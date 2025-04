OPINIÓN El Balcón Urticante: Elias Zambrano…»El Capitoste» de la lucha social #23Abr

- Publicidad -

Los líderes no se hacen ni se preparan ni se proyectan en las probetas de un laboratorio sino en el corazón y en el sentir de los pueblos y las comunidades donde la gente los reconoce como verdaderos líderes y Dirigentes sociales- La labor realizada en las comunidades por los líderes sociales será siempre reconocida por las comunidades quien los recompensará con un gran reconocimiento por la lucha realizada en beneficio de la comunidad. Un claro ejemplo es el Dirigente social y político Elias Zambrano en el Barrio «San José» quien durante todo el tiempo que se desempeñó como Presidente de la antigua Asociación de Vecinos de esta comunidad realizó un formidable e encomiable trabajo social en beneficio de los vecinos. Gracias al trabajo realizado por Elias Zambrano los habitantes de la carrera 2 entre las calles 3 y 7 del sector uno tenemos hoy el servicio de cloacas ya que este servicio no lo íbamos a tener por la inclinación del terreno. La lucha no fué fácil pero Elias Zambrano se fajó como los buenos guerreros, paro la comunidad, tranco las calles y se logró que se colocará la tubería de las cloacas en esta cuadra. Este servicio se lo debe esta comunidad a Elais Zambrano quien le puso el alma y el corazón a esta lucha.

Elias Zambrano también realizó una gran labor cuando fué Jefe Civil de la Parroquia Unión donde no se apoltronó en su silla de su oficina ya que andaba visitando todas las comunidades percatandose de los problemas y luego realizar gestiones ante los Organismos Públicos para que se solucionaran los problemas de las comunidades. Es una verdadera lástima que Elias Zambrano por motivo de enfermedad haya tenido que abandonar la lucha social porque las comunidades de la Parroquia Unión y principalmente las de el Barrio «San José» perdieron a un aguerrido y verdadero guerrero en la lucha social que se entregaba de lleno y a tiempo completo al trabajo vecinal sin mirar colores políticos ni religiones.

Actualmente Elias Zambrano cumple un estricto y riguroso tratamiento médico con reposo absoluto y debe cumplir perfectamente esa prescripción facultativa pero aun así colabora y asesora a las nuevas promociones de dirigentes que están asumiendo esa responsabilidad de la lucha social en nuestra comunidad. Una de las virtudes más admirables de Elias Zambrano es que nunca se da por vencido ya que aun enfermo y a pesar de su reposo médico ha logrado graduarse como TSU y pronto será INGENIERO lo cual es admirable en su persona. Él es profesor de Inglés y Francés y está retirado de la docencia pero no abandona sus estudios y ha logrado hacer realidad todas su metas trazadas. Es admirable cuando una persona lucha contra las adversidades como lo a hecho Elias Zambrano quien duelale a quien le duela, moléstese quien se moleste y enojese quien se enoje Elias Zambrano es y seguirá siendo por siempre el mejor Dirigente Social que ha tenido el Barrio «San José» y por eso se le considera como «El Capitoste» de la lucha social.

Alí Ramón Delgado

[email protected]

