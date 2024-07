Macario González: Ni padrinos, ni madrinas salvarán al gobierno de Maduro #13Jul

- Publicidad -

Nicolás Maduro ha perdido la conexión con el país, y muy especialmente con los electores, a los cuales piensa que somos tontos, ignorando que estamos ante una Venezuela completamente despierta, con sentido común, que se ha venido expresando a diario con la necesidad de un cambio, incluyendo a gente que pusieron sus esperanzas en el modelo chavista y fueron sus activistas, pero que hoy rechazan los postulados del socialismo del siglo 21, declaró el abogado y exalcalde Macario González.

Quienes asisten a los actos bufos promovidos por el candidato oficialista lo hacen a juro y bajo chantaje, pero se desencantan porque el candidato en lugar de reconocer su fracaso como mandatario, ahora hace el papel de payaso, baila tongoneando todo el cuerpo, pega unas carreras como si lo estuvieran persiguiendo y se considera un gallo de pelea porque es de quienes creen que la política es una fauna de zoológicos. No, la política no es un circo, sino una actividad muy seria que tiene como objetivo resolver los problemas que afectan a la población.

Todo lo que está haciendo Maduro es porque nada tiene que decirle al país, nadie puede creerle ninguna oferta que se atreva a hacer y colocar padrinos o madrinas en los estados resulta una cosa inútil porque es la más clara demostración de que dispone de un gabinete de funcionarios incompetentes, que no tienen oficio y que ya no tienen nada que hacer y, por tanto, los distribuye por todo el territorio nacional en vano intento de crear falsas expectativas. Ni madrinas ni padrinazgos salvará a un gobierno que es tan malo que los propios chavistas ya no lo quieren porque no ha resuelto ningún problema y, por el contrario, los ha creado y agravado.

Como ya el pueblo despertó, la avalancha de votos sepultará a padrinos y madrinas, así como al resto del gobierno, porque . espontánea, masiva y confiadamente la gente votará por el doctor Edmundo González Urrutia, quien representa hoy el cambio político y económico que reclama el pueblo, cansado como está de vivir en una crisis que hasta ahora no ha tenido posible fin con este gobierno. Y este no es momento para celebrar payasadas.

