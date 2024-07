VIDEO | Franco de Vita promueve el voto a favor de un cambio político: “Tú tienes la llave; tu voto es la llave” #25Jul

- Publicidad -

“Iba dándolo todo y nunca miraba a quién, así de generosa es la tierra que me vio nacer, iba abriendo las puertas a todo el que quería pasar, aquí no se pide nada, solo ganas de trabajar”, así comienza la canción “Aquí no se pide nada” del reconocido cantautor ítalovenezolano Franco de Vita, quien utilizó el audio con conmovedoras imágenes de la campaña electoral del candidato Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado.

El video fue compartido en sus cuentas en las redes sociales donde escribió: “Tú tienes la llave; tu voto es la llave”, con la finalidad de promover a la ciudadanía a votar a favor de un cambio político este próximo domingo 28 de julio en las elecciones presidenciales.

La canción la cual fue publicada hace 4 años, la adaptó en esta oportunidad con imágenes del clamor de un país que mantiene la fe, la esperanza, la ilusión y la convicción de un mejor futuro para sus ciudadanos dentro y fuera del país.

Felicidad y lágrimas es lo que reflejan los ciudadanos quienes reciben a María Corina Machado y Edmundo González en cada recorrido por el país.

“Aquí no se pide nada, aquí solo se pide que podamos vivir en paz”, es parte de la letra, propicia con las peticiones de un pueblo.

El audiovisual culmina con el siguiente texto: “Tu voto es tu idea, tu pensamiento tu razón, tu decisión, tu esperanza y tu futuro, tu voto es muy importante”.

Tú tienes la llave; tu voto es la llave. pic.twitter.com/CHIcac3Cyr — Franco De Vita (@FrancoDeVita) July 24, 2024

