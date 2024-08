OPINIÓN Reflexiones en Positivo: El futuro depende de lo que hagamos en el presente #8Ago

- Publicidad -

El futuro de lo que hacemos en el presente debemos darle mucho crédito, hasta sobre todo a los que no les interesa y preocupa el futuro de nuestra nación o de la gente que desea el bienestar en todos los sentidos buena salud, buena alimentación y sobre todo una excelente educación en donde todos los ciudadanos de este noble país deben gozar de lo básico que todo humano por derecho le corresponde estar bien formado en su educación, alimentación y un trabajo digno o sea una nación de pleno empleo que sea competitivo y no una nación con un sueldo básico insuficiente que no alcanza para el desayuno y mucho menos para el almuerzo y cena , si esto es así, como será para las otras necesidades que es lo que abunda en todo los hogares, algo que no sabemos explicar que es lo que ha pasado, esto no lo puedo comprender ni Peter Drucker padre de la economía del mundo, tendremos que ser adivinos para ver si puede predecir o explicar esta anomalía, lo que sí sabe el planeta de que este es el país más rico del mundo, aparte de que también es el más lindo y de eso puedo dar fe y soy testigo por que Dios me ha permitido patear otras tierras y por tal me ayudo a amar más a mi patria, a su gente, sus costumbres y su inigualable idiosincrasia y mis buenos deseos para que todos vivamos en paz, convivencia, con ética, prosperidad, cero odio y buen lenguaje.

Sabemos que la avaricia es la madre de todo lo despreciable y la perdición del alma y castigo de su propia existencia, por tal no hay que olvidar que la ética es la madre de las virtudes y un buen freno a las malas tentaciones, después de cierto tiempo la vida de un tonto es un infierno en la tierra, esto lo digo con el ruego a Dios, esto no tiene nada que ver con nosotros o con nuestra nación, nos tienen como gente simpáticas, divertidas, jodedores pero no tontos, también sabemos los de mente amplia con costumbre sanas que las cosas difíciles se soportan y son agotables de recordar y no hay que olvidar que el rencor es nocivo y veneno activo para la salud y el peor enemigo para la paz, además debemos estar claro y conscientes que la mejor venganza es no ser como el enemigo; por pueblo pacífico que solo piensa en trabajar, producir, compartir, me permito en nombre de ellos hacerle un ruego al Espíritu Santo nos ilumine el camino real hacia lo que ha sido nuestro país y la vida trascienda en hermandad con un saludo y aplauso con rostros de cariño y amistad y no de puño cerrado o cara del que tiene un dolor de muela o va a poner una denuncia, que el futuro de nuestro país venga con doble bendiciones de Dios y este muy lejos del averno.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

Nota de condolencia: Cuando escribí este articulo supe la lamentable noticia de la desaparición física de Alejandro Riera Zubillaga perdida notable por ser una persona de alto quilates, empresario ganadero, con mucho prestigio en sector agropecuario, me uno al duelo que aflige a la familia Riera Zubillaga, donde nos unió una inquebrantable amistad, ruego al Todopoderoso para que de fortaleza a su señora esposa, hijos, nietos; mis más sinceras palabras de condolencias extensivas a toda la familia. Paz a sus restos.

