RETACITOS #14Jul

- Publicidad -

El régimen y sus asesores económicos, satisfechos con haber reducido en algo la inflación y estabilizado un tanto, en forma artificial el tipo de cambio, no han terminado de entender que en una economía con tantas distorsiones como la nuestra mantener el tipo de cambio artificialmente contenido, es un verdadero polvorín que va a explotarles en la cara en cualquier momento, ya que el Estado no está percibiendo suficientes ingresos de divisas para mantener la intervención en el mercado durante mucho tiempo. Quienes manejan las cifras han señalado que en lo que va del año 2024 se han realizado un total de 34 colocaciones por un monto equivalente a US$ 2.123 millones , esfuerzo menor para mantener la estabilidad cambiaria que el que se hizo en el año precedente. El economista Víctor Álvarez emite una opinión que estimamos que es realista y oportuna, de manera que la gente no se haga muchas ilusiones sobre el futuro de la divisa, que se denomina “La devaluación poselectoral” en el cual expone que: “El anclaje cambiario ha rezagado el precio del dólar en comparación con los demás precios. El abaratamiento relativo de la divisa estimula una creciente demanda que obliga a quemar reservas internacionales para estabilizar la tasa de cambio oficial y evitar que se dispare el dólar paralelo. Esta distorsión ya se hace insostenible y tendrá que corregirse después de las elecciones, de allí que advierte que la devaluación poselectoral es inevitable”. Por supuesto que otros economistas también han coincidido con esta apreciación, pero El Ejecutivo se ha hecho de la vista gorda y ha continuado con su política de intervención bancaria, a veces un poco más moderada, de acuerdo a la coyuntura, otras veces más agresiva, pero desconociendo que es una política insostenible en el tiempo y con la que va a tener que cargar quien gane las elecciones el 28J. Siempre se dijo que guerra avisada no mata soldado, el BCV no tiene reservas para mantener esta política en el tiempo, así que más temprano que tarde la economía impone sus leyes y contra estas resulta muy cuesta arriba luchar, sobre todo si no cuentas con los elementos suficientes y efectivos para hacerle frente, sobre todo en el corto y mediano plazo.

***

- Publicidad -

Comenzaron las carreritas de última hora. Así anda el inquilino temporal del palacio de misia Jacinta y todo su tren ejecutivo, prometiendo hacer en un mes lo que no han cumplido en todos estos 25 años, inaugurando por doquier parapetos incompletos. El personaje estuvo nuevamente en Barquisimeto para inaugurar varios servicios. En esta oportunidad llamó “viejo decrepito” a Edmundo González que lo sustituirá el 28J, pero esta calificación peyorativa no es para el candidato, sino para todos los adultos mayores, comenzando por él que debería mirarse en un espejo. Es necesario recordar que ya estos trabajos se culminaron hace cierto tiempo pero que por la malicia de esperar un momento político/electoral decidieron posponer su puesta en marcha sin importarles los pacientes que perdieron esa oportunidad de poder ser atendidos. Como están pegando carreras a última hora sería bueno recordarle que en Lara no hay un solo Tomógrafo en funcionamiento para el pueblo larense que no tiene dólares, también tenemos años esperando por la puesta en marcha de SAO, servicio autónomo de oncología hoy administrado por el HCUAMP el cual le han bajado recursos y nada que lo ponen a funcionar, recordarle que no hay laboratorios, salas de RX, servicios de odontología en los centros de salud público de todo el Edo Lara, también que el área de emergencia del hospital Pastor Oropeza Riera tienen más de 12 años en remodelaciones que no terminan, así como el cierre literal de laboratorio, servicio de RX y otras áreas. En estos pocos días que les quedan, no podrán hacer lo que no quisieron hacer en todos estos años a pesar de los miles de millones de dólares que han mal manejado para que estén al servicio del pueblo, pero muy bien manejados para ellos. Así sigan pegando carreras a última hora les recuerdo una frase de mis abuelos tarde piaste pajarito. Prof msc Alberto Domínguez.

***

La tragedia ocurrida en Cumanacoa con el desbordamiento del Rio Manzanares, era algo que se veía venir y las consecuencias han sido tan graves, que han superado cualquier expectativa de previsión que se hubiese tomado. El padre GS de Caritas señala que el impacto psicológico en las personas es muy fuerte, tanto por el nivel de devastación que nunca habían vivido como por las pérdidas humanas y las pérdidas materiales. Explica el sacerdote que el haberse quedado sin techo, sin ropa y sin sus medicinas representa un gran dolor, pero mucho mayor es es el desespero de querer encontrar a sus familiares desaparecidos, que no se sabe si están vivos o están muertos. La versión del sacerdote de Caritas es verdaderamente dantesca señala que en el centro de las ciudad ya hay que andar con tapabocas por el mal olor de los cadáveres que supuestamente puede estar bajo el lodo, además hay tres refugios que tratan de brindar apoyo a los damnificados, pero es tal el trauma que las personas al recibir un poco de lluvia entran en pánico y huyen a la calle a buscar otro lugar seguro. Se denuncia que el caso se ha politizado, al parecer no dejaban entrar la comida a la espera de que la gente entrara en desesperación para presentarse luego como los Sosa Múteme, los salvadores de la patria. La gente está desesperada y los enfrenta y ha habido zonas de difícil acceso donde no se ha podido llegar. Denuncian que la intervención oficial es entorpecedora y mal coordinada , al extremo de tener que instalar el estado mayor de gestión de desastres al frente de la iglesia de Cumanacoa para reparar lo que están haciendo mal. La gente tiene rabia, dolor, impotencia y desespero. Allí hacen falta implementos para mover el espeso charco que ha quedado, agua para beber, palas, haraganes, escobas, artículos de aseo personal y pare usted de contar. La verdad que no hay derecho a que no se tenga experiencia como manejar estos desastres naturales.

***

Sigue el Gobierno haciéndose el “paisa” y sigue prorrogando el decreto de exoneración de aranceles para las importaciones de distintas clases de bienes terminados hasta el 31 de agosto, aun cuando ha sido un clamor de todos los organismos de la empresa privada, comenzando por Fedecámaras y pasando por Conindustria y Consecomercio, que han denunciado que este medida les hace mucho daño ya que constituye una competencia desleal, porque los empresarios nacionales si tienen que pagar sus impuestos tal como está establecido en la normativa legal vigente. Si bien es cierto que el gobierno ha tomado algunas medidas “tibias” para calmar los ánimos de los empresarios, no es menos cierto que el problema sigue vigente y en lugar de anunciar una solución que atienda a los reclamos, nuevamente les aplican el mismo decreto por 3 meses más y así lo vienen manteniendo desde hace varios años. Ya hemos perdido la cuenta del número de veces que el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, durante las conferencias de prensa de la Encuesta de Coyuntura Industrial, ha mencionado a esta variable como uno de los factores que tiene una mayor incidencia e impide el crecimiento del sector manufacturero nacional, junto con la avidez fiscal ya la caída del consumo, que son algunas de las variables recurrentes y que contribuyen a que la industria mantenga una capacidad ociosa cercana al 70%. Es de suponer que en estos momentos, cuando el gobierno está haciendo lo humanamente posible y lo imposible para no perder el poder el 28 de julio en las elecciones, no tendrá tiempo de dar una respuesta satisfactoria a la empresa privada, existiendo la plena confianza de que un nuevo gobierno deberá tomar decisiones que favorezcan a la industria nacional, así que amanecerá y veremos.

***

Al parecer los estafados con el caso de los apartamentos y locales comerciales en el conjunto residencial Plaza Mayor, en este de Barquisimeto, se cansaron de las diferentes jugarretas que ha implementado la empresa promotora para impedir que salga una sentencia favorable a los afectados en los tribunales, han decidido una medida de “ocupación” para impedir que los inmuebles se terminen de deteriorar o que se le ocurra al gobierno una medida desesperada, donde los propietarios serían afectados y perderían todos sus ahorros allí invertidos. En efecto, en vista de que durante más de 20 años han estado esperando para que les entreguen sus viviendas o locales comerciales, sin tener respuestas de la empresa promotora, del estado venezolano , léase Presidente de la República, Gobernador del estado Miranda, gobernador de Lara, Fiscalía del Ministerio Publico, Tribunales, Alcalde de Iribarren, los derrochantes de Plaza Mayor decidieron hacer justicia y decidieron ocupar sus inmuebles por la continua demora en su entrega por más de 18 años. La verdad que están en todo su derecho ante la ambigüedad, la ineficiencia oficial, el antiparabolismo de los tribunales, poniendo de manifiesto que hay mucho dinero en juego o que nadie se ha atrevido a poner el cascabel al gato, tomando en consideración como ha venido pasando el tiempo, sin que nadie dimensione el grave daño que se le ha causado estas familias, que adoptan esta decisión extrema, obligados por las circunstancias adversas que han vivido durante tantos años. La Ley de extinción de dominio se llevaría a la empresa promotora en los cachos, a sus socios y hasta los directivos una entidad que participo inicialmente en el guiso aportando el dinero; también se tiene en cartera un decreto de expropiación, si se demuestra que el conjunto está construido sobre un terreno de utilidad pública o social, con cualquier de estas medidas habría que ver cuáles son los efectos. Ahora los promotores son tan cínicos y cara e tablas, que les están pidiendo US$ 25.000 para ponerles la luz. Si tomaron la medida ojala que se mantengan “firmes” y no vayan luego a vender su alma al diablo por un puñado de dólares que se comerán en un dos por tres.

***

Muy buenos comentarios en torno al evento organizado por el «Comando de Trabajadores por Venezuela Lara con Edmundo» que se realizó en las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Estado Lara (CIEL) que tuvo como orador principal al conocido dirigente político Héctor Alonso López quien ha sido designado por la líder de la oposición venezolana MCM como su representante ante el COMANDO CON VZLA para actividades especiales en respaldo a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Masiva y calificada fue la presencia al acto, destacando a líderes y lideresas de diferentes sindicatos públicos como privados de Lara, lo que hizo del evento una verdadera y auténtica convocatoria de referencia sindical como lo fue también la presencia de la dirigencia política que hace vida activa en la región. Fue la intervención de HAL una pieza oratoria de gran motivación que permitió expresar algunas reflexiones: «debemos admitir los errores pasados que dieron paso a ésta terrible experiencia que padecemos e invitando que jamás deben repetirse». «La combinación de MCM y Edmundo González en éste momento es una obra de Dios». «Es la gran oportunidad del pueblo venezolano para reconquistar el rumbo hacia el desarrollo pleno». En referencia a los partidos dijo «tendrán que abrir sus puertas y entender que cada responsabilidad política tendrá que ser obtenida por vía de primarias, llegó la hora de dejar a un lado las imposiciones, de ahora en adelante la voz que se impondrá será la de las bases populares». La intervención de HAL hizo recordar los momentos de gloria de su larga pasantía por AD, haciendo vibrar el escenario con vítores y aplausos. Muy contentos se les vio al doctor Enrique Ferreira y al ingeniero Mahomed Hussein, ambos representantes de las direcciones de campaña por el positivo resultado de la actividad sindical así como todos los presentes. Se observó que dirigentes de algunos partidos de la región, no asistieron a este emotivo encuentro, unos se excusaron pero otros no. Muchas felicitaciones recibieron los organizadores de la asamblea como fueron los dirigentes Alberto Domínguez, Elkin Arcila, Alberto Perozo y la doctora Deyanira Yentile.

C O R T I C O S

Sabían ustedes que el monto consolidado de la deuda pública nacional en estos momentos se estima en US$ 150.000 millones, cuando para 1998 cuando comenzó la revolución era apenas de US$ 30.000 millones, según el economista José Guerra. Esto quiere decir amigos que si somos muy optimistas y estimamos que la población venezolana, después de la diáspora solo quedan 27 millones de compatriotas, cada hijo que tenga una pareja en estos momentos, nace con una deuda debajo del brazo de cerca de US$ 6.000 dolaritos, gracias a quienes aspiran a continuar en el poder después del 28J, si es que se los permitimos.

Existe entre los representantes de los medios de comunicación de la región (escritos, audio visuales, portales, nacionales y extranjeros) un ambiente negativo para entrevistar a la BellaSoo. Alegan los colegas en los comentarios que entre ellos hacen, que la mencionada dirigente luce agresiva y con poco abolengo y empatía con las personas en general incluso con sus propios compañeros, lo que impide que haya una buena actitud hacia ella. Habrá que sugerirle a la dama una repasada del manual de Carreño. Que cosa, no? Este consejo es para la amiga y para evitar que le salgan arrugas rápido.

Insólito el extremo al que se ha llegado en este proceso, denuncian por las redes que el caballo en el que MCM estuvo cabalgando durante una de las marchas en Barinas, al parecer se encuentra detenido. Ya no se trata solamente de los trajes del burgomaestre de Torres y su familia, tampoco del puesto de empanadas, del sitio donde venden los chcharrones de guabina, sino que es una política de Estado que evidencia el grado de desesperación del régimen, que ya no encuentra que inventar y ahora presuntamente le ha dado por llamar el fraude electoral, como “Ingeniería electoral”, pero no importa que sigan metiendo la pata, que la factura se la pasaran el 28J.

Por cierto en el último viaje que hizo por Lara pudo darse cuenta que las calles están llenas de huecos, que la ciudad está sucia, abandonada y oscura, sin agua, con apagones a diario y con una población pasando rochas y clamando a gritos que llegue el 28J para acabar con esta pesadilla que ya tiene 25 años. Por supuesto que el padrino quedó realmente muy mal parado, después de este templon de orejas presidencial, también en el burgomaestre y el gobernador, de tal manera que no es designando a Delcy como madrina, como se resolverán los problemas de la ciudad, sino que le pregunten a los familiares que tanto ella como “Cejotas” tienen en esta entidad federal, así que como dice el dicho a pesar de las carreritas de última hora “tarde piastes pajarito”.

La visita del inquilino temporal del palacio de misia Jacinta al Táchira no pudo ser más patética, según sus propias palabras, según se pudo captar en el video que se viralizó y donde le escuchó decir “esto esta feo”, poca gente, muchas cámaras, y ciertamente no había en el lugar más de 30 a 40 personas mirando la situación con ojos de piedad, de tal manera que vistos los actos de Edmundo en Oriente, se pudiera decir que no es descabellada la cifra de las encuestas del rechazo del 80% y que puede aumentar si continúan con la torpe campaña que vienen adelantando de atacar al candidato y a MCM con insultos, ya que esto les ha rebotado como un bumerang y el apoyo al candidato aumenta con los días y en la medida en que se acerca la fecha de las elecciones.

El grado de desesperación del Dios Diablo es inocultable, está desquiciado, no encuentra que inventar, ahora la vianda de Edmundo es para cargar las pastillas para las rodillas; que el candidato ordenó matar gente y que la esposa de Edmundo esta celosa de MCM. En oriente bajaron a la gente de los autobuses en la alcabala y el pueblo llegó a pie hasta el lugar de la concentración,, así que como señalaba una pancarta , mientras más nos acosen más nos multiplicamos y crecemos y todas estos abusos de poder, lo que han hecho es que el apoyo a Edmundo y a MCM aumenten en forma directamente proporcional al tamaño de los abusos.

Como un gran embustero quedó el exministro del Trabajo y diputado FT, al negar que los participantes en los actos del oficialismo no van obligados ni se les paga, cuando circuló por las redes el video con los la cola de motorizados recibiendo sus tikets dizque para echar gasolina y supuestamente para pasar a recoger los US$ 30 por participación en los actos, esto no lo inventaron los medios, sino que circula profusamente por las redes, al igual que el video del motorizado que le gritó a DioDiablo que había echado gasolina de gratis a la motos y se había ido con la marcha de “mi tío Edmundo y mi tía María Corina”, así que los revolucionarios si no reciben su compensación no asisten a los actos, la prueba más evidente y donde quedaron desnudos en medio del patio fue en el estado Táchira.

Grave y dramática la situación de los habitantes de la calle 33 con carrera 25, debido al colapso de las cloacas, que no solamente ha deteriorado las vías vehiculares, sino que vecinos denuncian que las paredes de su vivienda, se podrían derrumbar en cualquier momento, sin que las quejas que han venido haciendo ante los organismos competentes, como Hidrobarro y Alcaldía de Iribarren , se ocupen del asunto, sabemos que la hidrológica carece de maquinarias, pero no la Alcaldía y la gobernación, que perfectamente podrían cooperar para resolver el problema. Mucha razón tuvo Nico con el tremendo templón de orejas que le dio al Padrino y al burgomaestre por inútiles, confiando en que este sea uno de los primeros casos que atienda la madrina, Delcy Eloína, antes que se vaya.

El grado de desesperación del régimen es inocultable, el pasado viernes 12, de un solo plumazo el inquilino temporal de Miraflores, derogó el Decreto a las Grandes Transacciones Financieras en bolívares, una medida que se había convertido en un clamor generalizado del movimiento empresarial privado, léase Fedecamaras, Conundustria, y Consecomercio, sin que hasta el momento el régimen les hubiera prestado la menor atención, ya que el objetivo de este tributo era aumentar la recaudación; ahora sin que nadie lo estuviese pidiendo sorprende a todo el mundo con su eliminación y la justificación es que el Seniat ha aumentado la recaudación, lo que constituye un razonamiento que no se cree ni el mismo, pero bienvenida sea la medida.

Están nuestros hospitales de Lara o del país preparados para atender EMERGENCIAS COLECTIVAS? La respuesta a esta interrogante lamentablemente es obvia, ya que si se le hace difícil a los hospitales y ambulatorios cumplir con una sola persona que llegue a la emergencia, ¿cómo podrían atender a un grupo de pacientes? Nuestra respuesta está argumentada en innumerables reportes que hemos entregado a autoridades con competencia para que verifique que los mismos hospitales están en emergencia para su funcionamiento debido a carencias de personal, fallas de insumos, equipos para trabajar en como TOMÓGRAFOS, laboratorios, salas de RX que están literalmente cerradas, Ambulancias insuficientes etc. El sistema de salud está en emergencia como dirigente sindical y un simple ciudadano exijo se mejore por el bienestar de nuestros conciudadanos. Secretaria de salud responsable y cuentadante de este sector debe ser intervenida. AD.

El gran reto para los venezolanos que deseamos un cambio en el país, el próximo 28J, es no darle al enemigo ninguna posibilidad para que apliquen alguna de las estrategias que les ha dado tan buenos resultados durante más de 25 años. Todos tenemos que mentalizarnos y crear conciencia en nuestros hijos, hermanos, tíos o cualquier otro familiar, que el domingo 28J hay que levantarse temprano ir a votar y luego quedarse en casa a la espera de los resultados y a la orientación de nuestra dirigencia de oposición, ellos tienen todos los recursos para poner trabas en el camino, pero nosotros tenemos los votos y la voluntad de luchar para que el cambio sea irreversible, así que llueva , truene o relampaguee, hay que salir a votar por Edmundo para todo el mundo.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí