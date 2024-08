OPINIÓN Picapedrero: De las estatuas de Guzmán a Chávez #5Ago

- Publicidad -

Se ha dicho, que serían los egipcios los primeros escultores del mundo y de ello dan fe sus pirámides, pero no es de negar que, el hombre quiso siempre plasmar su imagen sin pensar que Dios la había hecho a su “semejanza”. A partir de entonces los romanos esculpieron a sus Emperadores a extremos de considerar como delito, “Crimen de Majestatis” destruir una estatua u ofendieren y desde entonces, el mundo se pobló de estatuas. El mismísimo Vaticano, en un inmenso museo de Santo y Papas, a pesar del mandato de no adorarlos y Venezuela no podía ser la excepción desde que Antonio Guamán Blanco, erigiera la primera ecuestre al Libertador Simón Bolívar. Nunca se imaginó, el negoción que hubiera hecho, montando esa réplica en cada pueblo de Venezuela, porque él solo pensó que sus dos primeras estatuas se multiplicarían ¡crasa decepción! Cuando no solo las tumbaron los estudiantes en la Caracas de 1896, sino que la bautizaron como “El Saludante” y “El Maganzón”. 146 años después, el ciudadano Hugo Chávez Frías especie de «alter ego” de Guzmán Blanco se mostraría como redentor de Venezuela, edificando su culto que honrará, al instaurado personalismo republicano y a su muerte, las estatuas no se hicieron esperar con las mismas poses de “El Ecuestre” y “El Saludante” con sus atuendos militares hasta que turbas enfurecidas, cuales vengadores del vengador las ha derribado y su bronce fundido para cualquier cosa.

De estatuas no somos adversarios. Hombre o mujer, se merecen ser esculpidos. Es impresionante observar la Venus de Milo, “Cristo crucificado”, “La Piedad de Miguel Ángel”, Lincoln en su Memorial, la de “La Libertad” en Nueva York y que no decir del “El Ejército de terracota” soldados, caballos y carros, en tamaño real, que se depositaron alrededor del gran mausoleo de Shi Huangdi, primer emperador de China, ¡claro esta¡ solo que debieran corresponder a la posteridad erigirlos y no al beneficiario de favores recibidos con apropiaciones indebidas, propio de esotéricas alabanzas, injustificadas en la era de la Inteligencia Artificial. A tal intensidad ha llegado la cursilería chavista, que fue sepultado en el antiguo Museo Militar de Caracas, donde no por casualidad se enconchó, la noche de su frustrada intentona golpista de 1992 y a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, sede del poder venezolano al que no llegó, estando tan cerca, justificándolo con un “Por ahora”.

Aquel culto, hoy en los altares de brujos de toda especie, adornados con velas, tabacos e incienso, se invoca el espíritu del “Comandante eterno” que comenzaría, cuando Fidel Castro dijera que la casa donde naciera Chávez se convertiría en un santuario, por supuesto, ya estaba convencido de su ego, que a conciencia había que estimular y lo que no le quito el sueño al cubano, dejando escrito, no aceptar estatuas de ningún tipo y sobre su tumba apenas se observa una inmensa piedra, como para que nadie remueva sus cenizas, que en las de Bolívar se propuso Chávez olfatear, con lo que se han tejido infinidades de especulaciones y ahora, el derribo de sus estatuas y el evidente deterioro de su legado con la espantosa crisis económica, política y social del país, por veinticinco años de “chavismo” como ideología hace aguas en el sentimiento popular que sin duda, Chávez supo cultivar, más no su heredero en el poder.

En fin, toda una historieta, que me hace recordar una foto inmensa de un tío que conservaba mi madre y quien al morir, nosotros sus hijos, nos repartimos detalles de su casa y cuando alguien preguntó ¿Quién se queda con la foto? Al unísono se escuchó – yo, yo tampoco – por lo que ahora me pregunto con tristeza ¿a qué basurero fue a dar la foto del tío?

Jorge Ramos Guerra

[email protected]

