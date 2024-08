VIDEO | María Corina solicita a México que interceda con Maduro para que reconozca resultado electoral #8Ago

- Publicidad -

En una reciente entrevista con medios mexicanos, la líder opositora venezolana María Corina Machado enfatizó la postura de la oposición de no negociar los resultados electorales y solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de México a que inste a Nicolás Maduro a reconocer los resultados electorales.

«Que le haga saber a Nicolás Maduro que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación razonable con garantías para las partes, que parte de reconocer el resultado del de 28 julio», confesó Machado a la periodista Vianey Esquinca.

Machado destacó la gran responsabilidad que tiene el Gobierno mexicano en este momento crucial, dada su conexión directa con Nicolás Maduro.

Puntos clave de una negociación, según María Corina

Machado detalló los puntos clave de una posible negociación en Venezuela, haciendo hincapié en la necesidad de reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio y de transitar hacia un proceso democrático, ordenado y estable. También resaltó la importancia de brindar garantías, salvaguardas e incentivos para facilitar una transición pronta.

Partimos del reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Es una negociación para la transición democrática, ordenada y estable. Vamos a otorgar garantías, salvaguardas, incentivos para que la misma tenga lugar lo más pronto posible. Tiene que ser una negociación en la que estén representados el pueblo de Venezuela, los líderes que el pueblo de Venezuela confía y los sectores de la sociedad civil que hoy están comprometidos y están dándolo todo para lograr este cambio.

María Corina se mantendrá apoyando a los venezolanos

Expresó su preocupación por las acciones represivas del gobierno venezolano e indicó que, a pesar de la situación actual, se esperan nuevas movilizaciones en el país. Machado afirmó su compromiso de estar al lado del pueblo venezolano durante las próximas manifestaciones.

«Yo no he tenido contacto con el gobierno mexicano, y la verdad es que yo he decidido mantenerme junto a los venezolanos acompañando las grandes movilizaciones que seguirán teniendo lugar en los próximos días», afirmó al ser preguntada sobre la posibilidad de aceptar asilo político, y si México se lo había propuesto.

