través de la economía informal, sino que se lo pregunten a la dirigencia histórica del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios( Consecomercio) que durante toda su vida ha sido un permanente luchador contra este flagelo que se denomina contrabando. El sector de los medicamentos, repuestos automotrices, alimentos, licores han sido siempre los más afectados y se ha advertido sobre los riegos que implican adquirir, porque es más barato, una medicina que pudiese estar adulterada o un repuesto para el vehículo sin control de calidad y que puede poner en grave riesgo su vida y la de su grupo familiar. Pero la denuncia que recientemente presenta Fedeagro, en el sentido de que por los caminos verdes están llegando de contrabando agroquímicos “falsificados” para el campo venezolano es una verdadera aberración. Siempre se ha alertado a las familias que cuando adquieran productos agrícolas, tengan la prudencia de lavarlos muy bien para sacarles cualquier residuo de agroquímicos o herbicidas, pero que además ahora se engañe a los propios agricultores con productos que lejos de contribuir a mejorar el rendimiento de sus cosechas, se las deteriora y se las quema, esto es una verdadera estafa, porque seguramente los productos adquiridos, tienen un precio muy inferior al producto legal. De allí que ojala esta denuncia no se quede solo en el papel, se le haga un seguimiento y se sancione a lo culpables de tamaña irresponsabilidad.

***

Les presentamos un resumen de la entrevista realizada a un dirigente del gremio de motorizados de Caracas (FF) ofrecida a un portal de noticias capitalino a la colega (HE) donde el interlocutor le ofrece su versión a la periodista respecto al tema de las «moto-piruetas declarado por el inquilino de Miraflores como deporte nacional: «esa decisión no tiene ni tendrá el consenso del gremio de los motorizados, hay muchos registros y censos de nosotros en alcaldías y gobernaciones. Grandes esfuerzos hemos hecho para intentar mejorar la mala imagen que la ciudadanía se ha formado con los años hacia los motorizados, y que a veces con sobrada razón, para que hoy nos terminen de ver como una verdadera amenaza pública al andar algunos de ellos de irresponsables haciendo caballitos y piruetas por las avenidas y caminos del país». «No tiene usted idea periodista del gran esfuerzo que hacemos para que los colegas «mala conducta» entren por el carril ya que por esos compañeros abusadores la gente nos ve como un verdadero peligro y venga ahora este hombre porque está en campaña electoral, y decrete sin previa consulta una locura». «Hasta los policías están en desacuerdo con eso». «Todo ello se produce porque más del 75% de nuestros colegas motorizados estamos resteados con MCM y Edmundo González Urrutia», «Vamos de frente y con todo, fíjese usted que muchos de aquellos colectivos le bajaron la línea a los «jinetes de los caballos de dos ruedas» para que acompañen a la señora Machado» y la protejan» «El gobierno por embustero perdió a uno de sus más poderosos aliados y eso no tiene vuelta atrás». «Creo que quien le recomendó esa idea al presidente para decretar las moto-piruetas no es su amigo, porque eso no lo ayuda para nada». «Vaya usted y averigüe en hospitales y clínicas como están las estadísticas en traumatología después del decreto y se informará de lo que estamos hablando». «Sin miedo nos vamos con Edmundo y MCM». Sencillamente lapidario.

***

El acoso y la persecución en contra de los dirigentes de oposición que siguen a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, es tan feroz y abusivo que al parecer a los alcaldes de aquellas ciudades del interior del país donde estos personajes han estado visitando en campaña electoral y han participado en alguna de estas entidades, o también se ha dicho de aquellos que apoyaban al candidato adeco y saltaron la talanquera, supuestamente los han inhabilitado, les ha caído la Contraloría General, el Seniat, la GNB y las siete plagas de Egipto, hasta el 19 de junio había 10 alcaldesa, 8 de los estados andinos y 2 de Nueva Esparta, lo que pone en evidencia el grado de temor que existe en el seno del régimen, que como ya lo hemos advertido, en la medida en que se acerque el 28J se intensificarán, lo que fortalece y consolida a la oposición a pesar de las cifras que están dando unas encuestadoras dizque amañadas que nadie conoce y que salieron a la luz pública de la noche a la mañana. Por cierto que el famoso acuerdo firmado por 8 de los 10 candidatos, para muchos es una más de las triquiñuelas que tiene en cartera el gobierno para mantenerse en el poder. Algunos en el ámbito políticos piensan que la distribución de votos el 28J dizque se haría entre los candidatos firmantes y el inquilino de Miraflores con cualquier número de votos que saque, en el supuesto negado que sea superior a la oposición, se mantendría en el poder, en todo caso amanecerá y veremos. No resulta tampoco ninguna novedad el caso de la demanda de un copeyano adhoc planteando que se suspendan las elecciones hasta que le quiten al gobierno, todas las sanciones, así que están muy equivocados quienes piensan que el régimen entregará el poder sin luchar hasta lo último.

C O R T I C O S

La situación del municipio Urdaneta en el estado Lara, es verdaderamente dramática, es el municipio más deprimido de la entidad federal, sus problemas de agua son permanentes, su vialidad en las peores condiciones, recientemente estuvieron 50 horas sin electricidad, causándole pérdidas cuantiosas en mercancía perecederas a los comerciantes de la región; sin que nadie del gobierno local, regional o nacional diga absolutamente nada, como si no existieran. Se estima que su problemática ha llegado a tales extremos de gravedad que el municipio ha sido incluido el sistema OCHA: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que coordina la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. La verdad que no hay derecho a que esto se esté viendo en Lara.

Una jefecita de Gana en Torres, no ha entendido que debe rendir las cuentas claras y pulcras al Comando Nacional por Venezuela, según cuentan ella ha dicho que levantó el padrón electoral y se lo ofreció a AD-Resistencia , a UNT, a MPV, a Primero Justicia pero en ningún momento al Comando Nacional por Venezuela, trayendo malestar entre muchos de los que según aparecen en ese padrón ya que al parecer la dama en cuestión actuó de mala fe, muchos nombres no fueron consultados para incluirlos en el padrón, indicaron los señalados en el listado que ellos habían firmado era una asistencia y de allí la señora tomó sus nombres y los ingresó como que estaban de acuerdo en participar en el padrón electoral, qué tal.

Llega a nuestra mesa de redacción, desde la cúpula del Colegio Nacional de Periodista Seccional Lara, que los miembros deben pagar sus deudas, o sea las cuotas que cancela mensualmente los agremiados, ya que en las arcas de esa institución se desconoce la finanzas de la misma. Advierten que quien no pague la totalidad de las deudas no podrá participar en los premios para periodistas en la región. Comentan que esto ha generado mucho descontento por dicha medida, al parecer tomada unilateralmente.

Empresa con un enorme rabitts que vende teléfonos y refacciones dizque está violando el artículo 57 constitucional «Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura». Pues cuentan que al personal que trabaja allí supuestamente les obligaron a firmar, además de colocar las huellas al papel, un «Contrato de Confidencialidad», que impide a todos a decir, publicar en redes sociales, mensajes de texto, nada de lo que vea dentro de la empresa, y la persona que contradiga el mandato será multado con 10 mil $. Aparentemente están apoyado por las autoridades en materia laboral, por un aparente bozal de arepa.

Resulta que la dama de vieja dirigencia política cuya tolda ahora en resistencia, se ha dado a la tarea de visitar a algunos miembros de mesas que fueron escogidos a través de otros partidos ofreciéndoles chimo, cigarros, café y 40 verdes para, que hagan el trabajo a través de su tarjeta en Resistencia, cuentan que esta orden viene de arriba del cascarrabias (HRA), quien visto que nadie presentó el padrón electoral en la zona, no consigue como justificar porque no se hizo, será que por fin entendieron que el padrón histórico tenía más de 50 años y que muchos de ese listado son tributarios de la tierra.

Alguno cuerpos de seguridad siguen actuando a sus anchas en el municipio Torres y así tenemos que un joven trabajador sufrió un aparatoso accidente cuando se trasladaba en su moto con parte de su producción de quesos para vender en Carora, cuando fue acosado por varios efectivos del cuerpo de seguridad causando que colisionara en su moto, produciendo que la misma le cayera encima causando la fractura del fémur, lo triste es que le robaron los quesos y un dinero que portaba para comprar comida para sus pequeños hijos, hasta cuando se permitirán este tipo de actuaciones irregulares de uniformados.

Los caroreños están indignados por los sucesos ocurridos durante la celebración de la elección de la Reina de las fiestas de San Juan, cuando el jurado decidió y no eligió a una participante cuya familia tiene tradición radial y ahora también han actuado en las redes sociales. Resulta que cuando designan a la ganadora del reinado, dizque esta familia y la barra comenzaron a gritar improperios contra el resto de las participantes, del jurado y hasta del organizador del evento, supuestamente hubo hasta un conocido locutor y político que sin ningún pudor se dirigió al jurado y les dijo una sarta de obscenidades, pero este pleito no quedó aquí sino que trascendió a redes, chats, sin darse cuenta que la primera perjudicada debido al comportamiento familiar fue la joven participante, luego el pueblo caroreño que no se merece tan triste y deplorable escenario, también el alcalde fue chispeando por estos sujetos, ya que habían preparado un espectáculo pulcro y de altura, después de haber sorteado el problema con la gobernación del estado, no hay derecho que después que todo había quedado muy bonito, unos tierruos hayan provocado tan lamentable espectáculo.

Quien preparo a las jóvenes que participaron en la elección de las reinas de las fiestas de San Juan Bautista, se le fue la mano, las preguntas muy largas, las respuestas parecían extraídas de un mal libreto, lo ideal sería que la presentadora hiciera la pregunta y que las jóvenes respondieran de forma natural, que sean ellas con sus propias palabras que se puedan expresar. La ganadora de la corona cuando respondió parecía no ser ella quien hablaba sino una computadora, tenemos que creer en nuestros jóvenes, los cuales están preparados para asumir cualquier reto, solo hay que darles la oportunidad.

Los consecuentes «centinelas» del histórico «Ayacucho» nos expresan su preocupación por «el estado de salud de su «colega» de la «Casa Blanca», el «inestable» guachiman». «Hemos designado una amplia comisión conformada por los «veladores» de la «Casa Azul» y del «Parque» para visitarlo en el «Ambulatorio del Sur» y saber de su salud. «Nuestro colega es porfiado y se excede con cuanta «basura» ingiere.» «Sin embargo, antes de colapsar le hizo entrega al «azulado» guachiman de los reportes semanales».

«Las cosas por la «Casa Blanca» siguen luciendo muy nostálgicas y con mucho decaimiento» «Resulta», continúa el informe «el «vice» en el deseo de poder mantener alguna expectativa futura mantiene un «doble» acuerdo. Por un lado le jura fidelidad al “sargento de Nirgua» para la gobernación y por otro lado hace lo propio con el burgomaestre de Torres y todo eso con el propósito de insistir con la BellaSoo para Iribarren y él buscar «meterse» por algún circuito» esto me preocupa mucho», «expresa en sus líneas el convaleciente colega, ya que estos no son tiempos para eso. Se les dice siempre y a cada rato pero no hacen caso». «Yo les sugerí al portero amigo de sanidad que nos ayude a «aplicar» un operativo con «nobivac-rabia» a ver si se controlan».

«El «colega» de la «Casa Azul» nos afirma que el dirigente «azulado» que solicitó la rendición de cuentas respecto a los «numeros» de la nueva sede, por lo visto no quedó conforme con la explicación ofrecida por el «Lencho», a tal punto que este habría ejercido sus influencias con un alto dirigente nacional para que aprovechando la presencia en Barinas del «maracucho mayor» constatara la versión ofrecida por el «duaqueño». «Por comportamientos como este es que sus militancias se cansan de los partidos y emigran hacia otros escenarios donde se sienten más cómodos», puntualiza el portero.

Se filtró que ésta semana estuvo en Lara y por varios días un alto e influyente miembro del círculo más cercano de MCM y activo representante de una prestigiosa universidad privada del país con la misión de levantar un estudio científico (encuesta) en la región y determinar el pulso a mucha gente que así «por encimita» no van pal’ baile. Estaremos atentos a esos resultados.

«Es propicio reconocer la labor profesional del equipo de la Central Electoral Municipal del Municipio Iribarren dirigida por el diputado Oneiber Peraza quienes emplearon dedicación y espíritu democrático para sortear tanto desequilibrio y saboteos. Igual al equipo que dirige el Coordinador de la Campaña de Iribarren Mohamed Hussein y el Doctor Enrique Ferreira Jefe del Comando Regional de Campaña, quienes hacen un gran esfuerzo por llevar adelante un proceso electoral que a todas luces y con el verdadero esfuerzo unitario se observa triunfador».

Nos piden hacer una recomendación para aquellos y aquellas dirigentes políticas que andan en campaña en Lara en estos momentos, que cuando les corresponda dirigirse a una comunidad, tengan sus discursos preparados, cortos, precisos y concisos, ya que a ningún auditorio le agrada cuando un líder o expositor “se encadena”, repitiendo siempre el mismo discurso y sin aportar nada nuevo, ya que las épocas de las verborreas interminables llegaron a su fin desde hace muchísimo tiempo y solo se aceptaban a brillantes oradores como Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Rafael Caldera y Gonzalo Barrios, de manera que no se pongan a inventar, aprovechen el tiempo.

A propósito aquellos partidos tradicionales, que se consideran como la tapa del frasco y que miran a los que llaman “micropartidos” por encima del ojo, tienen que aterrizar, y si a la hora de las chiquitas presentan números favorables tendrán las posiciones que se correspondan con esos resultados, ya que solamente con decir que reprentan a un partido tradicional, eso es una patente de corso para ocupar posiciones, estas hay que garnarselas con trabajo. Nadie tiene la culpa que líderes que en tiempos pasados estuvieron en la cresta de la ola, hoy solo son uno más del montón, sin importar su nombre y muchos menos si proviene de un partido de rancia estirpe, esos tiempos ya pasaron.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

