OPINIÓN Reflexiones en Positivo: La esperanza es un activo invaluable #11Jul

Debemos rogar porque se respete la emoción y la alegría en nuestra nación, como los que vivimos hace pocos días el triunfo de la Vinotinto, nos unió de alma y corazón, dando vivas a nuestro equipo con cara de felicidad y en una forma monolítica fueron el sentir de todos que borró por instantes la incomodidad y malestar que todos o muchos manifiestan y han llegado a pensar que en nuestro país se ausento en su totalidad la emoción, la alegría y la sonrisa, debemos de convencernos y convencer de que eso no es así que ahora y para siempre el venezolano no perderá su forma de ser y su idiosincrasia, su carisma que nos ha caracterizado y nos acompaña siempre, que Dios nos ilumine a contribuir a la hora de tomar decisiones donde el único favorecido sea nuestra nación con visión y misión, con sabiduría, con moral, deseo de hacer y no deshacer, que aumente el potencial de bondades de lo que fuimos dotados y se tome el camino del autoconocimiento, tomando como primer punto la ética, la disciplina, y el trabajo honesto hasta el cansancio con voluntad que se note que es un aporte al país y no de interés pecuniario y las disparidades que no son invitados y llegan sin invitación a cambiar el modo de proceder y hasta de hablar a los que antes eran gente humilde, hoy son soberbios, poderosos, hasta endiosados y miran por encima del hombro.

La esperanza es un activo invaluable por ello con el mismo ánimo que nos causa el triunfo de la Vino Tinto sea contagioso y permanente a reforzar el amor y todo el esfuerzo y trabajo honesto por nuestro país y que al momento de tomar decisiones pensemos en el bien de todos, en la paz y el bienestar general que garantice por derecho una nación que ha sido rica con una abundancia donde no cabe o tenga entrada la carencia y mucho menos la pobreza, este flagelo que no debía de existir, aunque se dice que se puede vivir de muchos modos pero hay modos que no dejan vivir.

El todo es que la inquietud para que nuestro país siempre debe ir en crecimiento en todo los sentidos, rendir las riquezas en las primeras necesidades como en la educación de primera línea, agricultura, ganadería, cría, industria, el comercio para que se den facilidades a quienes producen la comida, generen puestos de trabajos y empleos, el turismo como caso especial porque hay muchos lugares que se puede mostrar y exhibir, porque los que conocemos a fondo nuestro país podemos dar fe que por donde lo miren es lo más lindo del mundo con un potencial incomparable como una bendición del Espíritu Santo a quien le ruego ¡bendiga a todo el que tenga buena intención y se cumpla nuestro deseo!. Sumemos voluntad sin olvidar que Dios alimenta a las aves pero no le lleva el alimento al nido.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

