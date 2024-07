Donald Trump: Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha #13Jul

- Publicidad -

A través de su cuenta en X (antes Twitter) el expresidente estadounidense, Donald Trump, ofreció sus primeras declaraciones, luego de sufrir un ataque perpetrado durante un acto de campaña en el estado de Pensilvania, este sábado 13 de julio.

En un comunicado Trump informó que la bala atravesó la parte superior de su oreja derecha.

“Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando“, escribió Trump.

Asimismo, ofreció su pésame a la familia de la persona asesinada en el mitin, así como a la familia de la otra persona que resultó herida.

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país”, expresó.

Comunicado completo

