OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: “El imperio de la ley o el caos” #10Jul

“EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO EXCUSA DE SU CUMPLIMIENTO”

(Código Civil de la República de Venezuela. Artículo 2.)

Ante las adversidades, se yergue incólume la importancia de la “Institución de Instituciones,” la necesidad de la existencia de la “Red de Instituciones Larenses.” Organización que ha llegado agrupar a más de cincuenta y tres organismos de los más representativos en la formación de los ciudadanos y del desarrollo económico y social de la colectividad.

Ahora, cuando se avecinan días difíciles para el país, además de pedir a Dios que bendiga a Venezuela y que todo el acontecer político se desarrolle en paz, debemos ocuparnos en colaborar con la pronta recuperación del bienestar de los ciudadanos y de la Patria toda…

Sin ser abogado, el objetivo de este artículo es transmitirles algunos conceptos tomados de la “Historia del Derecho,” obra escrita por José Luis Porras y recuerdos de mis días de estudiante en la Universidad de Carabobo siguiendo el precepto que expresa:

“Derecho que no se ejerce … ¡NO EXISTE!

Espero que, para su comprensión sean analizado reflexivamente, a tal efecto pregunto:

¿Qué significa norma?

En un sentido amplio se refiere a “toda regla de comportamiento”, obligatoria o no, en un sentido más estricto, aplica a…

“La que impone deberes o confiere derechos”.

Para poder continuar con el tema es necesario tener presente otra definición…

“Ley natural es un juicio que representa relaciones constantes entre fenómenos.”

Comparando: la finalidad de la ley natural es la explicación de relaciones constantes entre fenómenos, el fin de las normas es provocar un comportamiento. Las leyes naturales implican la existencia de relaciones necesarias entre fenómenos, el supuesto filosófico de toda norma es la libertad de los sujetos a quienes obliga. Una ley natural es válida cuando es verdadera.

Ya podemos entonces imaginar al Derecho como un conjunto de normas que se aplican a las relaciones del hombre que vive en sociedad, estas normas jurídicas constituyen un elemento superior de orden que evita los conflictos, fijan los límites de la conducta individual y concilian los intereses antagónicos.

Dichas normas son impuestas por el Estado y es éste quien las vuelve obligatorias, ya que les da fuerza coactiva, es decir, crean no sólo deberes sino facultades, por esto se dice que son bilaterales.

Uno de los tipos de norma jurídica creada por el Estado es la Ley, el conjunto de leyes en un país forman el derecho escrito de él. Esta como todas las normas jurídicas poseen una sanción que las hace eficaces, estas sanciones pueden ser de orden: administrativo, civil y penal.

El Derecho está fuertemente ligado a la moral sin embargo hay diferencias que nos permiten no confundirlos: El derecho rige únicamente las relaciones del individuo con sus semejantes, el Derecho prohíbe dañar los intereses ajenos, aunque excepcionalmente prescribe hacer el bien, las reglas del Derecho están sancionadas por el poder público, que, en ocasiones, emplea la fuerza para hacerlas cumplir, y finalmente, las reglas del Derecho no obligan si no han sido dictadas, promulgadas y sancionadas por el poder público.

Derecho viene del vocablo latino “directum” que significa…

“Lo que está conforme a la regla, es decir, lo que no se desvía ni de un lado ni otro.”

Existen varios tipos de Derecho:

Positivo. Conjunto de reglas o normas jurídicas en vigor, en un lugar y en una época determinada.

Natural. Es común a todos los hombres y los pueblos, surge de la propia naturaleza del hombre, lo constituyen reglas y normas anteriores a toda ley escrita.

Es imperioso recordar que, los Tratado Internacionales suscritos por la nación tienen jerarquía constitucional, a tal efecto, no podemos obviar…

“LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS,

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU, DE 1948”.

En Venezuela, se hace impostergable reestablecer, sin ambigüedades, el “Estado de Derecho” tantas veces irrespetado por algunos funcionarios que sus cargos le otorgaron la autoridad necesaria para hacer valer los derechos de los ciudadanos; autoridad que en muchas ocasiones la han ejercido con abuso, incumpliendo con la responsabilidad que les confiere esa misma autoridad.

La Justicia ejercida bajo el cumplimiento del Estamento Legal venezolano vigente…

¡Es el camino de la Paz!

Maximiliano Pérez Apóstol

