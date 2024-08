VIDEO | Monseñor Moronta: Un verdadero católico no persigue a sus hermanos #7Ago

- Publicidad -

“Si somos cristianos católicos, ciertamente seremos capaces de construir el amor en la verdad, sin caer en los extremismos de posiciones cerradas que descalifican a los que piensan de otras maneras”.

La frase: “…un verdadero católico no persigue a sus hermanos porque piensen de manera diversa inventando narrativas que no se corresponden con la realidad. Muchos de los jóvenes que han sido puestos presos no son terroristas».

Durante la homilía de la misa solemne en honor a los 414 años de la imagen del Santo Cristo de La Grita, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario del Valle Moronta invitó a construir en Venezuela el reino de justicia, paz, reconciliación, solidaridad, amor, y libertad, destacando que “el único dueño de la democracia es el pueblo, no los entes del gobierno ni de la oposición».

Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, durante la homilía de la misa solemne en honor a los 414 años de la imagen del Santo Cristo de La Grita, el martes 6 de agosto.

Subrayó el obispo que, el Cristo del Rostro Sereno tuvo una misión liberadora de la humanidad y destacó que la paz no se logra con acciones como la bomba de Hiroshima o con persecuciones hacia quienes piensan de forma diversa. «No, esa no es la paz auténtica», afirmó Moronta y agregó que la verdadera paz viene de Cristo para derribar todo muro de división existente para lograr la unión fraterna de todos.

Enfatizó que la auténtica paz no es la de las convenciones humanas o la del cese de los enfrentamientos armados entre los pueblos o las persecuciones hacia quienes la piensan de modo diverso a nosotros y manifestó su desacuerdo ante cualquier tipo de persecución.

«Solemos denunciar y manifestar nuestro desacuerdo cuando se construyen muros para separar a los pueblos o impedir que ingresen nuestros migrantes, pero nos olvidamos que también podemos edificar muros terribles para separar a quienes piensan de manera diversas o luchan por sus derechos», reflexionó Moronta y agregó que la paz de Cristo destruye la división y siembra la unidad aún en la diversidad.

Desde el santuario, la autoridad eclesiástica lamentó que «hay muchas personas perseguidas, sobre todo los jóvenes, por defender sus derechos e implementar la justicia» y recalcó que “un verdadero católico no persigue a sus hermanos porque piensen de manera diversa inventando narrativas que no se corresponden con la realidad. Muchos de los jóvenes que han sido puestos presos no son terroristas».

Sostuvo que “el evangelio establece que seremos juzgados por el amor manifestado a través de nuestros actos porque lo que le hagamos a nuestros hermanos se le hace al mismo Cristo”.

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal invitó a seguir el ejemplo de Jesucristo y ser capaces de perdonar a quien nos ofende. «No es fácil amar a los enemigos. Cualquiera que sea, de cualquier equipo, dijo y añadió que todos podemos experimentar sentimientos de rabia y resentimiento que nos conduce a la venganza y otros tipos.

