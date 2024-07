En Tamaca: Hasta 12 horas esperando para ejercer el derecho al voto por fallas técnicas #28Jul

- Publicidad -

Los electores de la mesa uno en el centro de votación Colegio Manuel Carlos Piar no han podido votar desde que inició el proceso electoral, debido a la avería de la máquina.



Los afectados han esperado desde las 6:00 AM y hasta el final de la tarde no le han brindado una solución efectiva para el desperfecto técnico. Aseguran que han transcurrido 12 horas y desean votar.



Una electora que se encontraba a la espera comentó a El Impulso que desde temprano el proceso en otras mesas fue muy lento, incluso comenta que les comunicaban que «debían esperar que la máquina descansara»



Comentó que aproximadamente a las 4:00 PM sustituyeron la máquina, sin embargo, la nueva máquina no reconocía las huellas dactilares de los ciudadanos, manteniendo la lentitud en el proceso.

Se pudo conocer que a las afueras del centro de votación había presencia de varios sujetos vestidos de negro e identificados como presuntos colectivos.

