Entrevista Dominical | Nelly Cuenca de Ramírez: El triunfo que tenemos debemos concretarlo en votos #14Jul

Está segura la doctora Nelly Cuenca de Ramírez, quien fuera presidenta de la Junta Regional de Primaria en Lara y es la delegada de Venezuela del Foro Mundial de Mediación (FMM), que la gente ha perdido el miedo a la lista Tascón, está decidida a votar mayoritariamente por un cambio de gobierno, y que el triunfo será concretado con los votos el domingo 28 de este mes.

Al ser entrevistada por El Impulso, la docente universitaria, investigadora y coordinadora del Centro de Justicia Transicional, señala que no podemos esperar 60 años, como los habitantes de Cuba, pensando que puede haber un cambio con los chavistas en el poder.

Reto de la ciudadanía

¿Qué significado ha tenido la Primaria como consulta de la voluntad popular para estar en este momento la oposición su oportunidad de alcanzar la presidencia de la república?

La Primaria nos dio la señal inequívoca de que este es un reto que la ciudadanía, por primera vez, asume como propio y ya no es que va a esperar sentada a ver qué hacen los partidos políticos o a ver qué hacen nuestros aliados internacionales.

En este sentido, primero, hemos tomado conciencia de que el reto es nuestro y que sólo nosotros, por supuesto con toda la ayuda que podamos recibir, es fundamental nuestro compromiso. Segundo, demostrar enérgicamente el desencanto que ha producido este cuarto de siglo de gobierno chavista, caracterizado por la mega corrupción, por el colapso de los servicios públicos y por la violación de los Derechos Humanos. Y del mismo modo hacerle ver a este gobierno que ya no puede ofrecer nada, lo que nos lleva a citar la Biblia: Por sus frutos los conoceréis. Y esos son los frutos que ha dado en 25 años el gobierno chavista.

No podemos esperar los 60 años, como han tenido que soportar los habitantes de Cuba, pensando que puede haber un cambio con los chavistas en el gobierno. No lo habrá y en ese aspecto estamos claros. Y el conflicto, como decimos los mediadores, ya está suficientemente maduro, se han dado todas las condiciones para que el cambio ocurra. No importan las limitaciones que hemos tenido. Al contrario, más que limitarnos, las dificultades nos han empinado para que demos lo mejor que el pueblo sabe que puede lograr si se une y asume un compromiso. Para mí, la Primaria envió un mensaje claro: surgió un liderazgo nuevo, al frente de una mujer que ha demostrado valentía, decencia, que cuando se le escucha hablar, nos sentimos orgullosos y uno dice: con el liderazgo de esta mujer vale la pena comprometerse.

Inteligencia, valentía y coherencia

¿Cómo ve que sea la primera vez que una mujer sea la líder de la mayoría de un país?.

Es una mujer, en primer lugar, decente, y eso, para mi, es fundamental. Valiente, tiene coraje. y es inteligente. Y lo más importante que yo veo, es su integridad, su perseverancia, su coherencia. Creo que por estas cualidades la gente siente que este es el momento de lograr el cambio y que el próximo 28 lo tenemos todo para ganar, para que haya el cambio político. Este cambio político no lo detiene nadie. Porque es imposible parar a millones de venezolanos, que ya estamos dispuestos a cambiar. Percibo que esto no había ocurrido. El venezolano estaba todavía pensando que alguien tenía que venirnos a rescatar y estábamos todos instalados esperando a que otros nos hicieran el trabajo. Eso ha cambiado. Tú lo ves en las grandes concentraciones de María Corina Machado y Edmundo González. La gente acude como sea, sin esperar que la lleven, sin que le paguen, sin nada. Asimismo ocurrió en la Primaria. Cuando yo, como observadora, en primera fila, vi lo que estaba ocurriendo, quedé impresionada: el pleito entre la gente era motivado a que cada uno quería que fuera su casa el centro de votación y, entonces, yo dije: aquí ya no hay miedo, la gente se decidió con firmeza, porque antes le tenía pánico a la Lista Tascón.

Con la Primaria se demostró que ese miedo ya no existe, que la gente estaba orgullosa de estar decidida y de decir quiero un cambio y dispuesta a ser parte de ese cambio. Eso lo demostró la Primaria y también el deseo de un nuevo liderazgo político, y creo que ese nuevo liderazgo político, sin excluir el liderazgo de los partidos políticos que también es importante, trata de sumar, no de excluir. Eso hay que tenerlo claro. Creo que están dadas todas las condiciones para que el cambio ocurra y ese cambio no lo detiene nadie. Lo podrían retardar, lo podrìan torpedear, como quieran los pocos que pretenda que no se haga, pero es imparable el deseo de cambio que manifiesta más del 80 por ciento de la población y con la fortuna de tener dos líderes propiciando ese cambio:Maria Corina que levanta hasta los muertos y un Edmundo que llama a la unión, a la conciliación, al respeto. Es el mejor regalo. que Dios nos ha dado esa perseverancia que los ciudadanos hemos tenido y hemos probado todo, hemos aprendido que el cambio lo podemos hacer nosotros.

Ya no sirve el recurso de la inhabilitación

¿Cómo ve este Consejo Nacional Electoral presidido por Elvis Amoroso, quien fue el que inhabilitó a María Corina Machado para impedirle que ella fuese la candidata?

Yo creo que lo que ha pasado y lo demostró la Primaria y lo está demostrando esta campaña es que ya el recurso que estaba utilizando el gobierno de inhabilitar a los candidatos, ya no le sirve, porque hemos visto a una María Corina que dio paso a un Edmundo González Urrutia, pero que ella sigue convocando de manera extraordinaria a la gente, para que nuevamente la esperanza nos abrigue a todos. De manera que ese truco de las inhabilitaciones perdió efecto, como lo ha perdido la lista Tascón, como lo ha perdido el encarcelamiento. La gente ha perdido el miedo y está dispuesta porque la esperanza del cambio es más grande que el miedo que nos podría sobrecoger.

La descalificación nos tiene hastiados

¿Qué nos puede decir del candidato Nicolás Maduro, quien se autodenomina gallo pinto y descalifica al doctor González Urrutia llamándolo gallo pataruco, viejo decrépito e incluso candidato del imperio y de las sanciones?

Esta narrativa descalificadora nos tiene hastiados y es parte de lo que mueve a los ciudadanos a tener un gobierno decente, un gobierno del cual nos podamos sentir orgullosos y avergonzados. Esta narrativa terminó de hundirlo. Es que no queremos las ofensas, sino vivir en paz, queremos que haya normalidad, queremos que haya respeto. Ese lenguaje grosero, abusador, atropéllante, es lo peor que se puede hacer en una campaña, porque han sido 25 años con esa narrativa, que nos tiene hasta la coronilla. No queremos más ese discurso.

Hay que acabar con la reelección

¿Por qué Maduro no se separa del cargo para ir a la campaña electoral y si obligan a los gobernadores a dejar sus funciones cuando aspira la reelección?

Lamentablemente , eso fue parte de lo que Chávez incluyó en la reforma constitucional, precisamente para constituirse en el caudillo eterno. Ese aspecto tiene que ser incluido en el proceso de transición constitucional que habrá de hacerse. Yo soy partidaria de que no haya más nunca reelección, para que los candidatos en el ejercicio de cargos públicos no utilicen el poder público en su beneficio particular. Eso que hizo Chávez y lo ha continuado haciendo Maduro es abiertamente un delito: peculado de uso. La mejor idea sería seis años de gobierno sin reelección, de manera que quien aspire sabe que en seis años tiene que demostrar que vale la pena votar a su favor y que cualquier otra persona que pretenda endosarle el testigo tenga el ejemplo de hacerlo bien. Hay que eliminar la reelección y la indefinida con mayor razón.

Abuso de poder y corrupción

Ahora que usted habla de la utilización de los recursos del estado por parte del candidato oficialista, incluyendo el uso del avión presidencial y vehículos, equipos de sonidos y toda esa parafernalia, costosos anillos y dispositivos de seguridad, así como elementos de la defensa nacional, instalación de enormes vallas costosísimas, los medios radiotelevisivos del Estado y, además, la incorporación de alcaldes, gobernadores, ministros y otros funcionarios, así como el soporte de asesoramiento extranjero, buses para el traslado de personas a los mítines y motorizados a quienes les suministran dólares y gasolina, ¿cómo se explica que al candidato de la oposición se le impide que viaje en avión, utilice los baños públicos de un aeropuerto y se trate de obstaculizar el paso de sus caravanas en cualquier parte, además de que a María Corina Machado el Seniat le siga los pasos para clausurar y multar restaurantes o tarantines donde pueda desayunar, cerrar y multar hoteles, y hasta incautar una canoa que le prestaron para cruzar un río?

Eso es abuso de poder y desde el punto de vista doctrinario lo que hace el candidato oficialista es corrupción. Por una parte, hay un aprovechamiento del poder y, por el otro lado, lo que significa la persecución política que es un crimen de lesa humanidad. Es por eso que en este momento tenemos la situación Venezuela 1 en la Corte Penal Internacional.

Serán juzgados los funcionarios abusadores

¿Cómo se puede explicar la conducta del general Domingo Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico Operacional, quien ha girado órdenes a los comandantes de las fuerzas militares para que escojan dos efectivos de la reserva para cada uno de los 14.500 centros electorales, cuando existe un Plan República que tiene como objetivo todas las funciones de seguridad en el proceso electoral presidencial?



Eso se debe a que un gobierno autoritario, hegemónico, como el que tenemos, y en un Estado que no se respeta el derecho, obviamente el abuso del poder es lo que priva. Entonces, todos estos altos funcionarios que abusan del poder, prevalidos de la impunidad, tarde o temprano serán juzgados. Porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Toda esta gente que está haciendo estas cosas, tarde o temprano les llegará la justicia.

Propaganda del gobierno

¿Cuál es su opinión en torno a la observación internacional, ya que el gobierno ha rechazado la observación de la Unión Europea y de otras partes?

Esas son estrategias para desestimular el voto, promover la abstención y causar dudas. Cuando se propagan rumores de que no vamos a tener observadores para que haya un fraude, Maduro no va a entregar, los militares son chavistas, gobierno no pierde elecciones y otras cosas por el mismo estilo, no son más que un sistema de propaganda del propio gobierno para que una parte de la gente se abstenga y no vaya a votar, pero esta vez no lo va a lograr. El deseo de cambio es tan grande, que ningún funcionario así sea amenazante podrá detener esta decisión firme que existe ya para que se produzca ese anhelado cambio. Y así está siendo demostrado porque sin que le den cajita feliz, sin que los lleven en autobús, sin que les ofrezcan nada para que asistan a una concentración de la oposición, la gente acude espontánea, de todas partes, a pie, alegre, entusiasta y esperanzada. En cambio, los actos de Maduro son todo lo contrario a pesar de que el candidato se tongonee y haya un escandaloso reguetón, porque los que participan son llevados bajo chantaje, pero lo más significativo son los rostros, tristes, apesadumbrados, desesperanzados por saber que con este gobierno no hay futuro sino más de lo mismo.

Vigilia y oración

¿Cuál es el mensaje que usted envía a quienes todavía hoy se muestran escépticos?

Que este es el momento que Dios nos ha dado para que pongamos a prueba nuestro deseo de cambio. Para que pasemos del discurso al hecho. Que nada nos detenga. Que nadie se quede atrás. Que todos vayamos a votar. Y que hagamos una vigilia y una oración colectiva el domingo 28, en la calle, orando por todos los militares porque no todos son sinvergüenzas, orando para que haya paz en el país y vayamos a un cambio deseado por más del 80 por ciento de la población. Y ser firmes contra la violencia, no caer en provocaciones, porque el triunfo lo tenemos asegurado y sólo falta concretarlo con los votos.

