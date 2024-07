VIDEO | Solorzano a Maduro: Usted no solo viola la normativa electoral, sino la dignidad del adulto mayor en Venezuela #7Jul

- Publicidad -

La presidente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro en las que se refirió al candidato presidencial de la oposición, Edmundo Gonzales Urrutia como “viejo decrépito del capitalismo salvaje”.

“Señor Maduro, yo le voy a decir, pertenecer a lo que se llama, lo que dicen la tercera edad, ser un adulto mayor en Venezuela se ha convertido prácticamente en un crimen y será por eso que usted los discrimina, usted no entiende que la adultez no es el fin de la vida señor Maduro”, expresó Solorzano.

La dirigente opositora en el vídeo reseña que el futuro de una persona no se termina por la edad que tenga. “Por eso entiendo que usted trata tan mal a los adultos mayores en Venezuela, que no tienen futuro, no tienen pensión digna y que evidentemente eso tiene que ver con que para usted un adulto mayor es un viejo decrépito”.

En este sentido, enfatizó “qué vergüenza señor Nicolás Maduro”, por lo que le exigió respeto a la normativa electoral y fundamentalmente al adulto mayor venezolano. Solorzano, previo a eso, leyó las normas electorales que Nicolás Maduro viola como candidato presidencial.

Socialismo, capitalismo y fascismo

Nicolás Maduro dijo, el sábado 6 de julio, en una concentración en el Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto: “Hay un viejo decrépito del capitalismo salvaje que quiere gobernar a Venezuela, y también está la vieja decrépita de la ideología del odio y del fascismo. Estas son reflexiones”.

“La vacuna para el viejo decrépito del capitalismo salvaje y de la vieja decrépita de la ideología del odio y del fascismo, es el poder comunal, el pueblo en la calle, organizado”, sentenció.

Candidato Maduro, Ud no solo viola la normativa electoral, sino la dignidad del adulto mayor en Venezuela.

En el video explico las normas violadas. https://t.co/nqBFNxcxxc pic.twitter.com/T1IVVdvZh5 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 7, 2024

