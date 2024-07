Presidenciales 2024: Así fue el recorrido de los candidatos del 4 al 11 de julio #13Jul

#6Jul Desde Barcelona: Con Anzoátegui no pueden y con Venezuela no podrán, porque aquí lo que viene es cambio



Vamos a darle la espalda al miedo para que el 28 de julio alcancemos la libertad y el encuentro de Venezuela, una patria que no se rendirá jamás 🙌🏻 pic.twitter.com/bt1yjabSlr