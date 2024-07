OPINIÓN El Balcón Urticante: La «Juana de Arco» venezolana #24Jul

- Publicidad -

Según la Historia Universal las mujeres más famosas fueron estas: MARIA: La madre de Jesucristo: ANA BOLENA: Reina; EMILIA PARDO BAZAN: escritora; MARIA CURIE: Científica; MATA HARI: Espía; VIRGINIA WOOLF: Escritora: DOLORES IBÁRRURI: Política: FRIDA KAHLO: Pintora; MARÍA CALLES: Soprano; TERESA CALCUTA: Misionera; EDITH PIAF: Cantante; INDIRA GANDHI: Política. La Historia Universal resalta a mujeres de otras épocas que también fueron muy famosas como HELENA DE TROYA quien tuvo una vida deslumbrante pero también muy trágica; fue una mujer muy hermosa de acuerdo al juicio de «La Manzana de la Discordia»: NEFERTITI: fue la esposa de Amenofis IV Gran Faraón de Egipto; EMMA LYON: Conocida como «Lady Hamilton» fue famosa por su belleza y por su valor en las luchas al lado de su esposo Williams Hamilton cuando fue Emperador de Inglaterra en Nápoles; CLEOPATRA: Última Reina de la Dinastía de Los Tolomeos, fue famosa por su deslumbrante belleza y por su carácter implacable contra sus enemigos.

Siglos después existieron mujeres valientes que lucharon con gran patriotismo por sus Patrias donde muchas de ellas ofrendaron sus vidas pagando de esa manera un precio muy alto para lograr la libertad de sus pueblos: POLICARPA SALAVARRIETA de Colombia, le decían «La Pola» y fue fusilada cuando tenía 22 años de edad al ser acusada como espía por los realistas: ROSA LUXEMBURGO de Alemania, murió cuando un servil y adulante soldado le destrozó el cráneo con la culata de un fusil en el pueblo de Zamosc; Doña JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ de México, fue una heroína durante las guerras de Independencia; MARIA GRAJALES de Cuba y GABRIELA MISTRAL de Chile también son resaltadas por la Historia Universal por su heroísmo en favor de sus Patrias. Aquí en VENEZUELA existieron mujeres que a través de la Historia son consideradas como heroínas de nuestra Independencia como: CECILIA MUJICA del Estado Yaracuy, era conocida como «La Mártir del Libertador»; ANA MARIA CAMPOS del Estado Zulia; LEONOR DE LA GUERRA del Estado Sucre, la India ANA SOTO del Estado Lara; JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ de La Guaira; CONSUELO FERNANDEZ del Estado Aragua; JUANA RAMIREZ del Estado Guárico; MANUELA SAENZ quien a pesar de ser ecuatoriana fue leal, fiel y consecuente con Simón Bolívar y siempre estuvo a su lado y por eso el propio Libertador la llamó como: «La Libertadora del Libertador»; TERESA DE LA PARRA y TERESA CARREÑO quienes dejaron un bello legado a la cultura venezolana; LUISA CÁCERES DE ARISMENDI a quien ni la cárcel ni la muerte de su hija la hicieron abandonar las luchas por la Independencia de Venezuela.

- Publicidad -

Uno de los relatos más hermosos y más impresionantes de la Historia Universal es el de «JUANA DE ARCO» quien fue una heroína francesa de gran valor y patriotismo, nacida en el año 1412 y de humilde origen campesino del cual siempre se sintió orgullosa. «JUANA DE ARCO» vio apariciones celestiales de «San Miguel» y de «Santa Catalina» quienes la incitaban a salvar a Francia ocupada por los Ingleses a quienes «JUANA DE ARCO» derrotó al frente de su poderoso ejército en Patay, liberando a Orleans y haciendo coronar como Rey a Carlos VII en Reims; puso sitio a París pero tuvo que renunciar por el propio Rey. «JUANA DE ARCO» fué traicionada y abandonada por sus propios amigos, cayendo en poder de sus enemigos quienes con mentiras y falsedades la acusaron y la declararon culpable de herejía y el Tribunal de la Inquisición la condenó y la sentenció a morir quemada en la hoguera en la Plaza Pública el día Sábado 30 de Junio del año 1431 y fué canonizada como Santa el día Martes 16 de Junio del año 1920 por su el Papa Benedicto XV.

En Venezuela desde comienzos del siglo XXI, la mujeres venezolanas han sido unas aguerridas y valientes gladiadoras enfrentándose contra quienes tutelados desde la Habana en Cuba han querido imponer en Venezuela un modelo comunista desahuciado y rechazado que ha fracasado en todo el mundo. Todas las luchas que han realizado las valientes y aguerridas mujeres venezolanas han sido vista en todo el mundo a través de internet.

Yo, Alí Ramón Delgado he leído la Historia Universal al revés y al derecho y en ninguna parte he visto que ha existido un gobierno eterno, ni siquiera El Imperio Romano fue eterno a pesar de que ha sido el más poderoso Imperio que ha existido en toda la historia. Los venezolanos estamos seguros que muy pronto llegará a Venezuela la verdadera Justicia y veremos a muchos «próceres» salir corriendo desesperados a buscar «agua bendita» porque saben que van a tener que responder y pagar muy caro por todo el mal que han hecho ya que sus delitos de lesa humanidad NUNCA PRESCRIBEN y ellos lo saben muy bien. Una de esas valientes y aguerridas venezolanas es MARÍA CORINA MACHADO a quien le mancillaron su honor y dignidad de mujer insultándola, ofendiéndola, violándola y agrediéndose físicamente. La destituyen arbitrariamente y sin ningún argumento de su curul como Diputada de la Asamblea Nacional donde había llegado por el voto popular obteniendo la votación más alta a nivel nacional. La acusaron de un supuesto magnicidio. Le hicieron un acoso y un hostigamiento constante de día y de noche. Después por miedo la inhabilitaron políticamente para que no pudiera ser nuevamente candidata a Diputada a la Asamblea Nacional porque sabían que su victoria iba a ser contundente, avasallante y aplastante.

Esa actitud de los enemigos de MARÍA CORINA MACHADO puso de manifiesto que ellos desconocen la existencia de «El Talmud Griego» que dice: «Dios creó a la mujer de la costilla del hombre (ADÁN) y no de los pies para ser pisoteada ni de la cabeza para ser superior, sino para ser igual; debajo del brazo para ser protegida y del lado del corazón para ser amada siempre; Cuidémonos de hacer llorar a la mujer porque Dios cuenta sus lágrimas una por una y castiga a quien hace llorar a la mujer». Finalmente MARIA CORINA MACHADO sabe que todo tiene un precio muy alto y si ese precio llegara a ser su propia vida, ella está dispuesta a ofrendarla para salvar a su Patria porque no desea que Venezuela caiga definitivamente en un Régimen comunista. MARIA CORINA MACHDO actualmente es el fenómeno político electoral del Siglo XXI. Por todo lo que he dicho en este escrito considero a MARIA CORINA MACHADO como…LA «JUANA DE ARCO» VENEZOLANA.

Alí Ramón Delgado

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí