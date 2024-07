RETACITOS #21Jul

- Publicidad -

Ahora más que nunca continúan las carreritas del Gobierno, quien pretende en una semana, tratar de resolver los problemas que no ha podido solventar a lo largo de los 26 años del chavismo y menos durante el periodo del inquilino temporal del palacio de misia Jacinta, quien además de la fuerte arremetida contra los dirigentes de la oposición, ya no encuentra que hacer para tratar de mantenerse en el poder, a pesar del rechazo de casi el 85% de la población, de acuerdo con los resultados de las últimas encuestas, toda vez que los errores cometidos por el régimen como el acoso, la persecución y la detención de dirigentes de la oposición, han contribuido a fortalecer su posición. La última denuncia de MCM tiene que ver con la desaparición forzosa de su jefe de seguridad, (MA) lo cual resulta de una gravedad superlativa, tomando en consideración, que es la persona que se ocupa directamente de proteger a la principal líder de la oposición, evitando que sufra cualquier percance, lo que no le interesa para nada al gobierno, quien debe ser el principal interesado que no la pique ni siquiera una avispa, en las giras que está realizando por todo el territorio nacional y donde ha demostrado que llegará hasta el final, porque ni las alcabalas, ni la rotura de vías, ni la tranca de los puentes, ni la agresión de los enviados, ha podido detenerla en su camino por la vía electoral, sin violencia, pero si defendiendo su posición con mucha firmeza. Por supuesto que una cosa que ha llamado poderosamente la atención, es que estando en territorio venezolano, representantes de organizaciones como la ONU, se siga arremetiendo en su presencia contra la oposición, cuando apenas estamos a una semana escasa para el proceso de elecciones, suponemos que todos estos desafueros del oficialismo están siendo observados y registrados por los observadores internacionales, en sus respectivos informes. Solamente el Foro Penal habría reportado la detención arbitraria de 102 de personas vinculadas con MCM.

Los resultados dados a conocer durante el encuentro Prospectiva Venezuela 2024-II Semestre realizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, por la encuestadora Delphos de Félix Seijas, una de las más serias del país cuando revela que Edmundo González tiene una intención de voto de 59,1% contra 24,6 de su contendor cuando apenas falta una semana para las elecciones resulta bastante esperanzador, por supuesto si al régimen no se le ocurre, de acuerdo a estas expectativas que son reales y no ficticias, cambiar las reglas del juego, con lo cual quedaría muy mal parado no solamente a nivel nacional, sino en el ámbito de la comunidad internacional que mantendría su desconocimiento con todas las consecuencias que esto implica. Félix Seijas, director de Delphos, explicó que, de las 1.200 personas consultadas, 30,6% se autodefinió como chavista, 40% de la oposición y 29,5% dijo no estar en ningún bando. Agregó que 71,3% de la muestra piensa que es necesario o muy necesario un cambio de gobierno; 63% considera que la capacidad real de lograr dicho objetivo está en “nosotros mismos” (los ciudadanos), y para 86,9% a ese cambio se llega votando en la elección. En cuanto a la probabilidad de ir a votar como variable sintética, se tiene que es alta para 48,2% de la muestra; 25,5% media alta y 23,5% moderada. El potencial actual de ir a votar es de 53,7% (aproximadamente 9,1 millones de personas), que, si se le suman los 4 millones del grupo de moderados, totaliza 13,1 millones de votantes (77,1% del padrón electoral publicado por el CNE). Vale la pena destacar que 33% de quienes contestaron el cuestionario se mostraron muy dispuestos a regresar a su centro electoral para participar como testigos en el conteo de votos, de tal manera que de acuerdo con estas cifras que se diferencian de aquellas que bailan al son que le toquen, las expectativas son favorables.

A esto se agrega el llamado hecho por Fedecámaras, con motivo de cumplir sus 80 años de actividades, con respecto a las elecciones del 28J. En primer lugar aclara que la federación es un organismo político, pero no partidista, que el mismo lo integra tanto la gran empresa como la mínima fábrica que está en un pueblo inhóspito del interior del país, pero en cuanto al proceso de elecciones que concluirá el 28 de julio, admite que tienen muy buena relación con la oposición, pero también con el gobierno, por lo tanto le pide al país mucha confianza, vamos definir nuestras diferencias en este proceso electoral, pero eso si en paz, que cada quien defienda sus opiniones, que cada quien vaya a votar y de nuevo vuelve a llamar, si tiene alguna diferencia, la única manera que tiene para decidir es votando, vaya y vote, defina, si le gusta un modelo o una propuesta, vote por esa propuesta, pero en paz, los venezolanos necesitamos paz, nosotros tenemos que exigir a cada uno de los actores políticos que están participando en este proceso, la madurez y la responsabilidad que tienen de entre todos, que al final haya un acuerdo nacional , no es imponer una cosa sobre la otra, porque vamos a volver a lo mismo, es buscar un punto de encuentro para que de forma en común, en paz, en sentido de dejar a un lado las diferencias y pensar en Venezuela, ustedes tienen la obligación de pensar en Venezuela desde cada una de sus opciones, así que vamos todos con alegría, con simpatía y llevemos a la familia entera, usted se lleva a su mamá, a su papá a esta fiesta democrática a expresar su opinión, saque su tiempo . no se queje después, si usted no sale a opinar junto al país, vaya y acuda a su centro de votación, se va a sentir bien después que cumpla con su deber, todos estamos poniendo nuestro granito de arena al ir a participar en ese evento, vote por quien usted quiera pero vaya y participe, esta es una fiesta electoral donde cada venezolano, si Dios quiere, y hay ese espíritu, de que queremos ser ese conducto al que las diferente partes son adversarios, tengan un acuerdo mínimo por los venezolanos, esperamos que haya madurez mínima para que haya puntos de encuentros, para que al final de esa fiesta, no se vean perseguidos ni acusados, ni buscados, y que se reconozca aquel que gane, de ahí no queremos que todo se lleve ´por un solo lado, sino que salga un sentido de unidad del país, pero todo en santa paz. Dios lo oiga y algún ángel diga amén.

Realmente escandaloso lo ocurrido el pasado miércoles en Barquisimeto, cuando fueron vandalizadas las dos camionetas donde se moviliza la líder de la oposición María Corina machado y su equipo, en una acción que demuestra el grado de desesperación que hay en el seno del gobierno, así como la poca madurez política que tiene quien aspira a mantenerse en el poder ante la expectativa de que en unos días puede estar fuera del mismo. Machado denuncia que funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado la vinieron siguiendo hasta el lugar donde pasó la noche, que es una urbanización privada, donde hay vigilancia permanente. Las camionetas fueron pintadas rechazando el bloqueo, pero además a uno de los vehículos le quitaron el tapón del Carter y le botaron todo el aceite, mientras que a otra camioneta le cortaron las mangueras de los frenos, en una acción que ha sido calificada como un atentado contra MCM y su equipo. Los medios de comunicación regionales y nacionales se hicieron eco de la información, pero intentamos conocer la posición del Ministerio Público, pero al parecer quisiéramos suponer que no les había llegado la información, por cuando no había ningún pronunciamiento del titular de esta dependencia. Cuando apenas faltan unos pocos días para las elecciones y ya se está llegando a estos extremos de atentar contra la vida de las personas que participan en el proceso, la lectura inmediata es que están jugando al miedo, a la violencia y a pretender desviar a la oposición del camino electoral de los votos, pero a estas alturas del país es imposible que puedan lograrlo. En todo caso, no hay ninguna duda que el pueblo cuida las figuras de MCM y de Edmundo González Urrutia, al igual que San Miguel Arcangel y su equipo.

Crisis del agua en el municipio Torres. A pesar de poseer dos inmensas represas full de agua, la ciudad de Carora y sus caseríos que dependen de las aducciones de Los Quediches y Atarigua (Ricardo Meléndez Silva), están pasando las de Caín, carecen del servicio del vital líquido. Es impresionante ver en sectores de la carretera Lara Zulia, fincas totalmente inundadas debido a las grandes filtraciones que se generan en la tubería de Los Quediches, dejando sin agua a un 75 por ciento de la población que depende de esa represa. Mientras el resto de la población depende del suministro de la represa Atarigua, donde se evidencian grandes fallas, presenta filtraciones, aunado a una falta de distribución afectando a comunidades con fallas de servicio qué sobrepasan los 40 días sin una gota de agua. Debido a esta situación y donde nadie explica las verdaderas causas del problema las comunidades afectadas han convocado asambleas para exponer la falta de agua y buscar soluciones. La comunidad de Antonio José de Sucre convocó a todos sus habitantes para una asamblea con autoridades de Hidrolara, donde establecieron mesas técnicas para buscar opciones, sin embargo a pesar de que hace más de 15 dias de esta reunión Hidrolara no ha hecho acto de presencia. Esta semana la asamblea fue convocada en la urb. Juan Jacinto Lara, donde los presentes expresaron qué jamás habían tenido tantos días sin agua y que este problema se ha agudizado desde hace 4 meses atrás, y que rechazan de manera contundente que se cause un problema a estos sectores (Juan Jacinto Lara y Antonio José de Sucre), para tratar de solucionar la falla en el sector de Calicanto. La, asamblea se desarrolló entre dimes y diretes entre los presentes y un representante de la prefectura, un ex concejal y dirigente del Psuv, quien pretendió suprimir y callar las voces de representantes de sectores adyacentes que también son afectados por la falla de servicio.

Este «representante» del prefecto pretendía dirigir la reunión y callar las voces de muchos, entre estas la mayoría damas que reclamaban por una respuesta, la cual nunca fue concisa ni precisa, dejando en entredicho que el supuesto personal técnico de Hidrolara presente desconoce el funcionamiento de los sistemas, que van a las comunidades con el solo fin de ofrecer soluciones salomónicas e inexistentes en la realidad, pero que ahora la prefectura pretenda amedrentar las voces de las comunidades es un abuso, más cuando este «representante del prefecto» trato de actuar como cualquier malandro de poca monta, expresando en varias oportunidades que él era de La Osa, (urb. Francisco Torres), mantuvo una actitud de enfrentamiento desde el primer momento, indicando que otros sectores presentes en la asamblea no podían exponer la situación que padecen, tratando de indicar que el actuaba como un juan charrasqueado, ocasionando la molestia entre muchos de los presentes, una dama le grito, a usted le falta calle, y la gente de La Osa, no meten miedo, ya ni siquiera quedan malandros en ese sector y si las cosas se van a solucionar de esa manera, le diré que soy de Coro y donde repugno amanezco y aquí no le comemos cuento a ningún funcionario que nos quiera amenazar, porque nosotros tenemos conocimiento amplio de lo que sucede y la Constitución nos da derechos y deberes, pero la situación del agua es un derecho humano y universal, y usted no puede pretender prohibir que expresemos nuestras necesidades, de igual manera hacen un llamado al Gobernador, revise quienes son sus funcionarios, y abóquese a la solución de este grave problema, porque no es justo, que por falta de un buen diseño de distribución estemos pasando tantas penurias.

Se abre el horizonte venezolano para ver la luz de un renacer de esperanzas en el que las mayorías representadas en un pueblo resteado espera el 28 de Julio para reafirmar el gran anhelo libertario a través del voto efectivo y masivo depositado en las urnas, que a través de los testigos electorales será custodiado y contado para sellar el triunfo popular. Extraordinario el esfuerzo de todos los actores en este proceso, muy en especial el de MCM y Edmundo González. De ella no cabe duda del coraje y valentía demostrado y comprobado y el candidato Edmundo González un compromiso innegable de desprendimiento y reconocimiento pleno de un pueblo esperanzado por el cambio necesario. Se humanizó la política al observar a lo largo y ancho de los caminos recorridos de asfalto y tierra venezolanos, rostros desesperados clamando justicia y libertad. No pudo la barbarie impedir el cumplimiento de las actividades programadas por el Comando VZLA, lo que logró fue colocar el punto de atención de todo el mundo para una épica histórica de una líder que catapultó el deseo participativo y masivo en cada concentración que se hicieron multitudinarias. De manera que hoy a una semana exacta del gran día veremos a todo un pueblo en la calle, rodeando con colas inmensas los centros electorales de Venezuela, cumpliendo con su derecho al voto para garantizar y sellar el triunfo de la gran mayoría popular. Dios bendiga al pueblo venezolano.

C O R T I C O S

Es de una irresponsabilidad inaudita, que no tiene nombre la advertencia que viene haciendo en sus intervenciones en la campaña electoral, el inquilino temporal de Miraflores, al señalar que si no ganan las elecciones “aquí puede venir un baño de sangre” o una “guerra civil”, cuando el discurso de la oposición ha sido de calma, cordura, de paz, de tranquilidad. Pero la intención de amenazar con el ejército, con la policía, no es otra que la de amedrentar, meter miedo para que la gente no salga a votar, sin darse cuenta que la gente perdió el miedo, sabe que se está jugando a Rosalinda y nadie lo va a detener. Solo en una mente calenturienta cabe pensar que la oposición de ganar va a entregar la Guayana Esequiba o va entregar los pozos petroleros a las transnacionales. La comunidad internacional debería pronunciarse porque esto de la guerra civil y el baño de sangre solamente lo ha planteado este personaje, ya que todos desean un cambio pero en paz y tranquilidad.

Insólito revelan que más de 50 personas que hace unas dos semanas se intoxicaron en una fiesta de graduación, indican que la posible razón, de acuerdo con los informes arrojados por las investigaciones, al parecer fue que un enorme Tuteque cayó en la olla donde hacía la comida y nadie dijo nada de este incidente y permitieron que el animal se cocinase junto con los demás productos, de allí que todas las personas que probaron esta comida, que al parecer fue la mayoría, sufrieran la intoxicación que los llevó hasta los centros asistenciales. Dicen que menos mal que el veneno del animal se diluyó en la inmensa olla de comida, ya que si hubiese sido en menor cantidad, tal vez algunos no lo estuvieran contando. La verdad que no les tocaba.

Cuentan que una joven señora fue al hospital Dr. Pastor Oropeza de Carora con su niña de apenas unos cuatro añitos, la cual se introdujo un pedacito de anime en una de sus fosas nasales, en el desespero y la incomodidad de la niña fueron atendidas por el personal de emergencia, los cuales al parecer no sabían cómo extraer el anime, ya que entre ellos todos se preguntaban que hacer o que pinza usar. Uno de los «médicos» presente se le ocurrió la genial idea de hacerle un lavado impulsando mucha agua, lo cual gracias Dios generó que el anime se fijará en la mucosidad de la fosa nasal no permitiendo el desplazamiento a sus pulmones, de haber ocurrido este evento de desplamiento hacia los pulmones sabrían estos «doctores» qué causaría la muerte de manera inmediata a la bebé, ¿Quién supervisa el trabajo de estos galenos?, es necesario que se le meta la lupa a la formación de estos «médicos», ya que no tratan con animales sino con seres humanos.

Bochornosa por decir lo menos la posición asumida por el señor Carlos Prosperi al irse con maleta y bolso a las huestes del inquilino de Miraflores cuya conducta siempre estuvo en entredicho desde el mismo momento de su proclamación por numerosos militantes del partido blanco. El personaje a decir de dirigentes adecos estaba «tocado» por influyentes directivos del régimen desde antes. No es casual que hoy día muestre el susodicho ex candidato ínfulas de opulencia al tener sociedad en un concesionario de vehículos italianos en Barquisimeto, información aportada en ésta misma Sección hace semanas atrás. Otro ejemplo que obliga a los partidos a realizar una total y exhaustiva revisión de cómo deben escogerse a sus representantes.

Insólito. Los representantes de la revolución, de acuerdo con audio que tenemos en nuestro poder, han advertido que les entregarán láminas de zinc no a todos los habitantes de Las Sábilas, sino a quienes las necesitan, pero esto si, el 28 los van a buscar para llevarlos de la mano para que voten por el inquilino temporal de Miraflores, ya que no se justifica que le entreguen “este beneficio”, léase bien, “ una tapa de zinc” para que luego vaya a votar en contra del oficialismo, porque estaría demostrando que no está de acuerdo con esta política, anunciando que se va a constituir un equipo de Contraloría de la Comuna, para chequear a los beneficiarios del Consejo Comunal. ¿Qué talco? Tapas de zinc, a cambio de votos., solo en revolución.

Por otra parte, algunas personas han denunciado que presuntos funcionarios del SEMAT se habrían apersonado en sus hogares, dizque en representación de la nueva madrina y del burgomaestre, con la finalidad de solicitarles información acerca de las principales necesidades en sus hogares, como electrodomésticos y medicinas, ofreciéndole a una vecina un colchón y esta rechazó las medicinas, recomendando que se las entregaran a otro beneficiario que las requería con mayor urgencia, de tal manera que andan desesperados buscando los votos en las UBCH, en las Comunas, en los Consejos Comunales, a cambio de prebendas y regalías para que voten el 28J por el oficialismo. Muchos están recibiendo los obsequios pero aseguran que el 28 votarán por Edmundo González. Todo esto circuló por audios en las redes.

Aseguran que desde los días en que Carmelina estaba en la gobernación el Instituto de Ferrocarriles le dio por cambiar de una manera errónea el curso naturales de la quebrada Tabre por debajo de los rieles del tren para aminorar el paso de las aguas hacia las Tres Topias al parecer en beneficio de un nuevo proyecto de la zona industrial de Pala vecino. El diseño y la ejecución del cambio de drenaje fueron caóticos. Las nuevas tuberías y los taludes se vinieron al suelo y desde entonces han pasado cuatro años, no hay paso de ferrocarril desde Yaritagua hacia Acarigua y lo que es más grave, no se han establecido responsabilidades sobre este año patrimonial, ya que redujeron de manera sensible el paso de las aguas y ahora, se va por la línea del tren hacia cercanas comunidades del estado Yaracuy, inundándolas. Para quienes no se ubican en la zona, esto está en El Mayal, a escasos 300 metros , al sur del caserío en el municipio Palavecino, revela quien responsablemente recuerda este caso.

Comentan en la esquina caliente de la plaza Ceciclio Zubillaga de Carora, que al parecer el perfecto alquiló dos locales comerciales de dos pisos, dizque para guardar una gran cantidad de juguetes afirma que de Superbigotes y de Barbicilita, siendo tanto el volumen que ocupan todos los espacios de ambos locales. Ahora los caroreños de a pie se preguntan ¿por que hasta este momento no han procedido a su entrega? ¿será que tienen miedo de la reacción de los niños o de los padres? Todo el mundo pensó que los entregarían durante la visita del personaje, pero al parecer, no se atrevieron.

Durante todos estos meses se pudieron observar muchas experiencias por parte de quienes tuvieron responsabilidades de campaña. Activistas trabajando con empeño y dedicación para llevar a puerto seguro la tarea encomendada por los diferentes Comandos de Campaña, lo que sin duda esa labor será reconocida por todos y al contrario habrá otros que con su malsana intención perturbadora y saboteo en todo momento impidiendo el sano desarrollo de actividades, también tendrán su ración de pueblo. Queda de modo impostergable la revisión profunda de los partidos políticos quienes serán escrutados por la realidad futura del quehacer político. Atrás quedará la triste y penosa conducta de la dirigencia procaz y pendenciera que tanto daño le hizo a la política larense y venezolana. No caben en ésta nueva realidad ésas inoperantes prácticas, por lo tanto no cabe duda que serán barridos para dar paso a la alegría, la decencia y el auténtico trabajo político lo que en resumen quedarán en el ostracismo producto de la cepillada de las rebeliones internas que se les avecinan.

Servicio Social. Hemos tenido conocimiento del gran y tenaz esfuerzo que viene realizando por salvar su vida la licenciada Mariela Campos quien padece de cáncer. La citada profesional de enfermería fue operada de su mama derecha en el mes de marzo y de acuerdo a la opinión de la médico oncóloga que la atiende, ha debido ya por razones criticas haber iniciado su tratamiento con las sesiones de radioterapia correspondientes. Es el drama que se vive lamentablemente en el país en donde los pacientes con tratamientos costosos no pueden ser asumidos por pacientes que no poseen los recursos económicos para cubrir los mismo. De éste caso en particular y con detalles tiene pleno conocimiento el doctor Javier Cabrera director de salud regional quien a través de su personal subalterno le informan a la paciente oncóloga que espere y espere por el tratamiento. Dios permita que ésa espera no llegue tarde, por lo que desde ésta tribuna le enviamos el pedimento al Gobernador del estado como a la nueva madrina de Lara para que sin más dilaciones le entreguen el tratamiento a la licenciada Mariela Campos, es de solidaria humanidad. Estaremos a través de ésta Sección muy pendiente del avance del caso.

Ésta semana vimos en el partido AD-R unas nuevas designaciones en cargos de la dirección nacional juramentos por HRA, hecho que para muchos causó sorpresa por hacerlo días antes del proceso electoral del 28J. Llamó la atención que el «Inefable» no se le observará en dicho acto, siendo el personaje el «rey del pescueceo» lo que sugiere lo que muchos «blancos» comentan que ha perdido el favor del «Turco» mayor y del «Turco» menor. Amanecerá y veremos.

Insólito recibimos a través de las redes sociales, denuncias de colegas periodistas internacionales que tenían la intención de venir a Venezuela para dar cobertura al proceso electoral; sin embargo, el gobierno al parecer les habría negado la visa y el permiso para ejercer en el territorio nacional, preocupando que supuestamente son varios los periodistas afectados y están elevando las denuncias ante los organismos internacionales. Ya le negaron la entrada a los veedores internacionales de la UE, ahora a periodistas de agencias internacionales de varias partes del mundo, ¿Qué están tramando? ¿A que le están temiendo? Allí les dejo esa inquietud al CNP, la denuncia circula por las redes.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

