OPINIÓN Picapedrero: A la Historia voy… “El Guasón” y la elección presidencial de 1973 #15Jul

- Publicidad -

Una campaña presidencial, no debe ser, hamponilmente hablando, un enfrentamiento entre bandas, porque se lo que trata es de promocionar opciones programáticas para un nuevo periodo gubernamental y así había venido ocurriendo hasta la última consulta presidencial, a tenor de la Constitución de 1961, a partir de Rómulo Betancourt hasta la elección de Hugo Chávez. Al respecto serían los medios de comunicación, con el ingenio de sus humoristas, caricaturistas y guionistas, quienes brindarán alegría en los sucesivos procesos electorales.

Hoy, queremos presentar la desaparecida revista “El Guasón”, fundada en Barquisimeto en diciembre de 1965 por el periodista Edgar Dager Guedez y como colaboradores: Chemaría Jiménez, Carlos Giffoni, Elías Aguilera Ponte, Fulgencio Orellana, Ramón Urrieta, Juan José Delgado, Alberto Sira Gutiérrez con las ilustraciones de Antonio Serrada Martínez, Daniel Jiménez, Hernán Álvarez, Javier Rivero y cuya lema era ¡Mientras unos “caminan”, otros “ruedan” y otros “vuelan” “El Guasón resbala!

- Publicidad -

Para 1973, se convocó la cuarta elección del presidente de la República y leamos, la jocosa interpretación que de los contendientes escribió:

“El Guasón” en la siguiente “Letanía Politice”… de las mismas caritas en el Congreso, el Concejo y las Asambleas legislativas, protégenos Señor De la democracia con Energía, líbranos Señor De la propagandita esa, que dice: Ay, como les duele, alejamos Señor De las propagandas por radio y televisión de los candidatos del status, alejamos Señor De los elementos que brinca de un ido a otro, como los monos, sálvanos Señor…

Como aquellas elecciones se celebraban en el mes de diciembre, “El Guasón” público “Aguinaldos blancos”…Pacifico Sánchez, como falconiano, según me dijeron, ya no es copeyano. De Reinaldo Gómez, lo único que sé, es que el año nuevo regresará a AD. Luis Rodríguez Moreno, cuatro días después, salió retratado con Carlos Andrés.

“Aguinaldos políticos”… Y es a los políticos/ pública palestra/ que se los dedico/ y aquí va una muestra/ Le mando el primero Doña Doris Parra/ porque si me quedo policía me agarra/ Pepi Montes de Oca/ aunque ya ni manda/ hoy más tranquilo desanda// Benedicto Parra/ su Legislatura/ y su juventud/ son su chifladera/ Y Guillermo Luna/ doctor, abogado en la Legislatura/ es el más fregado/

Es de destacar cómo fue acogida la precedente revista humorística, por el apoyo publicitario de respetables instituciones y empresas privadas ya desaparecidas como: Banco de Fomento Comercial de Venezuela, Energía Eléctrica de Barquisimeto, Cerveza Zulia, Elias Marrufo (Pirotécnica), Casa América, Hotel Curumato, Óptica Bustamante, Chevrolet Bermúdez Herrera, Calzados “TONINO”, Auto Mercado UNIPREC, Librería y Papelería IBÉRICA, Refresquese con KOLA Marbel, Joyería La FRANCIA Y LANDA, LA Farmacia “El Garabatal” LA Casa de Pintor, Fabrica de CHIMO “Vencedor” de Emilio R Castillo, Perfumería AURORA, …

Por aquel tiempo, Barquisimeto albergaba prácticamente en el centro de la ciudad un mercado, llamado “El Manteco”, especie de distribuidor, venta al mayor y detal de todo tipo de alimentos y sin ningún control de sus desperdicios, por lo que la ciudadanía exigía su salida de la zona, como después, efectivamente se hizo, pero previo a ello, en plena campaña electoral de 1973 “El Guasón” puso en boca de los candidatos presidenciales sus opiniones sobre el mercado “El Manteco”…

/Por el mercado El Manteco de Barquisimeto, no camino ni a principio ni a fin de mes (Carlos Andrés) /De los microbios de El Manteco, ni yo, ni mi partido se salva/ NO, no paso por el Manteco, ni loco (Pedro Tinoco) / Ni los copeyanos ni los adecos eliminaran El Manteco. En un gobierno socialista ese sitio se convertirá en un lugar limpio, higiénico y dente (José Vicente) Para ir al mercado El Manteco, de Barquisimeto, lo pienso, lo pienso y lo pienso (Lorenzo)

Que diferencias, ya a los campañas electorales de este tiempo, caracterizado por insultos, descalificaciones y pare de contar, y a la Historia voy Victoriosa o vencida.

Jorge Ramos Guerra

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí