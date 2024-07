Maduro en ceremonia de la PNB: Este bastón de mando está en buenas manos y seguirá así #16Jul

- Publicidad -

Este martes 16 de julio, Nicolás Maduro participó en la ceremonia de graduación, ascensos y condecoraciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Durante el evento, ascendió a varios funcionarios a rangos superiores y otorgó la condecoración Orden a la Paz a comisarios, inspectores y oficiales.

En su discurso, Maduro destacó la importancia de la PNB, afirmando que el bastón de mando está en manos seguras y continuará así. Expresó su orgullo por la institución y aseguró que ningún «traidor o títere oligarca» tomará el bastón de mando, el cual pertenece al pueblo de Venezuela.

«Este bastón de mando está en buenas manos, policías de Venezuela y tengan la seguridad que seguirá estando en manos seguras, ningún vende patria vendrá a tomar este bastón de mando, ningún títere oligarca. Este bastón de mando le pertenece al pueblo de Venezuela», ratificó Maduro en su discurso.

https://twitter.com/VTVcanal8/status/1813249208666685706

Maduro contra la oposición

El mandatario también dejó un mensaje a la oposición en el que reiteró que «nunca podrán con nosotros». Además, denunció que planean una «tragedia» en el país.

«La ultraderecha en su desesperación porque están perdidos, nunca podrán con nosotros. No han podido, ni podrán con nosotros. Ni por las malas, ni por las buenas: no podrán con nosotros. Pero ellos quieren buscar una tragedia, una hecatombe. No se lo podemos permitir, en Venezuela tiene que haber paz, antes, durante y después del 28 de julio», apuntó.

Además, Maduro subrayó que la policía debe ser la columna vertebral del país, insistiendo en la necesidad de perseverar en la formación de valores, mejorar la dotación y las condiciones de vida de las familias policiales.

https://twitter.com/VTVcanal8/status/1813254234957312012

