Huniades Urbina: Un 49,5% de la población infantil en Venezuela carece cobertura vacunal  #1Jul

Sacar de las Academia Nacional de Medicina de las cua0tro paredes del Palacio de la Medicina y acercarla al pueblo y a las distintas regiones del país, es uno de los objetivos que se ha trazado el Presidente de esta corporación Académica, asesora del Estado venezolano, doctor Huniádes Urbina.

Recuerda como hitos importantes el papel jugado por la Academia de Medicina, durante la pandemia de Covid 19 y en la eliminación del obstáculo que había que vivir en Caracas, para ser Individuo de Número de la Academia de Medicina.

Considera que aun cuando son asesores del Estado venezolano, la Academia de Medicina no tiene un interlocutor válido en el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Reveló que las cifras sobre mortalidad infantil no las publica el Ministerio de Salud desde el 2016 y estamos en mortalidad infantil en 16 x cada 1000 niños nacidos vivos en mortalidad materna 126 X cada 1000 nacidos vivos, cifras escandalosas ya que estamos a nivel de Angola o Haití. Asimismo, dijo que les preocupa la cobertura vacunal, preocupa a la Academia que se tiene una cobertura vacunal muy baja, esto quiere decir que es la proporción de la población que debe tenerla que la tenga, siendo el promedio entre un 90% y 95% de la población que debe estar vacunada en los diferentes rubros y en Venezuela estamos en apenas llegamos al 50,5%, apenas llegamos a la mitad de la población infantil sin tener sistema de vacunación o completo o no lo ha recibido, señalando que el problema ha sido la política de salud pública que no ha sido efectiva, lo que ha hecho que la cobertura vacunal en Venezuela “vaya en caída libre”, de manera que tenemos altos riesgo de que reaparezca la Poliomielitis dicho por la OMS, reapareció el Sarampión desde hace 10 años de erradicado este mal porque no se estaba vacunando adecuadamente; reapareció la Difteria después de 25 años.

Revela que afortunadamente estamos en los organismos internacionales como la OMS, IP que donan las vacunas, señalando que no se puede tener la salud de un pueblo dependiendo de las donaciones de organismos internacional, ya que hay mecanismos a través de los cuales Venezuela puede comprarla en el Fondo Rotatorio, señalando que la vacunación debe ser hecha por el oficialismo y puesta de manera gratuita.

Sobre el VPH dijo que en, es una gran deuda que tiene el Estado venezolano con la población, ya que desde el año 2007 se aprobó la vacuna en Venezuela y estamos en el 2024 y no se ha comprado ni una vacuna y sigue la epidemia mundial y en el país no se ha puesto la primera vacuna por parte del Estado venezolano, dijo Urbina.

Ratificó el interés de la Academia de Medicina por trabajar de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, señalando que han enviado propuestas y están a la espera de una respuesta.

