EntrevistaDominical Ricardo Ríos: Si se produce una derrota del gobierno, esto implicaría una transición bastante compleja #7Jul

El escenario político en Venezuela es bastante complejo, ante la agitación política en la campaña y los retos de la oposición y el oficialismo rumbo al 28 de julio.

Así lo afirma el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la encuestadora Poder y Estrategia, quien en una entrevista concedida a El Impulso, comenta sobre los escenarios en la coyuntura del panorama político en el país.

También menciona la importancia de la movilización de votantes y la red de testigos en las elecciones.

«Evidentemente el principal reto para ellos es tener su red de testigos, no solamente acreditados, sino también formados con una red de logística que lo apoyen. Y también lograr por supuesto la movilización del voto», comenta.

¿Cómo ve al oficialismo y la oposición en estas elecciones?

A pesar que el gobierno está en una minoría evidente, con más de 30 puntos de desventaja a menos de cuatro semanas del evento, es cierto también que maneja otra serie de poderes, no solamente poderes del Estado, sino poderes fácticos, que hace que una eventual transición no sea un elemento fácil de analizar. Eso implica unos grandes desafíos tanto para la oposición como para el mismo gobierno, entendiendo que la coalición gobernante tiene unos dilemas estratégicos en términos de cómo abordar los próximos días, no solamente desde el punto de vista, insisto, de la maquinaria electoral, sino las decisiones que pueda tomar el Estado, entendiendo que hay una amalgama hoy en día, que es el gobierno, el Estado y el partido.

¿Usted habla de que el gobierno tiene 30 puntos de desventaja sobre la oposición, que porcentaje de apoyo tiene Maduro según las encuestas?

En la medición que teníamos en enero, Maduro tenía 9 puntos, actualmente tiene 22 puntos. Obviamente está en campaña, ha tratado y hasta cierto punto ha recuperado su piso electoral, solamente que tiene un techo que estimamos en 25-30%, está ya aproximándose ese techo, ya con 22%, y es fundamentalmente por el tema campaña que implica desde medidas, quizá que no implican mayor erogación de gasto público, como las motopiruetas, por ejemplo, hasta medidas como la creación de un ministerio para los adultos mayores. Todo eso, además de la creación de un fondo de pensiones, está girando por Venezuela, y teniendo la ventaja de la administración de los recursos del Estado, pues le dan un empujón hacia ese reposicionamiento.

¿Cómo evalúa el panorama electoral, específicamente los días previos y lo que pueda ocurrir luego de la elección?

Bueno, mira, lo que estamos viendo hasta ahora es una agitación política muy propia de una campaña, la campaña oficialmente está empezando, de modo que veremos si en medios de comunicación tradicionales hay el balance de presencia de los distintos candidatos, pero hasta ahora lo que hemos visto es agitación de calle, agitación en el buen sentido, una agitación de convocatorias, de por supuesto actos masivos, digamos que eso es lo que se espera. El pasado jueves cada una de las fuerzas políticas convocaron actividades en el inicio de la campaña, y eso probablemente se incremente hasta el 25 de julio, en donde hasta ahora no ha habido mayores hechos de confrontación, esperemos que así continúe.

¿Qué escenarios podrían ocurrir en el país?

Quisiera más bien hablar en términos generales de algunos escenarios, lo que implican los desafíos de cara a una posible suspensión, un posible bloqueo, es algo que está en el ambiente, que se ha debatido, más allá de la motivación jurídica, habría una motivación política y ese sería un indicador, tanto una suspensión como un bloqueo, sería un indicador que efectivamente el gobierno está en una desventaja aritmética, eso sería una conclusión que yo daría. En cuanto al 28 y días posteriores al 28 va a ser muy importante la movilización de cada una de las fuerzas políticas, para el caso de la oposición van a ser claves los testigos, de modo que en caso que haya alguna impugnación de resultados tengan como probar que el resultado anunciado es diferente al que ellos indican, para eso los elementos probatorios son fundamentales y para eso es importante que ellos tengan toda una red de testigos en la mayoría o si no en el 100% de las mesas.

¿De ganar la oposición, como sería el proceso de transición del que tanto hablan sectores adversos al oficialismo?

Si como indican los números se produce una derrota del gobierno, implica una transición bastante compleja, no solamente por los meses que hay antes de la toma de posesión, sino también por el manejo de todo el Estado que tienen las fuerzas gubernamentales. Que evidentemente ante un escenario de cambio del 28 de julio, de un resultado con una brecha muy alta, seguramente habrá una reconfiguración política, pero no va a estar exento de dificultades, entendiendo que las transiciones en sistemas como los que estamos evaluando son de larga data y son progresivos.

¿Usted cree que el diálogo anunciado por Maduro con Estados Unidos pudiera generar mejores condiciones electorales en cara a la fecha del 28 de julio?

Mira, el tema con la negociación de Qatar es que es una negociación de puntos confidenciales, es decir, tenemos la negociación de Barbados, que es un acuerdo que trascendió, que se sabe cuáles son los puntos fundamentales que se negociaron. En el caso de la mesa de Qatar, inicialmente incluso era una negociación no pública, era confidencial, no se sabía que se estaba negociando. Y al día de hoy, aunque se sabe la existencia de ese diálogo, no se sabe cuál es el contenido del mismo. Es decir, ¿Está entre los elementos negociados el tema electoral?, no se sabe. Por principio siempre la negociación es positiva, eso siempre puede generar espacios de acuerdo y de beneficio para el país, independientemente por supuesto de cuáles sea el alcance. No pudiéramos decir mucho más porque sería especular sobre las temáticas que están allí evaluándose.

¿Cuáles serían los retos de la oposición de cara al 28 en estos días de campaña?

Bueno, evidentemente el principal reto para ellos es tener su red de testigos, no solamente acreditados, sino también formados con una red de logística que lo apoyen. Y también lograr por supuesto la movilización del voto, entendiendo que el voto opositor principal es sobre todo aluvional. Es decir, no hay una maquinaria como la que puede tener el gobierno si no es un voto más emotivo y aluvional y eso le toca por supuesto estimularlo de cara al 28 de julio. Ese sería como el principal desafío y tarea que tienen que hacer las fuerzas opositoras.

