Ramón Guillermo Aveledo denuncia desigualdad en la campaña electoral #8Jul

- Publicidad -

El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, denuncia desigualdad en la campaña electoral, además, se refirió a las estrategias del oficialismo para desmovilizar la voluntad de los venezolanos, así como a la transparencia y las garantías electorales de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En una entrevista con la periodista Margarita Oropeza en el programa «Abriendo puertas», Aveledo expresó su preocupación por la desigualdad en la campaña electoral de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

- Publicidad -

Desigualdad en campaña electoral

El exsecretario de la MUD criticó la desigualdad en la campaña electoral, señalando que no se aplican las mismas reglas para todos los candidatos. «Es una campaña corta y una campaña desigual, porque el ventajismo lamentablemente no solo no se ha dominado. Es desigual porque evidentemente no aplican las mismas reglas para todos», explicó Aveledo.

Asimismo, hizo un llamado a que la campaña sea respetuosa y que el lenguaje utilizado no complique las cosas para después, sino que facilite un clima de serenidad y aplomo.

«Es muy importante que el Consejo tenga la credibilidad ante todo el país como árbitro electoral, para que en el momento que dé el veredicto todo el mundo diga ‘eso es’ y ya está, porque esa es la garantía de la paz», afirmó.

Aveledo rechaza desmovilización de la voluntad ciudadana

Durante la entrevista, Aveledo señaló que el gobierno venezolano tiene dos constantes estratégicas: dividir a la oposición y desanimar a los electores opositores. «El gobierno tiene dos constantes estratégicas: una dividir a la oposición; otra desanimar a los electores opositores para que no vayan (…). Ya que la de dividir a la oposición no resultó (…). En lo que sí siguen es en tratar de desanimar», manifestó.

Además, lamentó que se haya restringido tanto la posibilidad de observación internacional, mencionando el interés de la Unión Europea por participar en los comicios. «Todo eso hubiera contribuido mucho a la confianza en las elecciones, que es lo que queremos que haya; que haya confianza en las elecciones por parte de todos los ciudadanos y por parte de la comunidad internacional», agregó.

Credibilidad y garantías electorales

El abogado destacó la modernidad y auditabilidad del sistema electoral de Venezuela, asegurando que no es posible manipular los resultados de manera fraudulenta. «Es muy moderno y es auditable. No es posible meterle a esa máquina otra cosa que no sea lo que salió. Si se le mete artificialmente, forzadamente, eso se nota. Esa trampa no es posible hacerla», explicó.

Aveledo abordó los rumores sobre la posible inhabilitación de la tarjeta de la MUD, calificándolo como un acto arbitrario que afectaría la credibilidad de las elecciones tanto a nivel nacional como internacional.

«Sería muy negativo tanto del punto de vista nacional como del punto de vista internacional. Es muy importante que la elección sea creíble internacionalmente y es muy importante que haya una credibilidad nacional. No hay ningún motivo legal para anular la tarjeta de la Mesa de la Unidad», concluyó.

Finalmente, consideró la reciente reunión virtual entre la administración de Maduro y Estados Unidos y destacó la importancia de normalizar las relaciones internacionales para atraer inversiones y recuperar el crédito internacional de Venezuela.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí