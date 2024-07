Brian Nichols rechaza llamados del chavismo para detener a líderes opositores venezolanos #30Jul

- Publicidad -

El martes, Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, rechazó enérgicamente los llamados de figuras del oficialismo para la detención de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, los líderes de la oposición en Venezuela.

Nichols utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que denunció esta situación, argumentando que «los venezolanos tienen el derecho constitucional de expresar sus opiniones libremente y sin represalias» y que las acciones para detener o arrestar a miembros de la oposición democrática muestran la falta de pruebas que respalden las afirmaciones electorales de Maduro, lo que lleva al recurso de la represión.

«Rechazamos los llamados de Maduro y su círculo íntimo para que se arresten a los líderes de la oposición venezolana Edmundo González y María Corina Machado», puntualizó.

@WHAAsstSecty: Rechazamos los llamados de Maduro y su círculo íntimo para que se arresten a los líderes de la oposición venezolana @EdmundoGU y @MariaCorinaYA. Los venezolanos tienen el derecho constitucional de expresar sus opiniones libremente y sin represalias. Acciones para… https://t.co/6MVR9mhima — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) July 31, 2024

Declaración en respuesta a Jorge Rodríguez

La declaración de Nichols surge como respuesta a un discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien denunció a los líderes de oposición María Corina Machado y Edmundo González por las manifestaciones del 29 de julio, calificándolas de hechos violentos y exigiendo que sean encarcelados.

Rodríguez acusó a los dirigentes de incitar a las manifestaciones y de presuntamente pagar para que se llevaran a cabo, señalándolos como aquellos que les dieron órdenes y pagaron a las manifestantes.

«Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia porque el es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela», acusó la figura del oficialismo.

