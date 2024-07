OPINIÓN La repetición desgastada del dictador Maduro: Una Campaña sin inspiración ni futuro #9Jul

- Publicidad -

El Spot oficial de la campaña presidencial de Nicolás Maduro, deja en total evidencia la profunda crisis que atraviesa el régimen venezolano. En un intento por recapturar la emotividad que alguna vez generó su predecesor Hugo Chávez entre sus adeptos, Maduro ha decidido reutilizar la misma canción “Chávez corazón del pueblo”, de cara a las próximas elecciones, en las que se enfrenta al candidato Edmundo González. Esta decisión subraya la desconexión y el desgaste de una dictadura que parece incapaz de mantenerse en pie.

La canción «Chávez corazón del pueblo«, lanzada en 2012, fue interpretada por un grupo de “artistas” venezolanos cercanos al chavismo. Entre los participantes destacaron Omar Enrique, Hany Kauam, y Los Cadillacs. Estos artistas prestaron sus voces y su imagen a una campaña que buscó perpetuar al régimen opresor.

- Publicidad -

La elección de repetir la canción no es casualidad, sino un indicio claro de la falta de propuestas concretas y atractivas. Aunque hubo dudas significativas sobre la legitimidad del triunfo del chavismo en aquella época, la figura de Chávez aún gozaba de algún respaldo entre sus seguidores, algo que Maduro no ha logrado mantener. Las circunstancias del país han cambiado drásticamente, y la nostalgia de los chavistas por su “Comandante “, no es suficiente para ocultar la realidad presente: una crisis económica sin precedentes, hiperinflación, desabastecimiento y una migración masiva que ha destruido a miles de familias venezolanas.

La situación de Venezuela es grave. La continua dependencia de la imagen de Chávez muestra que Maduro está aún más debilitado. La retórica vacía y las promesas incumplidas no pueden seguir siendo el eje de una campaña en un país que clama por cambios tangibles y urgentes.

Por otro lado, el uso de la canción «Chávez corazón del pueblo» también revela la incapacidad del régimen para reconocer y aprender de sus errores. En lugar de asumir la responsabilidad por la crisis que han provocado, prefieren aferrarse a un pasado mediocre. Esta actitud es absolutamente irresponsable y peligrosa, pues pretende perpetuar un ciclo de fracaso que sólo agrava el sufrimiento del pueblo venezolano.

Grant Torres

Instagram: @granttorresmusica

X: @granttorres

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí