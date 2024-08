OPINIÓN Red de Instituciones Larenses:¡Perseverancia! #7Ago

- Publicidad -

La perseverancia hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar también es durar por largo tiempo.

Es la clave del éxito en la mayoría de los emprendimientos, y puede aplicarse a campos tan diversos como el trabajo físico, el estudio y las relaciones amorosas. En todos los casos, se debe tener un objetivo claro, una meta que justifique el esfuerzo y la dedicación en un período de tiempo generalmente extenso.

Es esencial estar preparado para los intentos fallidos, que son tan naturales como los triunfos.

Es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Es importante no rendirse ante las dificultades que podemos encontrar en el camino, no perder nunca la voluntad y la esperanza. Son precisamente estos contratiempos o frustraciones los que nos enseñan a tener “paciencia” y a “buscar soluciones” para superar cualquier obstáculo.

Con una actitud positiva y asertiva, lo aprendido nos hace más fuertes, nos da confianza en nosotros mismos y nos permite crecer como personas. La perseverancia también sirve para levantarnos cuando creemos que ya no podemos más, que necesitamos ayuda o que solos no podremos.

“Recordemos como ganó Muhammad Alí a Joe Frazier”

“Alí era el ser humano con la fuerza de voluntad más increíble que haya conocido, dentro y fuera del ring… Frazier.”

Calificado como: “El más grande inventor de América”, Thomas Alva Edison tuvo una extraordinaria percepción positiva de la vida que le ayudó a mejorar notablemente su capacidad como inventor. Cuando cualquier otro pudo haber abandonado fácilmente un proyecto que implicaba haber fracasado miles de veces, se dice que fracaso 10.000 veces, en el intento de crear una lámpara eléctrica, el gran Edison simplemente aprendió de cada fallido experimento, preocupándose por eliminar las causas en cada fracaso hasta encontrar paulatinamente la solución hacia el objetivo deseado.

Uno de sus frases más célebres era:

“No he fracasado, solo me he topado con 10.000 maneras que no funcionan.”

A los 8 años, Edison fue expulsado del colegio, alegando su maestro:

“Falta total de interés, distracción y torpeza”.

Así lo expresó en una nota que pidió que entregara a su madre.

Sin embargo, ella no le transmitió el mensaje a su hijo, por el contrario, le dijo algo así:

“Su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no contamos con buenos maestros para enseñar. Dedíquese usted a enseñarlo”

Y así fue su mamá, se dedicó a su educación.

El niño Edison desde muy niño se dedicó a trabajar, vendió periódicos y destinó todo lo que generaba a comprar libros, revistas científicas y aparatos para perfeccionar su gusto por la invención e investigación.

Fue un gran inventor… durante toda su vida, se dedicó a probar, fallar y volver a intentar.

Todos podemos aprender de esta perseverancia de Edison. Abundan historias de inventores que ante el fracaso recurrente prefirieron abandonar sus intentos, o, de mineros que en busca de oro y ante la imposibilidad de encontrar abandonaron sus excavaciones a tan solo unos cuantos metros de haberlo logrado si tan solo hubieran sido solo un poco más. perseverantes. Hay pocos obstáculos en la vida que no sucumban ante la constancia, perseverancia sostenida y actitud positiva. Cuando te desmotivas después de un fracaso, recuerda los 10.000 fracasos que tuvo Edison antes de encontrar la solución de lo que sería un invento que cambió al mundo…

La calle Pearl Street en el Distrito Financiero del bajo Manhattan, Nueva York (Estados Unidos), se convirtió en la primera calle iluminada artificialmente del mundo.

Fue iluminada por Thomas Alva Edison, con 7.200 lámparas y una estación eléctrica de 900 CV de potencia. Este evento es considerado el inicio de la era eléctrica de la humanidad.

Fue Edison quien se interesó por primera vez en la iluminación eléctrica incandescente a mediados de 1878. Poco más de un año después, desarrolló con éxito la primera luz incandescente práctica, una bombilla duradera incandescente. Pero no se detuvo allí. Luego se puso a trabajar en el desarrollo de un sistema completo para generar, entregar y utilizar energía eléctrica, creando un circuito paralelo, un dínamo de voltaje constante, cajas de conexiones, un sistema de conductos subterráneos y otros componentes para hacer funcionar dicho complejo sistema.

La idea era construir un sistema central a gran escala en la ciudad de Nueva York para demostrar que su sistema era comercialmente viable. Luego, se puso a trabajar en la estación Pearl Street, que se convertiría en la primera central eléctrica permanente en suministrar iluminación incandescente. Porque cubría un área densamente poblada de propiedades comerciales y residenciales.

Doce personas han caminado sobre la superficie de la Luna, comenzando con Neil Armstrong y terminando con Gene Cernan.

Alan Shepard el de mayor edad, 47 años y 80 días. Charles Duke el más joven, 36 años y 201 días.

La BBC de Londres declaró al “LIBERTADOR” Simón Bolívar el hombre más importante de la historia:

“Con 47 años, peleó en 447 batallas, derrotado sólo en seis, cabalgó 123 mil kilómetros, recorrió 10 veces más que Aníbal, tres veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno.”

¡SOMOS NUESTRO PROPIO LÍMITE!

Maximiliano Pérez Apóstol

