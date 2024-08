VIDEO | Nicolás Maduro culpa a los Comanditos de tumbar estatuas de Chávez #6Ago

- Publicidad -

Este martes, Nicolás Maduro responsabilizó a los Comanditos de financiar “delincuentes” para tumbar estatuas del expresidente Hugo Chávez en distintos estados del país. La situación se registró el pasado 29 de julio al iniciarse las protestas ciudadanas contra los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En un acto con los abuelos, Maduro afirmó que antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a los ‘Comanditos’ les habían dado la orden de tumbar todas las estatuas de Chávez.

Según Maduro, “los delincuentes declararon: a mi me dijo el Comandito tal, la señora tal, me dió 200 dólares y me dijo: tú te llevas estas 15 personas, les pagas tanto y tumbas esa estatua que está ahí”, señaló sin especificar el origen de las declaraciones, ni la identidad de los responsables.

“La agarró con las estatuas de Chávez (…) a todos les dieron órdenes, el pueblo pudo salvar a tiempo varias estatuas de homenaje amoroso a Chávez”, afirmó Maduro.

En este sentido, Maduro reiteró que la orden fue dada antes de las elecciones y calificó las acciones como una “emboscada” contra las estatuas del expresidente y exigió que deben respetar al pueblo que respeta y ama a Chávez “como nosotros respetamos a todo el mundo”, aseguró Nicolás Maduro.

#EnVideo📹| Jefe de Estado @NicolasMaduro precisó que a los denominados "Comanditos" le dieron orden antes de las elecciones del #28Jul de tumbar todas las estatuas del Comandante Chávez.#ChaoWhatsApp pic.twitter.com/pA6bvWY6MJ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 6, 2024

Manifestantes derribaron estatua de Chávez

El pasado 29 de julio, una estatua del expresidente venezolano Hugo Chávez fue tumbada por un grupo de manifestantes en la avenida Chema Saher en Coro, estado Falcón. En una jornada marcada por las protestas en todo el país luego de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las elecciones presidenciales.

Un video que se difundió en redes sociales, evidencia cómo las personas utilizan mandarrias para derribar la estatua y después de lograr su cometido, celebran la caída.

Según reportes de medios locales y videos difundidos en las redes sociales, indican que las estatuas destruidas se encontraban los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico y La Guaira.

Un grupo de manifestantes tumbaron una estatua del expresidente venezolano Hugo Chávez en Coro, estado Falcón.



Video: Cortesía pic.twitter.com/LE8Ra4JvdF — Elimpulso.com (@elimpulsocom) July 29, 2024

