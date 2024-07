Ecarri reiteró su llamado a debate presidencial: «Está en nuestras manos evitar una guerra civil» #11Jul 

- Publicidad -

Su llamado público a realizar en Venezuela un debate entre los aspirantes a la silla de Miraflores. Reiteró Antonio Ecarri, candidato a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio, en rueda de prensa desde Barcelona, capital del estado Anzoátegui, ya que esto es lo que permitirá a los venezolanos escoger la mejor opción para conducir al país luego de 25 años de hambre y atraso.

«El debate presidencial puede evitar una guerra civil… Hoy le advierto al país que vamos a otra crisis, que estamos a punto de una guerra civil en Venezuela, de un desmembramiento del Estado; si Dios no mete su mano y nosotros no convocamos a un debate presidencial», señaló.

- Publicidad -

En el mismo orden de ideas, el abanderado de la oposición independiente especificó que el país caribeño debe -de una vez por todas- salir de la profunda crisis en que se encuentra y entrar en una nueva época. «Los venezolanos debemos tomar conciencia que esto no se trata de un 5 y 6, que no se trata del Kino, que no se trata de una apuesta de animalitos; se trata de la cabeza del Estado venezolano y tenemos que tomar conciencia todos, por el futuro de nuestros hijos y nietos», insistió.

El secuestro del PSUV y la MUD

El máximo portavoz del partido Lápiz cuestionó que «la MUD y el PSUV tienen secuestrada la economía nacional y no permiten el desarrollo del país». Atribuyó a esto el surgimiento de la coalición que representa y la cual no se dará por vencida hasta lograr la nueva Venezuela. «Estoy muy angustiado, dos sectores en pugna quieren seguir teniendo a Venezuela en la pobreza, mientras ellos viven como millonarios», señaló.

Unidad cultural y espiritual

Ante este escenario, Ecarri hizo un exhortó público a la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio sin sobresaltos a unirse «en un solo bloque en defensa de la Constitución y del sistema de libertades«. «Convocó a la unidad cultural y espiritual de Venezuela, que sea la cultura venezolana, que sea la educación venezolana la que una a Venezuela», precisó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí