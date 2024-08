María Corina Machado: En las próximas horas vamos a convocar a una actividad enorme #9Ago

- Publicidad -

María Corina Machado, líder opositora venezolana, reveló durante una transmisión en vivo en Instagram con la influencer Lele Pons que la oposición está a punto de anunciar una importante actividad a nivel mundial en los próximos días.

Machado señaló la importancia de este evento, instando a personas de todo el mundo a participar y presenciar la determinación y convicción del pueblo venezolano.

«Muy pronto, en las próximas horas, vamos a estar convocando a una actividad enorme en los próximos días (…) el mundo tiene que ver la fuerza, la determinación, la convicción, la decisión que hemos tomado los venezolanos, que esto no tiene vuelta atrás», expresó en el directo.

La manifestación, según la dirigente, tiene como objetivo unir a individuos dentro y fuera de Venezuela que valoran la justicia, la libertad y la verdad.

«Vamos a invitar y convocar al mundo entero, a todos los venezolanos, latinoamericanos, a toda la gente que les duele la justicia, la libertad, la verdad, que nos acompañe en un momento de encuentro de todos afuera y adentro. Lo vamos a anunciar muy pronto», comentó la coordinadora de Vente Venezuela.

Machado expresó que no hay un plazo predeterminado para lograr el cambio que ella desea para Venezuela, pero afirmó el compromiso inquebrantable de la oposición con su causa. Hizo hincapié en que, a pesar de no ocupar constantemente las calles, la oposición permanece firme y estratégica en su enfoque.

«¿Va a tomar más tiempo o menos tiempo? No sabemos, pero estamos haciendo lo correcto. No vamos a dejar las calles, eso no significa que tengamos que estar todo el tiempo en la calle. Yo creo que la gente está clarísima, que esto se administra, y se hace con inteligencia, con disciplina, con perseverancia, con resiliencia», manifestó Machado a la youtuber.