OPINIÓN Diarios Electivos: Paisaje para Ciegos (Parte 3) #5Ago

“Pienso que todos estamos ciegos…

…Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran”.

“Cuantos ciegos serán necesarios para hacer una ceguera”.

José Saramago.

“La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil,

…que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse”.

Ernesto Sábato.

“Y así es como los que nos iluminan, son los ciegos”.

“El problema de la realidad no se enfrenta con suspiros”.

“Me basta mirarte para saber que con vos me voy a empapar el alma”.

“Así es como alguien, sin saberlo, llega a mostrarte irrefutablemente…

…un camino que, por su parte, sería incapaz de seguir”.

“Como no sabía disimular, me di cuenta que para verte como yo quería,

…tenía que cerrar los ojos”.

Julio Cortázar.

Ciego frente al espejo

¡Aló! ¿Juan, Mamá sigue desmayada? Me dijo Edgar que no soportó el notición que, Mas-dudo robó el poder de Miraflores a la brava en complot con el ente electoral y amenazó a tutilimundi de fascista, criminalizando la protesta pacífica y democrática como si un acto agresivo contra la república, y un golpe de estado desde Washington. Lo que no se creen ni sus abogados, así como la gente no cree en las actas falseadas con tinta china de los pícaros hermanos rock–dríguez del show de rock electoral falso, amén de las actas de totalización sin publicar del ente oficial, en la web, ¿fiador? de los comicios del 28 de Julio en Venezuela.

Sor Corina y Don Mundo, están enconchados. Mamá, al oír lo del enconche, flaqueó, pensando que iba a pasar un infortunio con toda la familia en Chacao protestando al tirano banderas, por la no divulgación del total de actas reales transmitidas… ¿Acta cuándo nos vas a tapar? ¡Si cantas bingo, muestra el cartón!, gritan en los círculos de las protestas en todas partes del país, máxime en los barrios, y no solo en las clases medias, como podría pensarse.

Vista de Águila (o Eagle View).

Te lo dije panita. Mi gallo pinto no pierde. Se veía venir. Nosotros somos el pueblo y el pueblo siempre tiene la razón, incluso si se justifica una trampita para salvar el pellejo de los que nos quieren guindar por las metras. Y parece que es buena parte del mismo. El gallo tuvo que botar a medio Coño Sur, si quería mantenerse en el mando. La junta militar leal al proceso espurio, no le falló al gallo que, locuaz gritaba al pueblo que los amaba, que no los dejaría solo y lo que quería insinuar era que, chequera mata galán, así como acta mata voto.

Ahora tenemos que irnos al galpón donde el Dios-que-dado y el dúo caradura, dan los últimos retoques a las actas que certifican la victoria del Mas–dudo. Nosotros nos toca estar pegados al balcón del pueblo, y junto con las milicias, salirle al paso a los mariacorinos y edmundinos que intenten andar por ahí, y correrlos muy amables, a machete. Mejor que sean la guardia que dispara primero y luego pregunta, y ni hablar de los colectivos, echando plomo, sin mirar a quien, como un Miguel Ángel Landa, cualquiera, pero sabiendo por qué.

Mr. Magoo en Mira-Flores.

A esta hora deberíamos tener las actas en la página oficial del partido. No veo nada en mi despacho que pueda mirar. Estoy a ciegas dentro de mis propias paredes. Para qué les pago, si no saben interesar al jefe. Malagradecidos. Y cuidado con los subordinados. Hay que darles más bonos y regalías, no vaya a ser que le den por ir a comprar queso y queden enquesados por los precios de los bienes a sus anchas, y aspiren la insurrección de la tropa.

Estoy rodeado por fascistas desde los cinco puntos cardinales. Esta multiplicación de Pipes, perdón de Pranes, me ha quebrantado. Habrá que cambiar, hasta la forma de andar, sobre todo de los que queden luego que mande plomo del bueno con las fuerzas del orden.

Reos de la Nocturnidad.

Dilia, tráeme té de camomila porque los mexicanos, brasileños, caliches y argentinos, me tiene el estómago revuelto. Obrador no me está obrando a gusto. Da Silva, ya no chifla a favor, y para colmo de males, no tenemos a la piba Cristina para buscar una salida. Ni al vecino zurdo Caliche que ahora se metió a acróbata. Porque, qué haríamos sin el argentinito que todos llevamos por dentro y el jíbaro que todos llevamos por fuera. Lo que los lamas llaman ego. Dejaríamos de joder, y nos joderían de verdad. Y a los robo-ilusión-arios que no nos agarren vivos, sino con la rodilla llena de tierra de tanto buscar cómo escaparle a la ley.

Como hace falta mico-mandante galáctico, el gran Buz Light criollo conmigo, el señor de los cinco putos cardenales y los Pranes-Penes, usando las tablas de multiplicar siempre a beneficio conforme y sacando mal la cuenta a favor. Así somos generosos los villanos del régimen sisando la soberanía popular con esa soberana forma de pasarse por el forro los votos verdaderos del 28 de Julio´24, 100 % publicados en actas verificables en la página de la MUD. Gringos, Comunidad Europea, ONU, OEA, mundo en general, ya están al tanto. Los únicos que no lo están, son todas esas cúpulas que no pueden apelar a la quinta enmienda.

El arquitecto llegó a la solución, viendo con ojos de ciego, que una cosa es la verdad y otra muy distinta la realidad. Un augusto científico aseguró…hemos descubierto la verdad y la verdad no tiene sentido. El arquitecto entendió al fin, que una verdad es la del gobierno y otra muy distinta, la del soberano, pero la realidad es una sola: Ganó sobrado, Don Mundo. Y así, cayó la tarde, y fuimos a casa como reos de nocturnidad, pero vivos y sabiendo quién es el verdadero presidente de la República de Venezuela, y no Venezo-landria, donde reúne el epíteto Bolivariana, en menoscabo de la memoria inmortal del epónimo Libertador de América y héroe de parte de la independencia sudamericana. Tiene razón el gallo al decir que Venezuela es de los venezolanos, pero eso se le devolvió como bumerang al déspota, y lo dejó empecinado y solo, en ese paisaje para ciegos, como crónica de una muerte avisada.

Marcantonio Faillace Carreño

