Gobierno de Maduro impide a Alberto Fernández viajar como veedor electoral #24Jul

El expresidente argentino Alberto Fernández denunció que el gobierno de Nicolás Maduro lo excluyó como veedor de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de julio en Venezuela.

Según explicó, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela lo había convocado inicialmente para participar como veedor en el proceso electoral. Sin embargo, el gobierno venezolano le comunicó que no debía viajar y que debía desistir de cumplir con la tarea asignada.

La razón que le dieron fue que sus declaraciones públicas en un medio nacional generaban molestias y dudas sobre su imparcialidad. «Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral», dijo.

A pesar de considerar esta solicitud insólita, Fernández decidió no viajar para evitar cualquier interpretación errónea y cumplir con su rol como veedor electoral.

«Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral», destacó Fernández en sus redes sociales, donde también mostró la carta que le envió el CNE en su momento para ser observador internacional.

Aceptar los resultados de la elección

En una democracia, afirmó, «el que gana, gana y el que pierde, pierde», y tanto el oficialismo como la oposición deben aceptar el veredicto popular. Es importante destacar que un veedor electoral tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas durante el proceso electoral.

«Mi mayor deseo es que Venezuela, que en estos años fue asediada por amenazas de invasión y lastimada en su economía por un brutal bloqueo, pueda celebrar sus elecciones de manera transparente y que el veredicto popular sea respetado cualquiera sea el resultado», analizó el expresidente de Argentina.

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo.



En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió… pic.twitter.com/MAVkjCwJIS — Alberto Fernández (@alferdez) July 24, 2024

Declaraciones previas de Alberto Fernández

Fernández había confirmado su viaje a Venezuela para actuar como observador en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Fernández enfatizó que, en caso de que Nicolás Maduro pierda, deberá aceptar los resultados.

Antes de los comicios, Fernández se reunirá con líderes de la oposición para escuchar sus inquietudes. En una entrevista con Radio Con Vos, advirtió a Maduro sobre la importancia de aceptar una posible derrota, subrayando que «así es la democracia».

«Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar; como dijo Lula, el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien», fueron parte de sus palabras en una radio de Argentina.

