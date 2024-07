VIDEO l Quiroga del Grupo IDEA: Les pido muevan a su gente, el voto es la oportunidad para devolver la libertad #26Jul

- Publicidad -

Jorge Tuto Quiroga expresidente de Bolivia e integrante de la comisión del Grupo IDEA quién vendría Venezuela, expresó desde el avión del cual los bajaron: “El régimen tiránico abusivo autoritario dice que este vuelo 2 -2 -3, no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez, no solo eso, el avión copa 2 -2 -2 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes”.

Por otra parte, reseñó que “el avión 2-5-1 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas, aquí en este avión tenemos 150 personas, tres aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a lo que están luchando en Venezuela, al gran Edmundo que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora, la libertadora”.

El ex presidente de Bolvia, @tutoquiroga expresó su solidaridad con los venezolanos que iban a bordo del avión que tuvieron que desalojar, para que pudiera despegar desde Panamá rumbo a Caracas… #noticias #eleccionesvenezuela pic.twitter.com/qWLEw6L4s9 — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) July 26, 2024

En este sentido, Tuto Quiroga en nombre de toda la comisión pidió al pueblo de Venezuela a que vayan a votar masivamente, a exigir el cierre de las mesas a la hora pautada, ya que “el voto es la oportunidad para devolver la libertad a la tierra del libertador”.

Aseguró que el domingo en horas de la noche desde donde se encuentren, estarán de pie y atentos a cantar con los ciudadanos el himno de Venezuela “con más significado que nunca, gloria al bravo pueblo que este domingo el yugo va a lanzar con María Corina y Edmundo, fuerza a Venezuela, Dios los bendiga”, dijo a los pasajeros del avión.

Diosdado Cabello sobre Grupo IDEA: “¿Ellos creen que aquí a Venezuela se entra así?

El representante del oficialismo, Diosdado Cabello, luego del comunicado del Grupo IDEA, aseguró en horas de la noche del miércoles 24 de julio, que si la delegación entra a Venezuela sin una invitación como observadores internacionales, serán expulsados de manera inmediata por las fuerzas de seguridad del Estado.

“¿Ellos creen que aquí a Venezuela se entra así? Y que nosotros, cuando ellos lleguen, ¿nosotros nos vamos a asustar? Si usted no está invitado a una fiesta, ¿Qué les dicen?”, se preguntó Cabello durante una transmisión en su programa de televisión.

“No están invitados, son showseros, ellos creen que, con esto, nosotros vamos a salir ‘ay, si se presentan en el aeropuerto…’ ¡Los expulsamos, los expulsamos, no hay problema!”, aseguró Cabello.

