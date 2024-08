OPINIÓN ¿Quiénes son puertas en tu vida? #7Ago

- Publicidad -

Si tu casa se incendia, rescata a los perros.

Al menos te serán fieles.

Lee Marvin (La ciudad sin nombre, 1969)

«Honre a las personas que le abrieron a usted algo, que usted no tenía antes. ¿Quiénes son puertas en su vida? Son personas que le dieron a usted acceso a una bendición y que si no las hubiera conocido no la hubiera obtenido. Porque muchas personas se cierran las puertas cuando no honran a las personas que le abrieron la puerta a una bendición. Y después viene la soberbia y se le cierran las puertas». Ana Karen Villazón.

Es de bien nacidos ser agradecidos. Cervantes, por boca de don Quijote, dice en el capítulo XXII de la Primera parte de su inmortal obra “El Quijote de la Mancha”: “— De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud —”.

Las personas que se han criado en una buena familia saben reconocer y agradecer a quienes les prestaron ayuda. Que cuando alguien ha tenido la verdadera voluntad de ayudarte, por lo menos merece que se lo agradezcas.

El deshonroso Alejandro.- Con Alejandro sus superiores se cercioraron de dejarlo sin trabajo violándole todos sus derechos como trabajador, sin proceso, sin expediente, sin que nada quedara asentado como causal de su desincorporación como funcionario policial. Alejandro llegó como un paria a suplicar a un abogado que lo defendiera de tales vilezas y que hiciera lo pertinente para reengancharlo, jurando que le pagaría al jurisconsulto , presentándose como un hombre de honor y de palabra. El abogado solo se fijó en lo menesteroso que aparentaba ser Alejandro, y que su caso no tenía ni pies ni cabeza, pues no lograba entender las razones por las cuales sus iguales se las hayan ingeniado para patearlo literalmente, sin derecho a ser oído y sin derecho a defenderse de ningún modo. A Alejandro, lo trataron con total ignominia, desprecio, desconsideración y agudeza en desconocerlo como uno de los suyos. Algo no cuadraba en el caso de Alejandro, al parecer no había deméritos ni causales para execrarlo con tanta depravación. El caso es que Alejandro, estaba desorientado, no sabía por dónde meter la cabeza ni con cuáles recursos legales contaba, ni ante quienes debía ejercerlos para que lo reengancharan y lo respetaran, además de pagarle sus salarios caídos. Igualmente Alejandro dijo no tener en ese momento dinero con que pagar a un abogado. Pues bien, con la promesa de Alejandro de que le pagaría, entonces el jurisconsulto hizo lo pertinente y logró con sus actuaciones, escritos y orientaciones, que reengancharan a Alejandro. Pero Alejandro tenía otro plan, no pagar y dejar en mal a quien lo había recomendado con el abogado, para no exigirle un contrato escrito y que solo le bastara la palabra empeñada. Pero Alejandro se descubrió tal como es su personalidad, ahora está envalentonado ya no le responde las llamadas ni los mensajes, le hace ghosting a su abogado benefactor y se esconde y no da la cara. La vileza del desagradecimiento lo tienen altivo, pedante y jactancioso. Algo sabían los superiores del deshonor de Alejandro que decidieron expulsarlo sin miramientos. Ahora el balón está en la cancha de las consecuencias, del búmeran, del karma o de la justicia divina; por no haber honrado Alejandro al hombre que creyendo en su palabra le abrió las puertas y las bendiciones para comenzar de nuevo en su trabajo.

Las infamias de Luis.- Es el caso de un abogado llamado Luis, que tenía un amigo, tal vez el único amigo auténtico, que incluso lo consideraba como a un hermano. Pero Luis vivía en un mundo paralelo de fantasmagorías mentales porque una vez fue juez itinerante y se llenó de ínfulas, se las daba de importantísimo ante su amigo, pero siempre pedía asesorías a su amigo quien acertadamente sin esperar nada a cambio lo sacaba de apuros y lo hacía triunfar. El asunto es que Luis nunca compartía las ganancias. Luis no digiere lo que es un amigo. El amigo, exclusivamente por amistad a solicitud de Luis para que quedara bien parado, el empático personaje le hacía y le corregía sus escritos, demandas y libelos. Hasta en casos de su familia lo apoyaba jurídicamente. Además que lo enseñaba, lo orientaba y lo formaba en la noble profesión de abogado. A Luis lo conoció en la facultad de derecho, y creyó estar construyendo a través de los años una amistad monolítica. Este amigo, enseñó a Luis incluso a estudiar, pues el cachaco no manejaba técnicas de estudio y venía arrastrando asignaturas al punto de que le aplicaran el reglamento de repitientes. En más de una ocasión Luis expresaba que si no fuese por la ayuda prestada por su amigo, nunca se hubiera graduado de abogado. Pero más que una confesión sincera era una manipulación para seguir obteniendo conocimientos y técnicas de estudios de las que carecía y luego como abogado para continuar explotando a su amigo. Creía este amigo empático, que Luis era hombre fértil para la amistad honesta y desinteresada y compartía con él y con su esposa, acercando a las dos familias. En una ocasión el amigo sincero necesitó de las diligencias de Luis en otra jurisdicción a la que Luis había migrado dentro de la misma nación. Pero Luis no solo se afincó en hacerse de dinero a costa de la necesidad de su amigo, sino que se dio el tupé de ningunearlo cada vez que este amigo requería saber del avance de los trámites que le había confiado y por los cuales Luis le estaba cobrando con el pretexto de que eso estaba en manos de un primo de él que a su vez le requería pago. El amigo se encontraba atravesando una grave enfermedad que le impedía sobreponerse a la infamia que estaba sufriendo en ese momento por parte de Luis. Pasaron los años y nuestro empático personaje decidió olvidar aquel acontecimiento, hasta que nuevamente luego de unos cuatro años, volvieron estos compañeros de estudios a hacer contacto y Luis necesitó de su amigo nuevamente para que le atendiera unos asuntos en otra jurisdicción y el amigo se esmeró en atenderle a Luis cinco casos, pero Luis se burló de su amigo, se rió literalmente de él e incluso luego de obtenidas las soluciones, le dijo a los clientes que no le tomaran las llamadas ni le pagaran por los trabajos hechos, y Luis se quedó solo para él con los honorarios, le construyó a su benefactor unos enemigos y lo mal puso ante ellos (los clientes). El caso es que Luis, le decía a los clientes que llamaran a su amigo y le dijeran que no le iban a pagar, que no tenían con qué pagarle y se daba el tupé de enviarle a su amigo servidor y benefactor, stickers y emoticones faltándole el respeto y la consideración debida como amigo y como colega. Por amistad, no se había percatado el amigo que Luis era un psicópata narcisista. Que alardeaba y fanfarroneaba con su amigo, arguyendo estar haciendo una investigación penal sin formación y sin credenciales. A Luis, se le fue la mierda a la cabeza. Luis, fue considerado para este empático amigo como un verdadero hermano, pero eso no ocurría al revés, porque era una amistad unilateral. Ya que Luis estaba camuflado como todo parásito psicópata narcisista, que usa a las personas y no experimenta ni remordimiento ni culpa, aunque si tiene conciencia cognitiva no tiene conciencia moral. En fin, los narcisistas y los psicópatas narcisistas usan a las personas y les vale madre lo que de ellos puedan pensar sus víctimas. Muchas bendiciones recibió Luis de su empático amigo, pero Luis pagó con maldad y desagradecimiento las bendiciones recibidas. Ahora el balón está en la cancha de las consecuencias, del búmeran, del karma o de la justicia divina; por no haber honrado Luis al amigo que le abrió muchas puertas. No olvidemos que el amigo unilateral, es siempre el amigo usado, abusado y explotado.Y recordemos que los psicópatas y narcisistas asumen que los otros son sus esclavos y por eso no conciben tener amigos. Los psicópatas y narcisistas no tienen amigos , sino que tienen esclavos.

Que muera quemada mi hija dijo Miguel.- Este fulano resultó ser un psicópata narcisista, como su padre y sus hermanos. La psicopatía y el narcisismo les viene genéticamente. El abogado defendió con profesionalismo a Miguel, luego en entrevista personal con la señora mayor y la declaración de otros testigos, se enteró que sí, que efectivamente Miguel había golpeado a la anciana y la vejó, la irrespetó y que además se apropió inmoralmente con trampas y argucias con la casa de una viuda. Por otra parte no honró su palabra con su abogado , pues no le pagó posteriormente por documentos, otros trabajos y compromisos adicionales a su defensa penal. Y Miguel para lucirse delante de un auditorio y hacerse creíble entre los presentes, juró por la vida de su pequeña hija: “juro por Dios , que muera en un incendio quemada mi hija”, si yo no te pagué, le dijo al abogado. Ahora el balón está en la cancha de las consecuencias, del búmeran, del karma o de la justicia divina; por no haber honrado Miguel al hombre que le abrió muchas puertas, entre ellas las puertas de la libertad.

¿Quiénes somos cuando nadie nos ve?

Felipe Valencia.

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

