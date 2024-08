VIDEO | Periodista denuncia que la FVF pide a sus jugadores borrar mensajes sobre la situación de Venezuela #1Ago

- Publicidad -

El periodista deportivo Daniel Nohra, en un video publicado en su cuenta @cantogoles en redes sociales, denunció que la Federación Venezolana de Fútbol (@fvf_oficial) presiona a jugadores de La Vinotinto para que eliminen de sus cuentas personales, mensajes alusivos a los acontecimientos ocurridos en el país tras los resultados anunciados por el CNE de las elecciones presidenciales de Venezuela.

“Hemos celebrado como algunos jugadores de La Vinotinto han publicado mensajes denunciando el fraude electoral y posicionándose del lado de la gente que está en las calles de Venezuela exigiendo justicia y me parece un acto muy valiente”, expresa el periodista en el audiovisual.

Tengo algo que decir:



De los jugadores de la Vinotinto manifestándose, las prioridades de Jorge Giménez y las decisiones que tiene que tomar Batista.



🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/CoWEZkr791 — Daniel Nohra (@cantogoles) July 31, 2024

Denuncia

A su vez, sentencia que así como celebra esa valentía, también denuncia “la cobardía de una Federación Venezolana de Fútbol que ya los ha llamado y les ha pedido que borren los mensajes y que no publiquen más”.

Nohra explica que Jorge Jimenez, quien preside la federación es “abiertamente madurista, chavista y que evidentemente prioriza lo suyo por sobre los jugadores porque los pone en una situación muy incómoda y es injusto.

Los jugadores son quienes representan

Puntualizó que son los jugadores quienes representan al país dignamente en las canchas, no ningún directivo. “Los jugadores son libres de decir lo que ellos quieran. Y si usted cree que no, porque política y deporte no se mezclan, que no estoy de acuerdo porque están bastante mezclados, déjenme decirles que en Venezuela desde hace rato esto dejó de tratarse de política».

El periodista deportivo indicó que se acabaron las medias tintas, “y qué bueno que algunos jugadores lo hayan entendido, ojalá se sumen más”. Por lo que finalizó diciendo que no es justo que los destacados futbolistas sean puestos en una situación incómoda donde sus carros estén en riesgo.

Convocatoria

Nohra afirmó: “A finales de agosto tiene que venir una convocatoria para la eliminatoria que se va a reanudar en septiembre, y ojalá que en la lista estén los que tienen que estar, sin importar cuál haya sido el mensaje que hayan publicado por los últimos días”.

