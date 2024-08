Javier Oropeza: Soy un demócrata a carta cabal y entiendo mi rol como alcalde del municipio Torres #7Ago

- Publicidad -

Luego que allanaran la vivienda de su mamá y la sede del diario El Caroreño, Javier Oropeza, alcalde del municipio Torres, aseguró que siempre ha actuado conforme a lo establecido en la ley y exigió respeto en el marco de la democracia.

A través de su cuenta en Instagram, Oropeza indicó que es un demócrata a carta cabal, comprometido con su rol como alcalde del municipio Torres.

“Siempre he actuado conforme a la ley, todos saben mi apego a ella, por eso me llama la atención la excesiva presencia policial frente a mi casa y la de mi señora madre en estos momentos. Soy un demócrata a carta cabal y entiendo mi rol como alcalde del municipio Torres. Mi permanente llamado al orden y respeto en el marco de la democracia. Por eso no entiendo esta actuación policial que es una forma de intimidar a mí familia”, expresó Oropeza a través de su cuenta en Instagram.

Es importante recordar que el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) allanó este miércoles 7 de agosto, no solo la vivienda de la mamá de Javier Oropeza sino también el diario El Caroreño.

Rechazan allanamiento

Esta acción violenta fue condenada por los dirigentes políticos de la región, entre ellos, el exparlamentario Pedro Pablo Alcántara, quién aseguró que esta medida se ejecutó sin la debida presentación de orden judicial.

“El objetivo de la organización perteneciente a la Policía Nacional es con el fin de detener al licenciado Javier Oropeza, alcalde del municipio Torres y editor del mencionado medio de comunicación, quien no ha cometido ningún delito. El Conas tiene la función de investigar casos de extorsión y secuestros, pero nada que ver con el derecho al libre pensamiento y a la libertad de expresión”, expresó.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodista (CNP) Lara, rechazó el allanamiento de la sede del diario El Caroreño por parte del CONAS y recordó a las autoridades que informar no es un delito.

En estos momentos el Conas tiene acordonado los alrededores donde funciona el medio El Caroreño en el municipio Torres, en Carora. No hay acceso a esa zona. Recordamos a las autoridades que en Venezuela #InformarNoEsDelito — CNP LARA (@Cnp_Lara) August 7, 2024

