OPINIÓN No es más que un hasta luego #20Jul

- Publicidad -

Queridos oyentes,

Hoy me dirijo a ustedes con un nudo en la garganta y un profundo agradecimiento en el corazón. Después de 14 años al aire en el programa de radio del Circuito Éxitos, ha llegado el momento de cerrar este ciclo y emprender una nueva etapa en mi carrera como comunicadora.

- Publicidad -

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los directivos de Circuito Éxitos por haberme abierto las puertas de su emisora y por haber confiado en mi trabajo durante todos estos años, empezando por Enrique Cuscó, mi amigo de toda la vida, quien me apoyó en un momento muy difícil. A mi querido Jaime Ross, quien siempre ha sido mi bastón las veces que lo he necesitado. A Antonio Serfaty, un caballero en toda la extensión de la palabra y a Yohara Paredes, mi súper gerente de producción. También a todos quienes, de una manera u otra, hicieron grato mi transitar por la radio. Son muchos, y no los nombro porque no quiero dejar a nadie por fuera. Gracias por brindarme la oportunidad de compartir mi pasión por la cultura y las artes a través de las ondas hertzianas y por permitirme llegar a tantos hogares a lo largo y ancho del país.

‌Un especial y sentido mensaje de gratitud a la periodista Mayte Navarro, Madame Glamour, quien durante dieciséis años (porque su sección empezó cuando yo estaba en 90.3 FM) me ha acompañado en el “recreíto”, como ella lo llama, un oasis que nos transportaba a otros lugares y modos de vida diferentes, el de la realeza europea, y que permitió a cientos de miles de personas desconectarse por unos minutos de la dura realidad que vivimos en Venezuela. Admiro su profesionalismo, su responsabilidad y su elegancia al comunicar. Querida Mayte, hago votos por muchos años más juntas.

‌A mis clientes, por haber confiado en mí tantos años. Ha sido un honor ser su voz y su imagen.

Pero, sobre todo, quiero agradecer de todo corazón a ustedes, queridos oyentes, por haberme acompañado en este viaje radiofónico. Gracias por sintonizarme cada fin de semana, por sus mensajes de apoyo, por sus críticas constructivas y por su fidelidad a lo largo de todos estos años. Han sido ustedes, con su cariño y su complicidad, los que han hecho de este programa un espacio único y especial.

‌A partir de ahora, iniciaré una nueva etapa en Unión Radio Cultural, 90.3 FM, de la mano de María Alejandra López. Vuelvo a mi casa original, desde donde espero seguir apoyando y difundiendo las diversas manifestaciones culturales con la misma pasión y dedicación de siempre. Sé que será un reto emocionante y estoy segura de que contaré con su compañía y su apoyo en esta nueva aventura. Les haremos saber cuándo y cómo comienza esta nueva fase. Mientras tanto, continuaré transmitiendo mi programa a través de mi cuenta de Instagram, \@cjaimesb, y a través de la de Mayte Navarro, \@mainav. Los invito a seguirnos y a continuar escuchando las buenas noticias que tenemos para ustedes.

‌Gracias de nuevo, de todo corazón, por haber sido parte de este hermoso trayecto en mi carrera como comunicadora. Espero seguir contando con su cariño y seguir siendo compinches en el nuevo trecho que estamos por comenzar juntos. ¡Hasta siempre, queridos oyentes!

‌Con todo mi cariño,

‌Carolina

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí