OPINIÓN Las elecciones y la depresión (Parte II) #6Ago

“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que… prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”. 2Tim.4:1,2.

¿Por qué insistes en PRESENTAR UN PARALELISMO entre estas dos situaciones? La depresión y las elecciones del domingo 28 de Julio en Venezuela. Es la pregunta que un amable lector me ha hecho recientemente. Mi respuesta fue con otra pregunta también. ¿Quién se atreve a negar que un proceso eleccionario presidencial como el venezolano o en cualquier país del mundo genere un estado de estrés general? Quien lo niegue, definitivamente está separado de la realidad por cuanto así lo confirma un vistazo a las redes sociales. Es el termómetro que lo mide de manera eficaz. No es casualidad entonces que nuestro Dios sabiendo que esto sucedería a la humanidad y en este momento a los venezolanos, dejó claramente escrito las recomendaciones pertinentes. No es que Dios apoya los regímenes irresponsables, mentirosos, crueles o tramposos. Ellos rendirán cuenta a su debido tiempo de la responsabilidad que Dios le confirió para que gobernaran a la ciudadanía con equidad y verdadera justicia. De eso no hay la menor duda, por cuanta cada una de nuestras acciones, buenas o malas se llevan escritas en los libros del cielo, pero la paz en nuestros corazones es vital para la SALVACIÓN.

Si mis apreciados, para Dios es FUNDAMENTAL QUE VIVAMOS en paz con todos. Es parte de los beneficios para sus criaturas, para sus hijos y sobre todo para la predicación del Evangelio de Salvación con tranquilidad, constancia y dedicación. Por ello Dios en su inmensa sabiduría insta permanentemente a la humanidad a someterse a los gobernantes. Definitivamente estas recomendaciones son dedicadas en cada momento de la historia y durante el desarrollo de cualquier gobierno sea bueno regular o malo para la humanidad y de manera especial a nosotros, aquellos en quien ÉL ha puesto como lumbreras en el mundo, confiándole la responsabilidad de llevar el mensaje de Salvación a toda “ciudad, pueblo o nación” que tengamos en frente de nosotros. De allí el énfasis que coloca en sus palabras. “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que… prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2Tim.4:1,2. Así, Dios no quiere que sus instrumentos humanos desvíen “el norte” para el cual fueron llamados y no pierdan el tiempo en ningún período de la historia de la humanidad con diatribas políticas, por cuanto el tiempo se acaba y su venida a esta Tierra por Segunda vez es inminente.

¿Es acaso mentira que hoy día se ha extendido como una epidemia, encontrar hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes y sobre todo niños cargados de angustia? ¿Gente ansiosa, carente de sueño y asfixiada por el insomnio. Preocupadas por el futuro y su incertidumbre? Hay muchas personas decepcionadas, molestas e iracundas. ¿Es esto una exageración? ¡Pues no! Por eso ordena… “Sométase toda persona a las autoridades…” Rom.13:1. “Exhorto hagan rogativas…por los que están en autoridad porque esto agrada a Dios nuestro Señor…” Tim.2:1-3. “Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como superiores, y a los gobernadores… Porque esta es la voluntad de Dios” 1P.2: 14-15. Y así como esos versículos hay unos cuantos.

Pero también conseguimos una expresión lapidaria de Dios en cuanto los malos gobernantes. “Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, «Todos sus servidores serán impíos» Prov. 29:12. “El gobernante que se deja engañar para favorecer a los que tratan de agradarle con mentiras, muy pronto tendrá únicamente mentirosos en su servicio” D.B.A. ¿Cómo les parece?. Hasta el próximo ARTÍCULO Dios mediante.

William Amaro Gutiérrez

