OPINIÓN Reflexiones en Positivo: La autoestima, la voluntad supera muchos títulos #1Ago

Se comenta que el pragmatismo es más poderoso que la suerte y siempre vence la suerte, en esa si como que estoy un poco de acuerdo, porque si una persona por muy pragmático que sea no acompaña esta actitud con teorías e ideas, más horas de trabajo asumiéndola como una bendición de Dios y se suma a los cómodos en exageración ahí no hay nada, de esos dos elementos que valgan y para nadie es un secreto que en cada momento hay que aumentar la autoestima, vivir y convivir con ello, por la prosperidad y buena salud para que el trabajo le permita de todo, el que bendice el trabajo y ama el tener compromiso por su valía, su creatividad, aunque estemos consciente de que el dinero no lo es todo, pero también sabemos que es mucho lo que ayuda ; hace poco me leí la biografía de «Los 16 Hombres más ricos del mundo”, el 97 por ciento ha sido a fuerza del trabajo y esfuerzo, nada fácil; el más rico de ellos nunca fue un destacado estudiante, lo contrario fue rechazado de varias universidades por no tener dominio en lo que debía aprender, aun hoy siendo el más adinerado del planeta, su horario de trabajo es de (100) cien horas semanales, se lee un promedio de 40 libros al mes, hace ejercicios, pone mucha atención a la madre, esposa y dos hijos y jamás pone excusas, por eso la autoestima, la voluntad supera muchos títulos.

Se dice que la modestia es la falsa virtud de lo que no tienen otra, eso se me hace un poco difícil de creer, porque grandes personalidades del mundo que han sido parte de la historia es porque su talento y modestia son su tarjeta de presentación, que los han llevado a la gloria, han sido un gran valor agregado a la historia, al mundo, a la paz y a la decencia como una contribución a la ética, a la paz mundial y al bienestar general, acompañados de ideas constructivas y no destructivas, aportando sus talentos, sabidurías sin ningún egoísmo ni interés pecuniarios, como lo fueron venezolanos y Andrés Bello, por nombrar dos, ese es el mundo que debíamos tener y que todos nos merecemos y no un mundo convulsionado en pleno pleito, donde nadie es conforme con lo que son elegidos y privilegiados, con la esperanza de que todo salga bien y resultan ser unos busca pleitos, inconformes con lo tanto que tienen y queriendo apropiarse de las bondades y riquezas de otras naciones, como condenar a la gente de paz, a vivir una permanente incertidumbre o perturbación con ese infrenable espíritu de guerrero y guapetón como es el caso de Rusia una potencia mundial pero el señor presidente que está dotado de lo antes dicho no está feliz, ni mucho menos conforme con todo el potencial que maneja a su gusto y con una elección a su gusto, creo que hasta el año 36 cuando ya su edad no le permita luchar con esos menesteres como si fuese un rey.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

