EntrevistaDominical Nelly Cuenca de Ramírez: Ni siquiera a los chavistas les conviene este gobierno #16Abr 

Como este es un régimen autoritario, totalitario, caracterizado por la corrupción y la ineficiencia, que ha generado pobreza y miseria, no le conviene a la población, ni siquiera a los mismos chavistas.

De esta forma se expresa la doctora Nelly Cuenca de Ramírez, profesora universitaria, fundadora y presidenta del Centro de Resolución de Conflictos del estado Lara y recién designada presidenta de la Junta Regional de Primaria de nuestra entidad federal.

Al ser entrevistada por El Impulso, la profesional del Derecho manifiesta su agradecimiento a sus compañeros de Junta por haberla escogido para dirigir al equipo y reconoce la capacidad, experiencia y disposición de trabajo de todos los integrantes de esta organización electoral.

Con la doctora Cuenca de Ramírez están Luis Alberto Rodríguez López, Mazra Maori Morales Matos, Leopoldo Antonio Marzullo González y Déborah María Velásquez de Valecillos, Giorgo Humberto Reni Casas, Juan Bautista Tirado Espinoza, Heli Saul Lizardo Carrasco, Francisco Otilio Hernández Moya y Ruth Yohanna Ron Navarrete.

Responsabilidad

¿Cómo se siente al ser designada por los propios integrantes de la Comisión Regional de Primaria, su presidenta?

Con una gran responsabilidad frente al país y particularmente al estado Lara, así como ante mis compañeros de la Junta, y agradecida de todos ellos por haber

confiado en mi para que yo sea la presidenta. Me siento muy contenta por estar muy bien acompañada por este equipo de gente muy valiosa, responsable, confiable y ampliamente conocida en la región. Todos ellos son garantía de que vamos a hacer el trabajo que se requiere.

Encuentros

¿Dónde funcionará la Comisión y cómo esperan desarrollar sus actividades?

No tenemos sede física fija. Muchas de las actividades serán online y vamos a hacer encuentros con los distintas organizaciones democráticas, partidos, onegés y todos los grupos interesados en cambiar este régimen político. Nosotros iremos a donde tengamos que ir haremos todo lo posible para encontrarnos con la gente y poderla motivar para que la gente confíe en la vía electoral, en la cual nosotros, los demócratas, somos fuertes.

Etapas

¿Cómo ve la situación electoral, tomando en consideración que existe una oposición, la cual por no haberse sabido alcanzar la unidad, no ha podido, salvo en el 2.015, tener una alta representatividad frente al régimen?

Los demócratas hemos pasado por distintas etapas. La de la abstención fue superada y en lo que en mi respecta, nunca estuve de acuerdo con el abstencionismo porque yo siempre voté. He estado convencida que los demócratas tenemos que utilizar la vía electoral y además, como somos mayoría, tenemos que hacer uso de ella. Lo que pasa es que estamos tan divididos y eso ha sido aprovechado por el régimen, que ha aplicado el viejo adagio: divide y vencerás. Creo que esa es una etapa superada y la gente se ha convencido de que este es un gobierno autoritario, totalitario, por lo que jamás permitirá que haya condiciones óptimas electorales. Pero, éstas, debemos convencernos, no dependen del gobierno sino de nosotros mismos, que debemos entender como un derecho saber votar y si todos lo ejercemos, en forma arrolladora, este gobierno comprenderá que no puede continuar. Este es un modelo político que se caracteriza por la corrupción y la ineficiencia, que además genera pobreza y miseria No le conviene por tanto a la población, ni siquiera a los mismos chavistas.

Respeto

¿Cómo estimular la participación de la gente con un proceso distinto, porque se aspira a que la mayoría escoja al contendor de la oposición frente al del régimen?

De acuerdo con nuestro marco para esta primaria, todas las candidaturas deben suscribir un documento se comprometen a respetar el resultado y apoyar cualquiera sea el candidato o la candidata que resulte triunfante. Yo creo que si la gente concurre masivamente y se expresa, como se espera, el resultado será impresionante. Supongamos en el supuesto negado de que, independientemente, alguien no respetara el pacto, primero, quedará muy mal y, segundo, los mismos electores se encargarían de pasarle la factura. Porque, ¿cómo se compromete a respetar un resultado ante nosotros, que tenemos la responsabilidad de hacer un proceso transparente y creíble mediante las garantías de imparcialidad, neutralidad y respeto, lo va a desconocer si no le favorece? La misma comunidad electoral se lo cobrará. Creo que quienes se inscriban para participar entiendan la responsabilidad que asumen ante el país. Cada una de esas personas tendrá que firmar un documento en que existe el mínimo para cumplir unos puntos mínimos compartidos para un gobierno común, que será consensuado por todos los candidatos y el cual será suscrito ante la Comisión Nacional de Primaria. Es por ello que ser confiable y actuar con imparcialidad es una especie de nuestro mantra, para generar confianza y credibilidad tanto en los candidatos y candidatas como en los electores.Y el reto más importante es recuperar la confianza en el voto. Ya la desconfianza ha venido disminuyendo y la consigna de que con la abstención, ganamos, ha sido superada. Si no cuidamos el voto como la estrategia pacífica para la resolución de los conflictos como medio de obtener el poder, la otra alternativa es la armada, y yo creo que la gente no esté pensando, después de ver lo que está pasando en la guerra de Rusia-Ucrania, que esa esa sea una buena vía.

Lenguaje

¿Se prestarían las elecciones primarias, como ha dicho el doctor Eduardo Fernández, un escenario para la confrontación, descalificación y agresividad entre los contendores?

La característica de la democracia es que permite deliberar y hablar hasta entendernos. No porque se discuta tiene que verse como enfrentamiento. Creo que todos los candidatos y las candidatas lo que quieren es cambiar este régimen por la vía democrática y pacífica. Tenemos que cuidar mucho el lenguaje y entender que vivimos en un país, donde el pluralismo político es un valor establecido en el artículo 2 de la Constitución y que ese pluralismo es lo que no permite discriminar a quien tenga una visión distinta a la nuestra. Precisamente, la falta de pluralismo es lo que ha llevado a países, como pasó como la Alemania de Hitler a discriminar, excluir, a los judíos y exterminarlos porque la discriminación encierra odio y del odio a la exterminación hay un paso muy chiquitico. Si entendemos que vivimos en un país, donde el pluralismo es un valor fundamental, tenemos que comprender que deliberar es inherente a ese pluralismo y hacerlo de la mejor manera. No vernos como enemigos, ni rehuir al debate de las ideas; por el contrario, hay que debatir mucho hasta lograr entendernos.

Experiencia

Antes de que asumiera el poder la llamada revolución bolivariana, Lara era prácticamente el termómetro electoral de Venezuela. ¿Será posible que aquí nuevamente se pueda evaluar la conducta electoral del país?

No me atrevería a decir que eso sea así o que no, porque no conozco ningún estudio reciente que esté dando esas señales. Lo que yo sí creo es que si nosotros lo hacemos bien, como es la intención de todos los que estamos en la Junta Regional de Lara, podemos servir de inspiración a otros estados. Lara siempre se ha distinguido por su poder de acción para las cosas buenas. Lo digo porque la gente que está en esta Junta, tanto principales como suplentes, es muy valiosa y tiene mucha experiencia tanto por su condición humana como por la edad, así como por las profesiones, lo que les da facultad para discutir las cosas que hay que discutir, sobre todo porque es gente que valora lo que es el respeto por los otros, y nos tenemos que cuidar todos.

Registro

¿Cómo lograr que los jóvenes que ya están en edad de votar puedan inscribirse en el Registro Electoral, si éste funciona solamente en capitales de los estados?

Eso forma parte de agenda de la Comisión Nacional de Primaria en solicitar al Consejo Nacional Electoral para que actualice el Registro Electoral Permanente, porque este tiene que ser un servicio permanente y no por temporadas, ni tampoco por épocas electorales. Se trata de un servicio que debe funcionar permanentemente, pero ha dejado de serlo. Tiene que ser activado sobre todo porque lo necesitan los jóvenes que llegan a la edad de los 18 años y pueden ejercer todos sus derechos políticos. Ahora hay que motivarlos porque ellos también tienen el derecho de elegir. Se está dando el caso de que los jóvenes, como consecuencia del régimen, no tienen oportunidades de trabajar y es por eso que se van del país por cuanto no tienen esperanzas de llevar una vida digna.

¿Será posible que los venezolanos que se encuentran en el exterior, que son una cuarta parte de la población aproximadamente, puedan votar en las elecciones presidenciales?

Esa es un tema que la Comisión Nacional de Primaria está estudiando y forma parte de la agenda.

Financiamiento

¿Existe el financiamiento para llevar a cabo este proceso?

-El presidente de la Comisión, doctor Jesús María Casal, ha planteado a las candidaturas hacer el aporte necesario, a fin de llevar adelante el proceso. Lo que es el financiamiento, el voto de los venezolanos en el exterior y la participación o no del CNE son los tres puntos principales que están en la agenda de la Comisión, pero nosotros, como integrantes de la Junta Regional, no tenemos competencia para decidir, sino para respetar.

Identidad

¿Cómo resguardar la identidad de los electores y evitar otra lista Tascón por parte del régimen?

.Esa es una promesa, la cual quedó demostrada en las primarias pasadas de que los electores deben tener la garantía de que nos cueste lo que nos cueste la identidad será resguardada. Se debe recordar que en febrero del 2012 fue multada por el Tribunal Supremo de Justicia la doctora Teresa Albanez, presidenta de la Comisión de Primarias, por haber quemado todo el material utilizado en ese proceso para evitar otra lista de infamia. Entre todos los ciudadanos recogimos para pagar la multa para impedir dar a conocer la identidad de los electores. No vamos a exponer a nadie a la persecución política, porque el gobierno no ha respetado la pluralidad política. Preservar la identidad de las personas es un compromiso y, repito, cueste lo que nos cueste, la mantendremos y ya lo hemos demostrado. La lista Tascón jamás volverá.

Centros

¿Cuántos centros de votación funcionarán en Lara?

Ese es otro tema contemplado en la agenda de la Comisión en lo que se podrá convenir con el CNE. Y si no es así, la Comisión tomará la decisión. Porque, además, los centros de votación funcionan en las escuelas, las cuales son de la ciudadanía porque son bienes públicos. Entonces, no estamos pidiéndole ningún favor ni al gobierno, ni al CNE. Nosotros lo que estamos es buscando el lugar para que los ciudadanos ejerzan un derecho democrático previsto en el articulo 5 de la Constitución.

Avispados

¿No es de temer la infiltración del régimen para presentar determinado candidato en la Primaria?

Eso forma parte de la leyenda urbana al suponer que los electores pueden ir a votar por cualquier lobo disfrazado de oveja. Los electores son más avispados de los de esa forma piensan. Es muy fácil saber quien puede actuar como quintacolumnista. Es posible que alguien quiera, pero al final se impondrá el candidato que la mayoría considere más idóneo.

Fuerza

¿No cree que el régimen adelante las elecciones presidenciales y deje mal parada a la oposición antes que logre el candidato de la unidad, tomándole la palabra a Diosdado Cabello de que el oficialismo está preparado para hacerlas en cualquier momento?

Aquí puede suceder cualquier cosa. Con un régimen autoritario como el que tenemos no se puede desestimar nada. El artículo 19 de la ley antibloqueo autoriza al Ejecutivo Nacional a implicar normas de razón legal y sublegal cuando considere que algunas condiciones obstaculizan el desarrollo social y, en general, podría suceder lo que se le antoje. El punto es cómo nosotros nos integramos como fuerza democrática, porque no podemos estar en función de lo que el gobierno haga sino estar en función de lo que nosotros hagamos.

Mesas y testigos

¿Qué se espera para que este proceso termine el 22 de octubre en forma exitosa?

Lo primero y principal es que nosotros completemos el objetivo de tener todos los miembros de mesa y los testigos, de que éstos sean bien formados y preparado, así como de que haya entre todos un compromiso formal con la democracia. Aquí no se valen chanchullos, favoritismos, sino hacer las cosas como corresponden. Esta será la antesala de lo que puede pasar en las elecciones del próximo año. Es como una práctica a desarrollar con toda normalidad. Tenemos que actuar con responsabilidad, con honradez y con integridad. Aquí tenemos que dar todo lo mejor. Aquí se pone en juego la capacidad de la democracia. Y garantizar que la gente diga cuál es la opción que representa la voluntad de la mayoría del electorado democrático.

