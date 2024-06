RETACITOS #30Jun

- Publicidad -

Como todos los años el pasado 27 de junio se celebró el Día del Periodista al conmemorarse un año más del inicio de actividades del “Correo del Orinoco” en 1818. Para quienes hemos ejercido esta digna profesión por vocación, con dignidad y gallardía durante cerca de 60 años, ciertamente que estamos muy orgullosos; sin embargo, si alguien por curiosidad quisiera saber si en los escenarios de los últimos años, los periodistas independientes, no comprometidos, que hemos vivido honestamente de nuestro trabajo, tenemos algo que celebrar, definitivamente no, solamente mantener nuestra dignidad sin mella, a mucha honra. Por los años de los años hemos sido y lo seguiremos siendo, sin temor a las amenazas y a las represalias, defensores de la Libertad de Expresión y del Pensamiento pero a la vez siempre hemos sido acérrimos enemigos del ejercicio ilegal de la profesión, porque nos costó mucho esfuerzo llegar a la UCV y formar parte de la “Primera promoción de Comunicadores Sociales del Alma Mater, pero después de casi 60 años de ejercicio profesional, preferimos seguir siendo pobres, pero con la mente tranquila y mis hijos andan en las calles sin que nadie los señale, dicen que somos poco sociables, porque no andamos de fiesta en fiesta y tampoco aceptamos invitaciones “interesadas”, porque ya tenemos el cuero duro y nos han advertido que hay muchos “amigos” a quienes les gustaría que pisara alguna concha de mango para disfrutarlo, pero no digo que de esta agua no beberé pero he tomado las previsiones para evitar caer en “tentaciones”. De tal manera que bienvenido otro Día del Periodista, repito que agradezco en gran medida a todos aquellos amigos que están pendientes de esta sección y que seguramente me enviarán sus felicitaciones que son, por lo demás bien recibidas y apreciadas, pero siempre en el seno de mi hogar, rodeado de mi familia, con eso me siento más que satisfecho.

Durante el próximo mes de agosto se cumplirá exactamente un año de la aprobación de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, normativa legal que tenía por objeto garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, estableciendo los principios, parámetros, limitaciones, tipos impositivos y alícuotas aplicables, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual tenían cifradas muchas esperanzas las organizaciones empresariales privadas, por cuanto aspiraban a que se pusiera orden en la casa y la enorme carga tributaria que tienen en estos momentos y que comprometen entre el 60% y el 70% de sus ingresos, se hiciera menos onerosa. Pero lamentablemente después de un año las cosas están de mal en peor, porque muchos estados y municipios, entre ellos el Concejo Municipal de Iribarren en el estado Lara, se aprovecharon del período de gracia antes de la entrada en vigencia de la Ley aumentando los impuestos en varios rubros, sin previa consulta con los actores principales que son los contribuyentes y en estos momentos, aun cuando se guardan mucho en no exponerlo públicamente, ha sido peor el remedio que la enfermedad y por eso organizaciones como Consecomercio se están pronunciando por la necesidad urgente de una reforma tributaria integral, donde el foco esta puesto en el aumento de la base tributaria, más que en la implementación de nuevos tributos como el impuesto para la protección de las pensiones, que se ha convertido en una nueva carga fiscal para muchas empresas que ya no soportan semejante peso y que ha obligado a muchas a tirar la toalla y a bajar la santamaría. Confiamos en que pueda haber un acuerdo justo y necesario, donde la sangre no llegue al río.

Por supuesto que no ha causado ninguna sorpresa que la petición que elevó hace meses Fedeagro, para que el Gobierno exonere al sector primario de pagar la contribución al fondo de pensiones, así como del Impuesto Sobre la Renta, aún sigue sin obtener respuesta aun cuando se tiene plena conciencia de la importancia del sector como productor de cerca del 50% de los alimentos que se consumen en el país, ya que no se ha podido volver a la meta de siembra de 2,5 millones de hectáreas, debido a que tienen que superar una serie de obstáculos como es la falta de financiamiento, insuficiente abastecimiento de combustible, maquinarias y equipos obsoletos, las matracas en las carreteras y además en oportunidades se deben enfrentar a los problemas climáticos sobre los cuales no tienen ningún tipo de control. La mayoría de las personas consultadas, consideran prudente, lógico y razonable el planteamiento del sector primario, tomando en consideración su importancia y trascendencia desde el punto de vista de la soberanía agroalimentaria nacional, incluso algunos observadores consideran que la respuesta del gobierno se produciría sin muchas demoras tomando en consideración que estamos en un año electoral y que el régimen tiene particular interés en atender a sectores que considera prioritarios como agricultura, salud y educación, pero en esta oportunidad al parecer el régimen tiene la intención de obligarlos no solo a pagar el ISLR sino el 9% establecido en la contribución al fondo de pensiones, lo que para muchos es una injusticia que afectara al sector y le impedirá su crecimiento, ya que el presidente de Fedeagro, Célso Fantinel ha señalado que el sector requiere para arrancar unos US$ 1,500 millones por los próximos cinco años y entonces, tal vez se podría pensar en retornar a un área de siembra de 2,5 millones de hectáreas, eso está por verse.

En estos momentos, la situación está tan pelizorrera en Venezuela que no hace falta ser disidente de los dictámenes del régimen o ser enemigo abierto por militar en cualquier partido de oposición, sólo basta con que concurras a algunas de las actividades que realice María Corina Machado en el interior, que le prestes algún servicio a ella o al equipo que la acompaña, que les alquiles habitaciones para pernoctar o que simplemente les vendas unas empanadas, son razones suficiente para que la CGR o el Seniat te inhabiliten, como ha pasado con 10 alcaldes venezolanos activos; te destituyan tal como les ocurrió a dos concejales, te cierren el negocio o te monten una cacería de brujas, por parte de los organismos de seguridad del Estado, simplemente por razones políticas y sin que se les aplique el debido proceso tal como lo establece el artículo 49 de la Carta Magna Nacional de 1999. Por supuesto que esta situación irregular y arbitraria habría pasado desapercibida, si no es porque los acuciosos amigos de Acceso a la Justicia que se ha convertido en una “piedra en el zapato” para el Gobierno, porque la mayoría de sus denuncias y planteamientos están tan bien sustentados, que resulta cuesta arriba negarlos y además la ONG tiene un prestigio muy bien ganado y un peso específico en la sociedad venezolana, que resultan libres de toda sospecha o muy difícil de desvirtuar su posición. En efecto, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas». Así comienza el artículo 49 de la Constitución de 1999, el cual prosigue señalando que «la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso», y, por lo tanto, «toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga», a «acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa»; así como que se le presuma inocente «mientras no se pruebe lo contrario» y que se le asegure« ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable». Lo grave es que en un país donde denuncian que la justicia está mediatizada, al menos diera la ligera impresión que en la Contraloría General de la República (CGR) ni en el Seniat parece que nadie conoce esta extensa y detallada norma y no hay instancias superiores a las cuales recurrir, de manera que tienes razón pero vas preso.

Cuando falta menos de un mes para la realización de las elecciones presidenciales del 28J, todo parece indicar cuál podría ser el resultado final. El pueblo venezolano en su sufrimiento entendió que había que fortalecer la institución del voto para lograr superar toda esta barbarie que ha sepultado los sueños de millones de compatriotas que han tenido que emigrar buscando opciones de vida que este régimen les impidió y la sobrevivencia de los que se quedaron en el país. MCM se montó en sus espaldas el reto de asumir la conducción de la campaña electoral, pudo encarnar todo ese sentimiento popular convocando a los opositores tradicionales y a los militantes del Psuv que desertaron producto del maltrato que igual padecía la generalidad ciudadana. El extraordinario esfuerzo de los factores involucrados en preparar toda la vanguardia del plantel electoral para la conducción, votación y garantía del sufragio está instalada. No pudieron sacar del camino estos propósitos las marramucias que desde la oficina electoral del régimen ejecutan. De manera que se debe terminar la faena y seguir sorteando los obstáculos que faltan para que el candidato unitario Edmundo González Urrutia a partir del 28J sea el próximo presidente constitucional de Venezuela. Ya lo habíamos advertido en esta sección, en la medida en que se acerquen las elecciones, las acciones y trampas serán más duras y el pueblo tendrá que estar preparado para no perder el norte de ganar la pelea con el voto, la ruta electoral de la cual no han podido sacar a la oposición, los tiene de cabeza.

Al final no les quedó más remedio que montarse en el autobús, ya que el pueblo se los iba a llevar por delante. En este sentido y en particular los dirigentes municipales y parroquiales de AD se unen al clamor de las bases blancas para que definitivamente sus directivos regionales entiendan que con sus actitudes lo que han producido es que a sus dirigentes parroquiales se les observe con cierta extrañeza y desconfianza. El permanente discurso anti MCM que se ha ha mantenido en varios voceros dentro y fuera del recinto blanco ha sido una constante en esta campaña lo que hace evidente que dicha conducta no le caiga bien a nadie colocándose ese grupo de dirección partidista en «estado general de sospecha» frente al resto de los aliados y de paso aplican el mismo discurso del gobierno cuando denuncian el tema de las sanciones alegando estos que es contra Venezuela pero son sanciones que van en contra de puntuales funcionarios del régimen. Aquí ocurre algo similar, se quejan los directivos blancos de supuestos ataques que reciben de los otros factores políticos alegando que van en contra de AD, pues resulta que no es así a decir de sus dirigentes, van dirigido en contra de ese particular y puntual equipo que sabotea y perturba el buen y armónico desenvolvimiento colectivo. Son quienes despectivamente llaman «micro partidos» a los aliados de la PUD-Lara como es el caso del «Inefable» que utiliza esa expresión para identificarlos y luego pasa a invitarlos y pretender utilizarlos de «relleno» invitándolos a los actos políticos en su sede. Se les sugiere madurez y sindéresis política. Primero lo primero y la prioridad es Venezuela.

C O R T I C O S

Enhorabuena el Papa Francisco, luego de una mora de unos 5 años designó a Polito Rodríguez Méndez, obispo de San Carlos, como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto. La noticia fue bien recibida y celebrada por el clero local que aspira se ponga orden y carácter. Tiene humildad, claridad, edad y moral para llevar adelante su nueva misión clerical. Le deseamos el mayor de los éxitos y confiamos en que llamará las cosas por su nombre, a la hora de poner la casa en orden. Una de las primeras prioridades debe ser resolver el problema de las inundaciones de la Catedral Metropolitana, eso no puede seguir esperando. Cuente siempre con nuestro apoyo. Los dos favoritos los había anunciado en esta columna. Uno a Lara y el otro a Caracas es decir que seguimos siendo referencia por su veracidad.

No terminan de entender en el régimen, que en la medida en que más obstáculos atraviesen en el camino a MCM, en esa misma proporción aumenta la molestia del pueblo y se incrementa el número de venezolanos que acudirá el próximo 28 de julio a emitir su voto por Edmundo González Urrutia. Por supuesto que la Plataforma Unitaria alzará su voz y hará las denuncias correspondientes, pero está consciente que aumentan los asistentes a los actos en medida en que le cierran los puentes, le trancan las autopistas y obligan a la gente a buscar alternativas para llegar a algún evento o lograr algún objetivo.

Las actividades con motivo de la semana del periodista en Lara estuvieron ajustadas a la realidad, con sencillez, austeridad y sentido de pertenencia se llevó a cabo la programación con especial convocatoria. El discurso en la plaza Bolívar del colega José Luis Yépez fue magistral y profético. Quizás sea muy largo su currículo pero válido para la ocasión. La nota discordante fue que tres funcionarios de la policía municipal, que empezando el acto protocolar, molestaron a los asistentes preguntando quiénes eran y qué hacían en el público recinto. Pedían nombres de los responsables y sí tenían permiso, además debían pasar la minuta a sus superiores. Tamaño irrespeto y falta de sentido común. Deben enseñar las mínimas reglas de trato y sentido común. No hay derecho definitivamente…

El terror que tiene el régimen a las gigantescas y espontáneas manifestaciones de MCM ha llegado a tales extremo, que presuntamente para la gira por la región de los Andes, le giraron instrucciones a funcionarios regionales para que impidieran su acceso a las entidades, llegando al extremo de la aberración, de romper unas carreteras que estaban en perfecto estado para impedir el paso; sin embargo, la gira se realizó con todo éxito, y ahora el gobernador del estado y el propio gobierno nacional tendrán que reponer los recursos para repavimentar una vía que estaba en perfectas condiciones, de acuerdo como lo denunciaron los propios vecinos que no entendían las razones de la destrucción del pavimento que estaba en perfecto Estado. La información circula por las redes sociales, es fácil de verificar e identificar al responsable.

Triste y desafortunada la situación que viven las universidades en el país y en especial la UCLA. El desvalijamiento y robo ha sido de pronóstico reservado. Los aires del auditorio Ambrosio Oropeza desaparecieron como los equipos de todos los decanatos incluyendo el de administración e ingeniería en Tarabana. Solo para recuperar el Ambrosio se requieren al menos 30 mil dólares y es que hasta las pocas cosas que habían en la capilla del rectorado se llevaron los amigos de lo ajeno y los satánicos. Habrá que exorcizar y hacer los esfuerzos que vienen sumando algunas personas para recuperar nuestra alma mater.

Tal cual era previsible los representantes del G3 (AD, PJ, UNT)+HF tuvieron que cuadrar en el aparato de partida electoral sus acostumbrados «berrinches» y desplantes se vieron reducidos al incorporarse sus directivos al trabajo y reconocimiento del coordinador de campaña Enrique Ferreira del cual hasta expresiones de mal gusto le proferían ciertos directivos partidistas. De modo que para nada le sirvieron las «pataletas» ni las intimidaciones ni coacciones para hacerse del control del aparato electoral. Queda pues que entiendan que este gran esfuerzo es y debe ser unitario, todos son necesarios para lograr obtener el gran triunfo de la democracia.

Las ferias en Carora volvieron a marcar la pauta y a pesar de las adversidades se ratificó que cuando hay voluntad, organización y sentido de pertenencia se pueden hacer las cosas y enarbolar los valores que nos han identificado por décadas. La masiva presencia de asistentes, expositores, comerciantes, ganaderos y aliados dieron calidad y brillo al encuentro que reunió a propios y extraños. Estas ferias siempre han sido emblemáticas y este año no podía ser la excepción.

Insólito, cosas veredes amigo Sancho, los vecinos del municipio Urdaneta del estado Lara, uno de los que tiene las más dramáticas condiciones de calidad de vida, hacen llegar a nuestra mesa de redacción una información en la cual denuncian que ha causado sorpresa y desagrado, la decisión de imponer una condecoración de parte del Ejecutivo a un funcionario, por cierto demostró todo el tiempo ser muy ladino, que según aseguran es el principal responsable de todos los males de este municipio, ya que durante su gestión como burgomaestre al parecer solamente se ocupó de sus presuntas marrullerías y negocios, pero jamás por el bienestar de la comunidad que lo eligió en un cargo que desempeñó por varios años y no precisamente porque era muy bueno y eficiente y ahora le reconocen por haber destruido a Urdaneta, la verdad que no hay derecho.

Lo que sigue ocurriendo con algunos cuerpos de seguridad no tiene parangón. Varios corruptos funcionarios aplican extorsión y chantaje a humildes e incautos ciudadanos a quienes detienen sin orden judicial y sin haber cometido delito alguno, los ruletean y llevan a comandos o comisarías y luego de una tanda de «charlas y terror psicológicos» los fuerzan y obligan a pagar sumas desde los 200 hasta los 1000 dólares para dejarlos en libertad y no pasarlos a la fiscalía. Así vienen funcionando y financiándose desde hace largo rato, sin que nadie se atreva a poner el cascabel al gato.

Ha costado Dios y su santa ayuda que todos los factores unan esfuerzos para concretar el padrón electoral. Cada quien arrima la brasa a su favor y no ceden en sus mezquinos intereses particulares y de grupúsculos. La realidad les está pasando por encima y se llevarán la sorpresa y un gran escarmiento. No quieren aprender ni aceptar que es momento del ciudadano porque perdieron el foco y conexión con la gente.

Sin embargo, nuestros amigos de Vente Venezuela nos dicen que se cumplió el compromiso, conocido como el «Pacto de la Segoviana», dónde veinte partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, se comprometieron a construir un padrón electoral unitario, fue elaborado con las premisas de la pluralidad, proporcionalidad y respeto, hubo consenso en cada uno de los centros de votación, el municipio de mayor dificultad para el acuerdo fue el municipio Morán. Se anotó un rotundo éxito la Central Electoral Regional, quien tiene el reconocimiento de todo el mundo político, que no es cualquier cosa. Así que no andan tan mal las cosas.

Es inconstitucional que el CNE este cambiando la normativa a su leal saber y entender, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 298 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece: “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”. De manera que eso de obligar a los testigos de mesa a estar inscritos en la mesa donde han sido designados, es ilegal e inconstitucional, no lo inventé yo, lo dice la Ley señor Amoroso.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

