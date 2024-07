VIDEO | En condiciones insalubres viven familias de la calle 33 por colapso de cloacas #9Jul

- Publicidad -

Los residentes y comerciantes de la calle 33 en el centro de Barquisimeto denuncian las condiciones precarias e insalubres en las que viven las familias de la zona debido al colapso de las cloacas en el sector, un problema que los aqueja desde hace aproximadamente 16 años.

Orly Velasco, habitante de la calle 33 entre carreras 25 y 26, denuncia las condiciones insalubres en las que vive su familia. Las aguas negras han invadido su hogar, ocasionando enfermedades renales, infecciones respiratorias y de la piel, especialmente en los niños.

Los residentes de la comunidad dijeron a El Impulso que han denunciado el problema en reiteradas ocasiones a las autoridades correspondientes, sin obtener respuesta. A pesar de las inspecciones realizadas por Hidrolara, el tubo madre que origina el colapso no ha sido reparado. La situación se agrava por la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y el mal estado de las calles.

El colapso de las cloacas no solo afecta a las familias que viven en la calle 33, sino también a los comercios ubicados en la zona, que venden alimentos y víveres en medio de fuertes olores y la acumulación de aguas negras en las afueras de los locales. Alirio Terán, un trabajador de la zona, expresó que la contaminación afecta a los consumidores, quienes compran alimentos en locales expuestos a los gases liberados por las redes colapsadas.

Velasco, denuncia que las aguas negras han inundado las viviendas, por lo que las aguas de las cloacas retornan a los hogares de la comunidad y afectan la estructura, causando huecos en el suelo y drenando por las tuberías del baño, generando condiciones de vida insalubres para la población. Las paredes de la vivienda también se han visto afectadas por la humedad.

«Las cloacas están demasiado terribles. El baño no baja, en el patio se nos están haciendo más huecos, eso me tiene preocupada, no vaya a hacer que se nos hunda la casa», comenta Velasco, quien vive con su madre sexagenaria, su hija, su nieto y la esposa e hijos de su hermano, quien se encuentra en el exterior.